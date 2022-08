Ukrajina: Bitva o Dněpr připomíná zlom ve 2. světové válce

1. 8. 2022

Zatímco se Evropská unie dohaduje o plynu a solidaritě, prezident Volodymyr Zelenskij posiluje plány na znovudobytí Chersonu na jihu Ukrajiny. Úrodná oblast je dnes stejně důležitá jako před téměř 80 lety, napsal Frank Hofmann.

Před téměř 80 lety utrpěla Rudá armáda obrovské ztráty, když zatlačila německou Wehrmacht zpět přes řeku Dněpr na tehdejší sovětské Ukrajině. Po porážce u Stalingradu na začátku února 1943 se nacistické Německo a jeho rumunští spojenci zpočátku drželi na obranné linii Panther-Wotan, ale v listopadu se Sovětům podařilo usadit se podél 450 kilometrů dlouhého úseku západně od řeky. Během měsíců bojů bylo zabito nebo zraněno asi 1,2 milionu sovětských vojáků.

Tyto zkušenosti mohou hrát roli v každodenních videozprávách ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Invazní armáda je často označována jako "ruští fašisté". Po týdnech příprav Zelenskij vyhlásil protiofenzívu na jihu Ukrajiny, aby znovu dobyl oblast kolem města Cherson od ruských okupantů. Říká, že shromáždil milion vojáků, i když to nelze nezávisle ověřit. Ruská armáda měla při invazi na Ukrajinu 24. února v regionu rozmístěných až 150 000 vojáků.

Velký zlom

Bitva podél řeky Dněpr, která je v některých částech jižní Ukrajiny široká přes 1 kilometr, znamenala před 80 lety velký zlom – a výsledek současné bitvy by mohl být stejně rozhodující. Ruští vojáci obsadili Cherson, který má 300 000 obyvatel, krátce po zahájení invaze.

Michael Kofman, ředitel výzkumu programu ruských studií v Centru pro námořní analýzy v americkém státě Virginie, uvedl, že úspěšná protiofenzíva v tomto bodě by mohla zmařit další ruské ofenzivy ve směru na přístav Oděsa.

Ukrajinská armáda se cílenými útoky pomocí raketových systémů s vysokou mobilitou (HIMARS) americké výroby snaží nastavit strategický kurz. Pokud bude protiofenzíva úspěšná, Ukrajina si bude moci připsat vítězství stejně důležité, jako když dokázala vytlačit ruskou armádu ze severovýchodního města Charkiv, které je domovem více než 1 milionu lidí. Pokud by však ruské síly vydržely, byla by to pro Ukrajinu velká rána a mohla by zemi dokonce stát velkou mezinárodní podporu.

Ať se stane cokoli, vláda v Kyjivě má ​​na své straně obyvatele Chersonu. Po únorové invazi vycházelo mnoho obyvatel do ulic každý den protestovat – křičeli, že město je ukrajinské, a říkali ruským okupantům, aby se vrátili domů.

Protiofenzíva nabírá na síle

Koncem července byla ukrajinská armáda schopna vážně poškodit tři klíčové mosty v regionu, které byly důležité pro zásobování ruské 49. armády. Útok HIMARSů zaměřený na silniční most Antonivka přes noc 26. července byl zřejmě rozhodující. Konstrukce byla údajně natolik poškozena, že těžká technika už nemůže přejet.

Přestože je obtížné nezávisle ověřit zprávy válčících stran, videa zveřejněná na sociálních sítích po útoku ukázala, že Rusko zřídilo trajektovou dopravu. Pro Ukrajinu by bylo také snadné tento cíl zasáhnout.

"Ukrajinská protiofenzíva v Chersonu nabírá na síle," oznámilo britské ministerstvo obrany ve zpravodajské aktualizaci, ve které oznámilo, že ruská 49. armáda vypadá "vysoce zranitelná". Podle ministerstva je město "nyní prakticky odříznuto od ostatních okupovaných území". Ztráta Chersonu "by vážně podkopala ruské pokusy označit okupaci za úspěšnou," uvedlo ministerstvo.

Další videa na sociálních sítích ukázala, že Rusko v reakci kolem Chersonu zjevně rozmístilo těžkou techniku.

"Prvek překvapení"

Poradce Zelenského Mychajlo Podoljak v Kyjivě vypadá sebejistě. Řekl DW, že stejně jako Rusko opustilo Černomořský Zmijí ostrov, z něhož lze ovládat námořní cestu k Bosporské úžině, může i Cherson opustit jako "gesto dobré vůle".

Ruská armáda je ale také schopna cílených úderů na jihu Ukrajiny, jak po nedávné návštěvě uvedl Simon Ostrovskij, zpravodaj americké televizní stanice PBS. Řekl, že bylo zasaženo několik tajných základen, skladů a zásobovacích skladišť používaných ukrajinskou armádou ve městě Mykolajiv. "Ruská palba raketovými útoky na Ukrajinu se zdá být dobře cílená a velmi škodlivá - nejen pro civilisty, ale také pro válečné úsilí [Ukrajiny]," řekl Ostrovskij.

Kofman řekl, že je těžké předvídat, co se stane. "Věřím, že Ukrajina má právě teď pravděpodobně příležitost," řekl. "Cítí, že mají příležitost." A dodal: "Myslím, že Ukrajina má rozhodně možnost provést úspěšnou ofenzívu." Ale také řekl, že Ukrajina by mohla ztratit výhodu, pokud by nedokázala využít "prvku překvapení".

Chersonská oblast má nejen velký strategický význam: Je klíčová i z hospodářského hlediska. Pěstuje se zde pšenice pro světový trh a vyrábí se slunečnicový olej. Ukrajina obviňuje Rusko z krádeže půl milionu tun obilí a také hnojiv a desítek tisíc tun slunečnicového oleje. Pomocí GPS trackerů se Kyjevu podařilo prokázat, že ruští vojáci z oblasti ukradli i vysoce kvalitní zemědělské stroje.

Pokud Ukrajina nebude schopna znovu získat kontrolu nad úrodným regionem, bude bojovat o přežití. Potřebuje vyhnat Rusko z Chersonu přes řeku Dněpr a na východ, aby přerušila pozemní spojení s Krymem, který Kreml anektoval v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014.

Prezident Zelenskij ve svých videozprávách říká, že bod obratu, na který Ukrajinci čekali, nastal – a požaduje těžké zbraně z USA a EU.

