Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina sděluje, že zmařila ruské spiknutí zabít ukrajinského ministra obrany a šéfa armády

8. 8. 2022

- Dva obyvatelé Ukrajiny obvinění z práce pro ruskou rozvědku jsou zatčeni



Ukrajinská vnitřní bezpečnostní služba zatkla dvě osoby údajně pracující pro ruské zpravodajské služby, které plánovaly zabít ukrajinského ministra obrany a šéfa vojenské rozvědky.



Bezpečnostní služba Ukrajiny zmařila údajné spiknutí ruské vojenské rozvědky GRU, která měla pomocí sabotážní skupiny provést tři vraždy včetně vraždy prominentního ukrajinského aktivisty.



Podezřelí, z nichž jeden je obyvatelem východní Luhanské oblasti držené Ruskem podporovanými separatisty a druhý obyvatelem hlavního města Ukrajiny Kyjeva, měli od Rusů slíbeno až 150 000 dolarů za vraždu každého z těchto tří lidí, uvedla bezpečnostní služba Ukrajiny



Muž z Luhanské oblasti vstoupil na Ukrajinu z Běloruska a byl zadržen ve městě Kovel na severozápadě Ukrajiny spolu s jedním obyvatelem Kyjeva, uvádí se v prohlášení.

- Ruská televize zamlžuje nyní obličeje nejen ruských vojáků, ale i okupačních úředníků, kteří vydávají nové ruské pasy. Velmi úspěšné jsou totiž boje místních lidí proti těmto kolaborantům.

Russian state TV is now blurring the faces of members of the occupation authorities in Ukraine handing out Russian passports, not just the faces of Russian soldiers there https://t.co/KyJ19w7Ngs — Francis Scarr (@francis_scarr) August 8, 2022





- Světová banka oznámila další pomoc Ukrajině ve výši 4,5 miliardy dolarů



Spojené státy poskytnou ukrajinské vládě dalších 4,5 miliardy dolarů, čímž celková rozpočtová podpora od únorové ruské invaze dosáhne 8,5 miliardy dolarů, oznámila americká Agentura pro mezinárodní rozvoj.



Finanční prostředky, koordinované s americkým ministerstvem financí prostřednictvím Světové banky, budou ukrajinské vládě vyplaceny po čáístech, počínaje srpnovou výplatou 3 miliard dolarů, uvedla agentura USAid pro mezinárodní rozvoj.



Washington rovněž poskytl miliardovou vojenskou podporu a v nejbližší době plánuje nový balík zbraní v hodnotě 1 miliardy dolarů. Americké prostředky mají pomoci ukrajinské vládě udržet základní funkce, včetně sociální a finanční pomoci pro rostoucí počet chudých obyvatel, postižených dětí a milionů vnitřně vysídlených osob, protože válka se vleče.



Ukrajinští představitelé odhadují, že země se kvůli nákladům na válku a klesajícím daňovým příjmům potýká s fiskálním deficitem ve výši 5 miliard dolarů měsíčně, což představuje 2,5 % předválečného hrubého domácího produktu. Podle ekonomů se tak roční deficit Ukrajiny zvýší na 25 % HDP, zatímco před konfliktem činil 3,5 %.



Světová banka odhaduje, že do konce roku 2023 bude v důsledku války a velkého počtu vysídlených osob 55 % Ukrajinců žít v chudobě, zatímco před začátkem války to bylo 2,5 %.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k novým mezinárodním sankcím vůči Moskvě za "jaderný teror". Jaderný dozor OSN vyzval k okamžitému ukončení všech vojenských akcí v blízkosti Zaporožské elektrárny, největší v Evropě, poté, co ji v noci na sobotu zasáhlo ostřelování, které způsobilo odstavení jednoho z reaktorů a vytvořilo "velmi reálné riziko jaderné katastrofy".



Podle zpráv Jevgenije Balického, vedoucího Ruskem dosazené správy okupované Záporožské oblasti, funguje Záporožská jaderná elektrárna normálně. Šéf ukrajinské státní jaderné společnosti Energoatom vyzval k tomu, aby se elektrárna stala bezvojenskou zónou, a uvedl, že by na místě měl být přítomen tým mírových sil.



- Ukrajina v noci na pondělí provedla dálkové údery na ruské vojenské základny a dva klíčové mosty přes řeku Dněpr. Údery zasáhly jediné dva přechody, kterými Rusko prochází na jihoukrajinské území, kterou obsadilo na západním břehu řeky, uvedla Natalia Humeniuková, mluvčí jižního vojenského velení Ukrajiny. "Výsledky jsou poměrně slušné, zásahy na Antonivském a Kachovském mostě," uvedla v televizi. Kirill Stremousov, zástupce šéfa proruské správy uvalené na okupovaný Cherson, agentuře Interfax řekl: "Shořela technika stavbařů, kteří opravují Antonivský most, nejsou žádné kritické škody. Otevření mostu se však mírně zpozdí."



- Ukrajinský soud odsoudil ruského vojáka k deseti letům vězení poté, co ho shledal vinným z porušení zákonů a válečných zvyklostí, když vystřelil z tanku na několikapatrový obytný dům, uvedl představitel ministerstva vnitra.



- Ukrajina obdržela první tři samohybné protiletadlové systémy Gepard z Německa a bude je používat k obraně důležitých infrastrukturních objektů, uvedlo velení jižní armády.



- Ruskem dosazený šéf okupované Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny podepsal v pondělí dekret, který stanoví konání referenda o připojení k Rusku.



- Pentagon představil nejnovější miliardovou část americké vojenské pomoci Ukrajině.



Hlavními položkami jsou další munice pro 16 vysoce mobilních dělostřeleckých raketových systémů (HIMARS), které USA poslaly, a také nové rakety pro Národní pokročilý raketový systém země-vzduch (NASAMS), tisíc protitankových střel Javelin a stovky protitankových systémů AT4 švédské výroby odpalovaných z ramene.



Colin Kahl, šéf politiky Pentagonu, poznamenal, že se jedná již o 18. zásilku amerických vojenských zásob zaslaných na Ukrajinu, což činí celkovou částku 9,8 miliardy dolarů na bezpečnostní pomoc, která byla dosud za Bidenovy administrativy poskytnuta.



"Jedná se o dosud největší jednorázovou zásilku amerických zbraní a vybavení," uvedl Kahl. "Balíček poskytuje značné množství další munice, zbraní a vybavení, jejichž typy ukrajinský lid tak účinně využívá k obraně své země."



Kahl uvedl, že rakety (Guided Multiple Launch Rocket Systems neboli GMLRS), které USA posílají na Ukrajinu k palbě z mobilních odpalovacích zařízení Himars, "mají velmi silný účinek".



"Jedná se o hlavice o hmotnosti 200 liber. Je to něco jako ekvivalent leteckého úderu, upřímně řečeno, přesně naváděného leteckého úderu," řekl. "Jedná se o munici naváděnou pomocí GPS. Velmi účinně zasahují věci, které dříve Ukrajinci těžko spolehlivě zasahovali - tedy velitelské a řídicí uzly, udržovací a logistické uzly, klíčové radarové systémy a další věci. A Rusům to ztížilo pohyb sil po bojišti.



"Museli přesunout určité prostředky dále od Himarsů. To je zpomalilo. Ztížilo jim to zásobování dalších sil. Takže si myslím, že to má skutečné operační účinky."



Ruské ztráty odhadl na 70 000 až 80 000 mrtvých a zraněných.





- Ruskem dosazený šéf okupované části ukrajinské Záporožské oblasti podepsal v pondělí dekret, který stanoví konání referenda o připojení k Rusku, což je nejnovější známka toho, že Moskva pokračuje ve svých plánech na anexi zabraného ukrajinského území.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vyloučil jakékoli mírové rozhovory s Ruskem, pokud země přistoupí k referendu v okupovaných oblastech.



Jevgenij Balickij, šéf proruské správy v regionu, oznámil rozhodnutí zahájit tento proces během promoskevského fóra s názvem "Jsme s Ruskem", které bylo uspořádáno v Melitopolu, největším Ruskem ovládaném městě v Záporoží.



"Podepisuji příkaz ústřední volební komisi, aby zahájila přípravy na uspořádání referenda o sjednocení Záporožské oblasti s Ruskou federací," řekl.



Zhruba dvě třetiny Záporožské oblasti jsou pod ruskou okupací, je to část území na jihu Ukrajiny, které Moskva obsadila na počátku války, včetně většiny sousední Chersonské oblasti, kde ruští představitelé rovněž projednávali plán na uspořádání referenda.





- Zaměstnanci Záporoží "pracují pod hlavněmi ruských zbraní", říká ukrajinský vyslanec MAAE



Pracovníci jaderného komplexu "pracují pod hlavněmi ruských zbraní", prohlásil v pondělí ukrajinský velvyslanec při jaderném dozorném orgánu OSN a vyzval k mezinárodní misi do elektrárny, která by se měla uskutečnit tento měsíc.



Jevhenij Cymbaljuk uvedl, že ruské síly chtějí ostřelováním záporožského komplexu způsobit výpadky elektřiny na jihu Ukrajiny.



Tsymbaliuk hovořil ve Vídni v době, kdy vzrostlo mezinárodní znepokojení nad dělostřeleckými útoky na elektrárnu v Záporoží, Kyjev varoval před rizikem katastrofy ve stylu Černobylu a apeloval na to, aby se oblast stala demilitarizovanou zónou, uvedla agentura Reuters.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil, že pokud by Rusko mohlo šikanovat Ukrajinu, vtrhnout na její území a zabírat je, aniž by se proti tomu někdo postavil, pak by to znamenalo "otevřenou sezónu" na celém světě.



Nejvyšší americký diplomat vystoupil na tiskové konferenci spolu s jihoafrickou ministryní zahraničí Naledi Pandorovou v rámci návštěvy, která ho zavede také do Demokratické republiky Kongo a Rwandy.



"Pokud dovolíme, aby velká země šikanovala menší, jednoduše ji napadla a zabrala její území, pak to bude otevřená sezóna nejen v Evropě, ale na celém světě," řekl Blinken.



Podle agentury Reuters Blinken uvedl, že USA považují za důležité postavit se Rusku, protože jeho agrese proti Ukrajině ohrožuje základní principy mezinárodního systému.



Pandorová řekla, že nikdo v Jihoafrické republice válku na Ukrajině nepodporuje, ale že předpisy mezinárodního práva nejsou uplatňovány rovnoměrně. "Měli bychom být stejně znepokojeni tím, co se děje lidem v Palestině, jako tím, co se děje lidem na Ukrajině," řekla.



- Ivan Fedorov, zvolený starosta ukrajinského Melitopolu, zveřejnil v pondělí odpoledne na Telegramu ostrá slova v souvislosti se zprávami, že proruské síly v Záporoží směřují k uspořádání referenda o připojení k Ruské federaci.



Fedorov, který byl na počátku války nucen odejít do exilu, píše:



"Kolaboranti se rozhodli natočit další propagandistický snímek pro ruská masmédia. Přivezli do Melitopolu dav z ostatních dočasně okupovaných území Záporožské oblasti - 700 lidí, protože ani tolik se jich mezi místním obyvatelstvem nedá naverbovat - a uspořádali "fórum" v městském paláci kultury.



Dirigoval to Jevhen Balyckij, gauleiter Záporožské oblasti, který svého času v místních volbách žalostně propadl a získal méně než 10 %. Těžko odhadnout, jaké plány se objeví v hlavě tohoto duševně nemocného místního cara a kremelského poskoka. Každopádně jeho "příkazy" nemají žádný právní význam."



- Ukrajinský soud v pondělí odsoudil ruského vojáka k deseti letům vězení poté, co ho uznal vinným z porušení zákonů a válečných zvyklostí, když střílel z tanku na vícepodlažní obytný dům, uvedl představitel ministerstva vnitra.



Podle agentury Reuters soud v Černihově na severovýchodě Ukrajiny shledal Michaila Kulikova vinným z toho, že 26. února, dva dny po zahájení poslední ruské invaze na Ukrajinu, zasáhl obytný dům.



Kulikov, který byl zajat během bojů, se přiznal a žádal o mírnější trest, protože prý plnil rozkazy, uvedla ukrajinská generální prokuratura.



Obytný blok nebyl vojenským cílem ani nebyl využíván k vojenským účelům, uvedla.



- Rusko je připraveno umožnit Mezinárodní agentuře pro atomovou energii návštěvu ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží, citovala v pondělí agentura RIA Novosti stálého zástupce Moskvy při jaderném dozoru.



- Ukrajina obdržela první tři německé samohybné protiletadlové systémy Gepard a bude je používat k obraně důležitých infrastrukturních objektů, uvedlo jižní vojenské velení.



Systémy protivzdušné obrany, které obsluhuje tříčlenná posádka a které mohou zasáhnout cíle na vzdálenost až dva a půl kilometru, jsou jedním z různých kusů západní vojenské techniky dodávané Ukrajině, aby jí pomohly odrazit ruskou invazi, uvedla agentura Reuters.



- Německý kancléř Olaf Scholz nepovažuje podporu sankcí vůči Rusku za slábnoucí, a to ani v případě, že účty za energie dále porostou, uvedl v pondělí mluvčí vlády.



"Čekají nás těžké měsíce," uvedl mluvčí a dodal: "Je však jasné, že stojíme pevně na straně Ukrajiny a stojíme za sankcemi, na kterých jsme se dohodli společně s Evropskou unií a mezinárodním společenstvím."



V projevu na pravidelné tiskové konferenci v Berlíně mluvčí rovněž vyloučil schválení odloženého plynovodu Nord Stream 2, uvedla agentura Reuters.

