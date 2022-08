Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina sděluje, že při náletu na Krym bylo zničeno 9 ruských letadel

11. 8. 2022

Ukrajina uvádí, že po úterních dramatických explozích na letecké základně Saky na Krymu, při nichž podle Ruska zahynul jeden člověk, 13 lidí bylo zraněno a desítky okolních domů byly poškozeny, bylo na zemi zničeno devět ruských letadel.

Rusko si základnu Saky pronajímalo na Krymu od Ukrajiny, od roku 2014 ovšem Krym okupuje.



Politické zdroje na Ukrajině uvedly, že útok provedla Ukrajina - Kyjev se však k odpovědnosti veřejně nepřihlásil.



Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ignat řekl státní televizi, že ze studia videozáznamu incidentu bylo jasné, že "byl zasažen sklad leteckých zbraní".



Letectvo Ukrajiny na své stránce na Facebooku rovněž uvedlo, že bylo zničeno "devět útočných letadel", ačkoli v něm neupřesnilo, kde a jak byla zlikvidována.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij se o útoku zmínil ve svém posledním národním projevu ve středu večer.



"Za jediný den přišli okupanti o 10 bojových letounů: devět na Krymu a jeden další ve směru na Záporoží. Okupanti také utrpěli nové ztráty obrněných vozidel, skladů s municí, logistických tras."



Na letecké základně Saky jsou umístěny stíhačky Su-30M, bombardéry Su-24 a transportéry Il-76, které jsou pravidelně využívány k raketovým úderům na Ukrajinu a k hlídkování v Černém moři a okolí.



- Lotyšský parlament, Saeima, označil Rusko za stát podporující terorismus



Saeima ve svém prohlášení vyzvala Evropskou unii, aby zabránila turisticke občanů Ruska. V prohlášení se uvádí:



Rusko již mnoho let přímo i nepřímo podporuje a financuje teroristické režimy a organizace, a to jako největší dodavatel zbraní pro Asadův režim v Sýrii a jako realizátor, například otravy rodiny Skripalových nebo sestřelení letadla MH-17. Na Ukrajině Rusko zvolilo podobnou, krutou, nemorální a nezákonnou taktiku, kdy používá nepřesné a mezinárodně zakázané zbraně a munici, zaměřené nepřiměřeně brutálně proti civilistům a veřejným místům.



Informuje o tom lotyšský veřejnoprávní rozhlas:



Saeima ve svém prohlášení zdůrazňuje, že Rusko používá utrpení a zastrašování jako nástroj při svých pokusech demoralizovat ukrajinský lid a ozbrojené síly. Saeima uznává ruské násilí vůči civilistům, které je vedeno politickými cíli, za terorismus a Rusko za zemi podporující terorismus a vyzývá ostatní podobně smýšlející země, aby vyjádřily takové stanovisko.





- Komisař ukrajinského parlamentu pro lidská práva vydal aktualizované údaje o dětských obětech od 24. února, kdy Rusko zahájilo svou poslední invazi na Ukrajinu.



Podle oficiálních údajů bylo zabito 361 dětí a 705 dětí bylo zraněno. K 11. srpnu je podle komisaře 204 dětí považováno za nezvěstné a 6 159 dětí bylo deportováno.



- První dodávky ukrajinské pšenice se očekávají příští týden



První válečná pšenice z Ukrajiny by měla být odeslána příští týden poté, co dohoda podepsaná Ruskem a Ukrajinou minulý měsíc zrušila ruskou blokádu ukrajinských přístavů a vytvořila bezpečné koridory, uvedl vysoký představitel OSN.



Podle Fredericka Kenneyho, prozatímního koordinátora OSN ve společném středisku v Istanbulu, které na dohodu dohlíží, prvních 12 lodí, které opustily tři černomořské přístavy určené dohodou, vezlo 370 000 tun obilí a potravin.



To by se však mělo změnit, jakmile lodě zakotvené na Ukrajině opustí své přístavy a připlují nové, aby vyzvedly pšenici, která se nahromadila při letošní sklizni, řekl Kenney novinářům.



- OSN bude jednat o krizi v záporožské jaderné elektrárně



Rada bezpečnosti OSN se ještě dnes sejde na mimořádném zasedání, aby se zabývala krizí v ukrajinské jaderné elektrárně v Záporoží, uvedly diplomatické zdroje pro agenturu France-Presse.



Zasedání je naplánováno na 11. srpna v 15 hodin, uvádí se v prohlášení, které vydal dozorčí orgán OSN pro jadernou bezpečnost.



Diplomatický zdroj v sídle OSN v New Yorku agentuře Agence France-Presse sdělil, že 15 členských států rady se sejde na žádost Ruska, jednoho z pěti stálých členů Rady bezpečnosti - spolu s Velkou Británií, Čínou, Francií a Spojenými státy -, kteří mají právo veta.





- Poblíž běloruského letiště Žiabrauka došlo k výbuchům



Ve středu večer přišly zprávy o explozích, které se ozývaly poblíž běloruských hranic s Ukrajinou.



Franak Viacorka, vysoký poradce Sviatlany Cichanouské, národní vůdkyně Běloruska a vůdkyně opozice vůči prezidentovi Alexandru Lukašenkovi, uvedl, že kolem jedné hodiny ráno slyšel v oblasti Homiel poblíž hranic s Ukrajinou "nejméně osm výbuchů".



- Britské ministerstvo obrany vydalo každodenní zpravodajskou zprávu o válce na Ukrajině, která se dnes zaměřila na dopad války na ruský vojenský export.



V části zprávy ministerstvo uvádí, že ruské "vojensko-průmyslové kapacity jsou nyní pod značným tlakem a důvěryhodnost mnoha jeho zbraňových systémů byla podkopána jejich spojením se špatnými výsledky ruských sil ve válce na Ukrajině".

