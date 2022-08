Mohla by antropogenní změna klimatu vést k celosvětovému kolapsu společnosti nebo dokonce k vyhynutí lidstva?

4. 8. 2022

Tento týden zveřejněná analýza tvrdí, že nejhorší důsledky nezvládnuté klimatické krize - civilizační kolaps nebo dokonce vyhynutí lidstva - jsou nebezpečně neprozkoumané scénáře, které vyžadují další studium.



Klimatologové Luke Kemp, Chi Xu, Joanna Depledge a Timothy M. Lenton ve svém pohledu zveřejněném v Proceedings of the National Academy of Sciences tvrdí, že lidstvo se musí připravit na to, co nazývají "klimatickou koncovkou", píše Brett Wilkins.