Podle tajného průzkumu si 30 % Rusů přeje okamžité ukončení války na Ukrajině

5. 8. 2022

Průzkum, který prezidentská administrativa zadala agentuře VCIOM, ale nebyl zveřejněn, zjistil, že 30 % Rusů si přeje, aby válka na Ukrajině byla co nejdříve ukončena. Ale že 57 % tvrdí, že by tam Putinova "zvláštní vojenská operace" měla pokračovat až do vítězného závěru. Výsledky průzkumu získal portál Meduza.

Počet Rusů dotazovaných v tomto průzkumu není znám a portál neobdržel oficiální potvrzení, že průzkum byl skutečně proveden na objednávku Kremlu.

Ale jak celková čísla, tak podrobnosti o výsledcích průzkumu, které zpravodajský kanál získal, jsou v souladu s jinými zjištěními; a to samo o sobě naznačuje, že průzkum byl ve skutečnosti proveden tak, jak je popsáno, a že zjištění jsou přesným ukazatelem toho, jak Rusové vnímají Putinovu válku na Ukrajině.

Stejně jako jiné průzkumy i tento zjistil, že čím je respondent starší, tím ochotnější je volat po pokračování války. Mezi těmi ve věku 18 až 24 let je 56 % pro rychlé ukončení konfliktu ve srovnání s pouhými 19 %, kteří podporují válku do vítězného konce, zatímco mezi těmi nad 60 let si 72 % přeje, aby válka pokračovala.

V obou hlavních městech si asi 40 % přeje, aby vojenské operace rychle skončily, ale 48 % chce, aby pokračovaly až do vítězství. Podle průzkumu jsou největšími zastánci pokračování války obyvatelé jiných velkých měst, přičemž tak činí 62 % lidí žijících v takzvaných milionářských městech.

To je v souladu s jinými průzkumy, stejně jako zjištění v tomto průzkumu, že ti, kteří se ve svých zprávách spoléhají na televizi, mnohem pravděpodobněji podpoří stanovisko Kremlu než ti, kteří pravidelně používají internet.

Zdroj v ruštině: ZDE

