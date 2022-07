Ruská agrese na Ukrajině: Moskva pořádá letní mejdany s šampaňským

30. 7. 2022

čas čtení 7 minut

- Ukrajinská armáda v sobotu oznámila, že v bojích v Chersonské oblasti, která je ohniskem kyjevské protiofenzívy na jihu země a klíčovým článkem zásobovacích tras Moskvy, zabila desítky ruských vojáků a zničila dva muniční sklady.



Jižní velení armády podle agentury Reuters uvedlo, že železniční doprava do Chersonu přes řeku Dněpr byla přerušena, což může dále izolovat ruské síly západně od řeky od zásobování na okupovaném Krymu a na východě.



Ukrajina v posledních týdnech použila Západem dodávané raketové systémy dlouhého doletu k vážnému poškození tří mostů přes Dněpr, čímž odřízla město Cherson a - podle hodnocení britských obranných představitelů - učinila 49. ruskou armádu umístěnou na západním břehu řeky velmi zranitelnou.



Ukrajinské jižní velení ve svém prohlášení uvedlo:



V důsledku požáru bylo zjištěno, že provoz po železničním mostě přes Dněpr není možný.

- Tři ruská vozidla explodovala a shořela v Enerhodaru:



3 vehicles of Russian occupation troops exploded and burnt in Enerhodar, Zaporizhzhia https://t.co/U2ylVFHSjA #Ukraine pic.twitter.com/zCWu92MmpG — Liveuamap (@Liveuamap) July 30, 2022

- Zatímco ruská válka na Ukrajině se vleče již pátý měsíc, Moskva je městem, které dělá vše pro to, aby před konfliktem zavíralo oči. V ruském hlavním městě se pije šampaňské, navzdory tisícům mrtvých a mnoha dalším zraněným ve válce, která se stále více vyznačuje brutálními zločiny.



V Gorkého parku se konají venkovní festivaly, jsou tam kina a bary plné lidí, mladé páry tančí a lidé se vzájemně fotografují při procházkách podél nedaleké řeky Moskvy.



"Ano, máme tu večírek," řekla Anna Mitrochina, jedna z tanečnic na venkovním tanečním pódiu na řece Moskvě, v šatech s modrými flitry a silným líčením očí. "Jsme mimo politiku, chceme tančit, cítit a bavit se. Už si nedokážu dělat starosti a tohle mi pomáhá zapomenout."

Jižní velení armády podle agentury Reuters uvedlo, že železniční doprava do Chersonu přes řeku Dněpr byla přerušena, což může dále izolovat ruské síly západně od řeky od zásobování na okupovaném Krymu a na východě.Ukrajina v posledních týdnech použila Západem dodávané raketové systémy dlouhého doletu k vážnému poškození tří mostů přes Dněpr, čímž odřízla město Cherson a - podle hodnocení britských obranných představitelů - učinila 49. ruskou armádu umístěnou na západním břehu řeky velmi zranitelnou.Ukrajinské jižní velení ve svém prohlášení uvedlo:V ruském hlavním městě se pije šampaňské, navzdory tisícům mrtvých a mnoha dalším zraněným ve válce, která se stále více vyznačuje brutálními zločiny.V Gorkého parku se konají venkovní festivaly, jsou tam kina a bary plné lidí, mladé páry tančí a lidé se vzájemně fotografují při procházkách podél nedaleké řeky Moskvy."Ano, máme tu večírek," řekla Anna Mitrochina, jedna z tanečnic na venkovním tanečním pódiu na řece Moskvě, v šatech s modrými flitry a silným líčením očí. "Jsme mimo politiku, chceme tančit, cítit a bavit se. Už si nedokážu dělat starosti a tohle mi pomáhá zapomenout."

- Gazprom pozastavuje dodávky plynu do Lotyšska



Státní společnost Gazprom v sobotu pozastavila dodávky plynu do Lotyšska v důsledku napětí mezi Moskvou a Západem kvůli konfliktu na Ukrajině a rozsáhlým sankcím proti Rusku, informuje agentura AFP.



Společnost ve středu drasticky snížila dodávky plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu Nord Stream na zhruba 20 % jeho kapacity.



Státy EU obvinily Rusko, že omezuje dodávky v odvetě za západní sankce kvůli intervenci Moskvy na Ukrajině.





Evropská unie se tento týden v rámci solidarity s Německem dohodla na plánu snížení spotřeby plynu.







Blinken ve středu uvedl, že plánuje kontaktovat Lavrova ve snaze osvobodit dva Američany - basketbalovou hvězdu Brittney Grinerovou a bývalého amerického vojáka Paula Whelana - a prosadit návrh vydaný o několik týdnů dříve.





- Rusko i Ukrajina zahájily trestní vyšetřování úderů, při nichž údajně zahynulo nejméně 40 ukrajinských válečných zajatců, kteří byli drženi ve vyšetřovací vazbě v obci Olenivka, poté, co obě země obvinily z útoku druhou stranu. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba obvinil Rusko z "petrifikačního válečného zločinu" v souvislosti s těmito vraždami a vyzval světové lídry, aby "uznali Rusko jako teroristický stát".



- Objevilo se děsivé video, které podle všeho ukazuje, jak ruský voják kastruje ukrajinského zajatce, který byl podle jiných zpráv následně zavražděn.

0

306

informuje agentura Reuters.Linda Thomas-Greenfieldová řekla v Radě bezpečnosti OSN, že Spojené státy vidí stále více známek toho, že Rusko připravuje půdu pro pokus o anexi všech východoukrajinských oblastí Doněcka a Luhanska a jižních oblastí Chersonu a Záporoží.Thomas Greenfieldová dodala, že by to zahrnovalo jmenování nelegitimních proxy politiků v oblastech ovládaných Ruskem s cílem uspořádat fingovaná referenda nebo vydat dekret o připojení k Rusku.Dodala, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že to je válečný cíl země.Lavrov naznačil, že válečné cíle Moskvy přesahují průmyslovou oblast Donbasu na východě Ukrajiny zahrnující Doněck a Luhansk:"Určitě pomůžeme ukrajinskému lidu zbavit se režimu, který je absolutně protilidový a protihistorický.""Vedli i jsme upřímný a přímý rozhovor," řekl Blinken podle agentury France Presse novinářům po jejich pátečním rozhovoru.Naléhal jsem na Kreml, aby přijal podstatný návrh, který jsme předložili.Návrhzahrnuje výměnu obou Američanů za odsouzeného ruského pašeráka zbraní Viktora Boutu.Blinken uvedl, že na Lavrova také naléhal ohledně toho, zda Rusko dodrží Tureckem zprostředkovaný návrh na odvoz obilí z Ukrajiny, a ohledně údajných plánů Moskvy na anexi dalších částí Ukrajiny, které obsadila ruská vojska.Blinken uvedl, že Lavrovovi v telefonátu - jejich prvním od 15. února - řekl, že "svět nikdy neuzná anexi" a že Rusko zasáhnou další důsledky.. V Německu roste hněv kvůli prudce rostoucím cenám energií.Americké ministerstvo financí v pátek uvedlo, že vedle Ionova uvalilo sankce na další osobu a také na čtyři subjekty, které podporují globální operace Kremlu zaměřené na škodlivý vliv a ovlivňování voleb, a to i v USA a na Ukrajině., uvedlo v pátek její ministerstvo obrany.uvedlo německé ministerstvo obrany.který byl v květnu vynesen nad ruským vojákem za úkladnou vraždu v prvním procesu s válečnými zločinci v zemi.n, uvedli v pátek ukrajinští představitelé.Podle jeho názoru Rusko "rozhodně není schopno zemi obsadit. Mohou sice pokračovat v nevybíravém zabíjení a ničení za pochodu, ale to není vítězství".