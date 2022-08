Ukrajina nechce z USA bitevní letouny A-10, žádá o stíhačky F-16

1. 8. 2022

Ukrajina už měsíce prosí americké představitele o stíhačky a letecké prostředky, aby zatlačila Rusko zpět. Nyní víme, co nechce: Letoun A-10 Thunderbolt II běžně označovaný jako A-10 Warthog, informuje Thomas Novelly.

Představitelé letectva uvedli, že ukrajinským pilotům by v boji proti Rusku mohla být poskytnuta řada amerických letadel, včetně A-10 Warthog. Ale ve zprávě pro Military.com v úterý Jurij Sak – poradce ukrajinského ministra obrany – jasně řekl: Země nepotřebuje A-10, potřebuje modernější stíhačku F-16 Fighting Falcon.

A-10 "neuzavře naši oblohu, nezastaví bombardéry a rakety," uvedl Sak ve zprávě. "Byly by cílem pro ruské stíhačky a protiletadlovou obranu, protože nemáme prostředky, abychom je účinně kryli, ani prolomili nepřátelskou protiletadlovou obranu."

Mezi americkými vojenskými představiteli a ukrajinským ministerstvem obrany probíhají jednání o tom, která moderní letadla by zemi nejlépe pomohla odrazit invazní ruské síly a také pomohla vybudovat její letectvo pro budoucí ochranu proti protivníkům.

Ministr letectva Frank Kendall byl minulý na Aspen Security Forum v Coloradu dotázán, zda by A-10 – které letectvo pomalu vyřazuje ze své flotily, zatímco naráží na odpor Kongresu – mohly být předány Ukrajině.

"To je z velké části na Ukrajině," odpověděl Kendall. "Starší americké systémy jsou možností. …Budeme s nimi otevřeni diskusi o tom, jaké jsou jejich požadavky a jak bychom je mohli uspokojit."

Ačkoli si A-10 ze 70. let minulého století vojáci oblíbili pro schopnost nést dostatek munice a odolávat rozsáhlým škodám a přitom se dostat domů, úředníci tlačili na jeho vyřazení, aby uvolnili místo v rozpočtu pro F-35A Lightning II.

Sak nepopřel silné stránky A-10, ale věří, že míjí cíl toho, co Ukrajina právě teď chce.

"A-10 dokáže velmi dobře ničit pozemní cíle, možná lépe než kdokoli jiný. Ale jiná letadla nabízejí Ukrajině mnohem víc," uvedla Sak ve zprávě. "Zároveň by ale A-10 přesměroval lví podíl finančních a lidských zdrojů z problematiky přezbrojení na moderní multifunkční stíhač (F-16 atd.), což by byla strategická chyba."

Porovnal A-10 v boji se Su-25, proudovým letounem ze sovětské éry, který v současnosti používá letectvo země.

Zatímco A-10 má modernější, vysoce přesné zbraně, Sak věří, že je stále ve stejné taktické nevýhodě jako Su-25.

"Při použití konvenčních neřízených střel a bomb je A-10 prakticky stejně snadným cílem pro ruskou protivzdušnou obranu jako Su-25," řekl Sak.

Náčelník štábu letectva generál Charles Q. Brown Jr. řekl účastníkům Aspen Security Forum začátkem tohoto měsíce, že se diskutuje o výcviku ukrajinských pilotů na amerických systémech, stejně jako na Eurofighter Typhoon a francouzském Dassault Rafale.

Poslanci sněmovny nedávno schválili 100 milionů dolarů jako součást zákona o financování národní obrany pro rok 2023 na výcvik ukrajinských pilotů v létání s americkými stíhačkami, zatímco tažení proti Rusku končí svůj pátý měsíc.

I když není jasné, na jakém letounu se američtí představitelé dohodnou, výzvy ukrajinského letectva ohledně F-16 pokračují.

"Ministr obrany Ukrajiny Oleksij Reznikov uvedl, že máme šanci, že ukrajinští piloti začnou ovládat moderní generace letadel," napsalo v pondělí ukrajinské letectvo na Twitteru. "Mohly by to být F-16, ale na to musíme připravit letiště. A Ukrajina to dokáže."

Zdroj v angličtině: ZDE

