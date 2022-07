Snad přežijeme, když nám přece pomáhá ČEZ

20. 7. 2022 / Boris Cvek

Zhlédl jsem hodinu po poledni v přímém přenosu tiskovou konferenci pana ministra průmyslu s panem šéfem ČEZu. Zaujalo mne pár věcí. Především určitá servilita pana ministra vůči již zmíněné společnosti. Jako by skutečně platilo to, co se říká už mnoho let, že totiž v ČEZku vládne ČEZ, vláda je jen takový apendix. Pan ministr kromě důkladného díkůvzdání ČEZu zmínil také to, že ČR je závislá na ruském plynu z asi 98% a že právě svitla naděje, jak zhruba třetinu této závislosti odstranit.