Zvýšení pití alkoholu během lockdownu by mohlo v Anglii způsobit 25 000 úmrtí navíc

26. 7. 2022

Je známo, že mnozí lidé si kompenzovali samotu lockdownu během covidové pandemie zvýšením pitím alkoholu. V Británii to nyní studovali.



Výzkum zjistil, že v důsledku zvýšené konzumace alkoholu během lockdownu by mohlo dojít k vážným zdravotním problémům u téměř 150 000 lidí navíc.



Podle dvou studií by v Anglii mohlo v příštích 20 letech zemřít až o 25 000 lidí více (v ČR by to bylo o 4200 lidí více) než obvykle v důsledku nadměrného pití alkoholu, které začalo během covidového lockdownu. Mohlo by to mít také za následek téměř o 1 milion hospitalizací více (v ČR o 167 000 více hospitalizací) a stát britské zdravotnictví více než 5 miliard liber.





Tato zjištění podnítila nové výzvy zdravotnických odborníků k rozhodnějšímu postupu vlády s cílem snížit škody způsobené alkoholem zvýšením jeho ceny, dostupnosti a propagace.



Lidé, kteří již pili střídmě, když Spojené království v březnu 2020 přešla na první lockdown, obecně snížili příjem alkoholu. Mnozí z těch, kteří již pili hodně, začali v době, kdy byly uzavřeny hostince, restaurace a další místa, kde se prodává alkohol, pít jeěště daleko více což vedlo k náhlému nárůstu úmrtí.



Obě studie analyzovaly možný dlouhodobý dopad trendu zvyšování konzumace alkoholu. Jedna z nich, kterou vypracovali akademici z univerzity v Sheffieldu, zjistila, že podle nejhoršího scénáře - kdy tito lidé budou i nadále pít na úrovni, na kterou si zvykli během lockdownu - by mohlov Británii dojít až k 25 192 úmrtím navíc, k 972 382 hospitalizacím a zvyšeným nákladům pro zdravotnictví ve výši 5,2 miliardy liber do roku 2042. Studie vycházela z modelování 45 různých zdravotních stavů souvisejících s alkoholem.





Druhá studie, kterou vypracoval Institut pro studium alkoholu (IAS), přinesla konzervativnější výsledky. IAS ve spolupráci se společností Lumen Health zjistil, že opět podle nejpesimističtějšího scénáře může v Anglii dojít k 9 914 dalším předčasným úmrtím a 147 892 dalším případům vážně nemocných lidí s devíti onemocněními souvisejícími s alkoholem, včetně rakoviny prsu, cirhózy jater a vysokého krevního tlaku.



"Tato čísla zdůrazňují, že dopad pandemie na naše chování v oblasti pití alkoholu pravděpodobně vrhne dlouhý stín na naše zdraví a vykreslují znepokojivý obraz v době, kdy je zdravotnictví již nyní pod obrovským tlakem ," uvedl Colin Angus, vedoucí výzkumný pracovník v Sheffieldu, který vedl její studii.



Sadie Bonifaceová, vedoucí výzkumu IAS, řekla: "Studie se týkala především výzkumu v nemocnicích v Sheffieldu: "Změny v užívání alkoholu během pandemie vedly v Anglii v roce 2020 k 20% nárůstu počtu úmrtí způsobených alkoholem a znepokojivé trendy pokračují.



"Naše studie předpokládá, že pokud spotřeba alkoholu zůstane na současné úrovni ... také se prohloubí nerovnosti v úmrtnosti na alkohol. Výsledky studie by měly být varovným signálem k přijetí opatření."

V roce 2019, tedy v roce před covidovou pandemií, způsobil alkohol v Anglii 10 700 úmrtí a 640 000 hospitalizací a jeho léčba stála zdravotnictví 2,7 miliardy liber.



Elinor Jayneová, ředitelka skotské organizace Scottish Health Action on Alcohol Problems, uvedla: "Je nesmírně znepokojující vidět ničivé předpovězené scénáře nárůstu škod způsobených alkoholem v Anglii, zejména předpokládaný nárůst předčasných úmrtí a prohlubování stávajících nerovností v oblasti zdraví."



Skotsko, kde v roce 2020 vzrostl počet úmrtí způsobených alkoholem o 17 %, zaznamenalo během lockdownu nárůst pití alkoholu o samotě i doma. "Je pravděpodobné, že ti, kteří pili na nebezpečné úrovni již před pandemií, zvýšili míru své konzumace," dodala.



Mluvčí ministerstva zdravotnictví a sociální péče odmítl zjištění přímo komentovat. Uvedli pouze: "Zneužívání alkoholu může zničit život a zničit rodinu a my jsme odhodláni podporovat ty, kteří jsou nejvíce ohroženi.





"Je zavádějící tvrdit, že Spojené království nemá strategii pro řešení škod souvisejících s alkoholem. V roce 2022 jsme zveřejnili desetiletý plán boje proti škodám způsobeným drogami a alkoholem, který je podpořen novými finančními prostředky ve výši 532 milionů liber během tří let na obnovu služeb léčby a zotavení ze zneužívání drog a alkoholu v Anglii a také na zvýšení dostupnosti lůžek pro ústavní detoxikaci."







Podrobnosti v angličtině ZDE

