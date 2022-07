Vědci s údivem zjistili, že v Atlantiku zmizelo 90 % planktonu; mořský život a kyslík jsou v ohrožení

28. 7. 2022

Globální průzkum oceánského prostředí (GOES), který vedl mořský biolog Howard Dryden z univerzitního Roslinova inovačního centra při Edinburské univerzitě, odhadl, že plankton v oceánech se za posledních 40 let snížil na polovinu a že do roku 2040 by mohl všechen zmizet, informuje Juan Cole.

Dryden se spletl o dvacet let.



Plankton je souhrnné označení pro miliardy drobných mořských organismů žijících u hladiny oceánů, kterými se živí malí korýši, jimiž se zase živí ryby a velryby. Nebude-li plankton, bude mořský život chřadnout nebo nebude žádný.



Zatímco stromy si připisují všechny zásluhy na vytváření kyslíku, plankton jej vytváří ze 70 %.



Howarth uvádí, že tým GOES odebíral vzorky z povrchu oceánu podél francouzského a portugalského pobřeží, než se vydal přes Atlantik do Kolumbie. Spolu s dobrovolníky shromáždili 500 datových bodů.



Očekávali, že na každých 10 litrů oceánské vody najdou pět kousků planktonu.



V průměru našli jeden.



V roce 1982 by na každých 10 litrů povrchové oceánské vody připadalo 10 kousků planktonu a nyní je to pouze jeden.



Pokud vědecké komunita potvrdí průzkum Drydenova týmu, jde o snížení o 90 %.



Co vlastně zabíjí plankton?



Za prvé, víte o těch miliardách a miliardách tun oxidu uhličitého, které každoročně vypouštíme do atmosféry, jak to děláme už desítky let? To je velká část problému, který se bude zvětšovat.



Oxid uhličitý se rozpouští v mořské vodě a mění se na hydrogenuhličitanové ionty a vodíkové ionty. Hromaděním hydrogenuhličitanových iontů se oceán stává kyselým, což snižuje PH faktor.



Planktonu se v kyselém prostředí nedaří. Představte si, že byste do akvária s rybami vylili kyselinu chlorovodíkovou. Ačkoli mnoho planktonních organismů při rozpouštění svých schránek kompenzuje dodatečnou kyselinu, čímž poskytují další vápník a zvyšují PH, zdá se, že jsou v tomto ohledu přetížené, a stejně tuto funkci nemohou plnit, pokud jsou všechny mrtvé.



Plankton zabíjejí také úniky ropy a další průmyslové znečištění.



Cíl zastavit emise oxidu uhličitého do roku 2050 nestačí. Musíme je zastavit ihned.



Mimochodem, další funkcí fytoplanktonu je pohlcování oxidu uhličitého do jeho malých schránek, které po odumření klesají na dno oceánu. Jsou tedy významným pohlcovačem uhlíku.



Pokud plankton zmizí, oxid uhličitý se dostane přímo do oceánů, které budou ještě kyselejší.



A nakonec: přibližně 870 milionů lidí, tedy 10-12 % světové populace, je z hlediska své výživy podstatně závislých na mořských živočiších.



