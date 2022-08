Ruská agrese na Ukrajině: Pokračující útoky Ruska

1. 8. 2022

Překlad:



Při pohledu na ruiny tohoto malého města ve východním Doněcku se na nákupní ulice a školy v Bachmutu už několik dní sypou střely a rakety.



O několik kilometrů severněji v Solidě obyvatelé sledují, čekají a slyší postupující ruskou armádu. Času a naděje je málo, nepřátelské síly se blíží k regionu, ukrajinský vůdce nařizuje civilistům, aby odešli.





Volodymyr Zelenskij:





"Jsou tam statisíce lidí, desetitisíce dětí. Mnozí odmítli odejít, ale je to opravdu třeba udělat, toto rozhodnutí bude muset být přijato bez ohledu na to.

Žena:







Můj syn je v zajetí.

Americká velvyslankyně u OSN:





"Jedna země, Rusko, fakticky podpálila Chartu OSN".

"Ochranu poskytneme pevně a všemi prostředky. Klíčová je zde schopnost námořnictva. To dokáže bleskově reagovat na každého, kdo naruší naši suverenitu a svobodu"

Žádná zmínka o válce nebo speciální operaci, jak tomu říká Putin.





Věřte mi, a čím dříve se to udělá, aby více lidí opustilo Doněckou oblast teď, tím méně lidí bude mít ruská armáda čas zabít."Poté, co se prezidentu Putinovi nepodařilo dobýt Kyjev, soustředí svou palebnou sílu na Donbas.A právě z Kyjeva volají příbuzní ukrajinských válečných zajatců pro zprávy o svých blízkých na východě. A to poté, co raketový útok na vězeňské středisko zabil nejméně 50 lidí a desítky zranil.Můj syn tam byl.Nevím, jak se mu daří, kde je, jestli je naživu, nebo ne.Nevím.Je to hrůza, jen hrůza.Rusko a Ukrajina se z útoku obvinily navzájem.Dál na západě ruské rakety ostřelují Mykolajiv, strategické město poblíž hlavního ukrajinského přístavu.Jedním ze zabitých byl přes noc největší vývozce obilí v zemi Alexej Vadaturski, muž, který pracoval na nových způsobech, jak tuto komoditu dostat ven.Blokáda Oděsy ruským námořnictvem vývoz téměř znemožnila. Podle tureckého prezidenta, který spolu s OSN zprostředkoval dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem o zajištění bezpečného průjezdu zásilek, by však zítra mohla tato loď vyplout jako první za několik měsíců.20 milionů tun obilí leží ladem ve skladech a hoří na polích, zatímco na druhé straně světa číhá strašidlo hladomoru.V pátek ruský velvyslanec při Radě bezpečnosti OSN obvinil Západ, že vyzbrojováním Ukrajiny rozpoutal zástupnou válku.Prezident Putin v neděli využil oslav Dne ruského námořnictva k tomu, aby odsoudil USA jako největší existenční hrozbu a prohlásil, že nový hypersonický raketový systém bude Rusku k dispozici během několika měsíců.Při vší pompéznosti ceremoniálu v Petrohradě je ruská armáda na Ukrajině vyčerpaná a již několik týdnů bez významného územního zisku.