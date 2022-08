Bývalý britský premiér: Energetické firmy, které nejsou schopny nabídnout nižší ceny, by měly být dočasně znárodněny

11. 8. 2022

čas čtení 3 minuty

Foto: Bývalý britský premiér Gordon Brown



Bývalý britský premiér Gordon Brown požaduje, aby byl zrušen velmi liberální vládní strop pro ceny energií a vláda znovu vyjednala nové nižší ceny





Energetické společnosti, které nemohou nabídnout nižší ceny, by měly být dočasně převedeny do veřejného vlastnictví, prohlásil Gordon Brown v ostré výzvě politickým lídrům v den, kdy kandidátka na premiéra Liz Trussová signalizovala ústupek v otázce finanční pomoci domácnostem. Energetické společnosti, které nemohou nabídnout nižší ceny, by měly být dočasně převedeny do veřejného vlastnictví, prohlásil Gordon Brown v ostré výzvě politickým lídrům v den, kdy kandidátka na premiéra Liz Trussová signalizovala ústupek v otázce finanční pomoci domácnostem.





Gordon Brown vyzval ke zrušenívelmi liberálního vládního stropu pro ceny energií a k tomu, aby vláda vyjednala s energetickými společnostmi nové nižší ceny, a přirovnal situaci k bankovní krizi v roce 2009, kdy byly některé banky dočasně znárodněny, aby to ochránilo spotřebitele.



Brown varoval, že čas na akci se krátí a že zásadní rozhodnutí musí být učiněna během několika dní. "Krize nečekají. Neberou si dovolenou a zdvořile nečekají na nás, až problém začneme řešit - rozhodně ne proto, aby vyhovovaly pohodlnosti odcházejícího premiéra a rozmarům dvou potenciálních nástupců."



Ve středu udělala kandidátka na britského premiéra Liz Trussová svůj další obrat o 180 stunů a lživě prohlásila, že nikdy nevyloučila poskytnutí příméfinanční pomoci domácnostem, i když to až do středy opakovaně vylučovala.



Druhý kandidát na britského premiéra Rishi Sunak uvedl, že tento obrat dokazuje, že Trussová se dopustila "vážného morálního a politického omylu v politice, která se týká milionů lidí".



V těchto dnech vyšlo najevo, že roční účty za energie do ledna překročí 4 200 liber, tedy 10 500 Kč měsíčně, a uvedl, že vláda by měla po prozkoumání ziskových marží a dostupných sociálních tarifů vyjednat samostatné dohody s energetickými společnostmi, aby ceny zůstaly nízké.



Uvedl, že vláda by měla zvážit převedení energetických firem, které by tento požadavek nedokázaly splnit, do veřejného vlastnictví, a přirovnal to k tomu, co jeho vláda udělala "v krajním případě" v roce 2009 s bankami.



Uvedl, že než k tomuto kroku přistoupí, měla by vláda nabídnout garantované úvěry a kapitálové financování, ale "pokud to selže, pak jako poslední možnost začít provozovat jejich základní služby z veřejného sektoru, dokud krize neskončí".



Brown napsal: "Rodiny v roce 2022 budou trpět více než v letech 2008-2009 a pouze odvážná a rozhodná opatření, která se přijmou hned, tento týden, zachrání lidi před těžkostmi a znovu sjednotí naši rozvrácenou zemi."







Brown prohlásil, že existují naléhavá rozhodnutí, která nemohou čekat až do konce souboje v Konzervativní straně ohledně toho, kdo se 5. září stane novým britským premiérem. Toto podle něho je nutno udělat hned:



- Zrušení velmi liberálního vládního limitu cen energií před jeno oficiálním zvýšením dne 26. srpna.



- Schválení říjnových plateb pro zranitelné domácnosti



- Naléhavé nalezení nových dodávek plynu a skladování



- Dobrovolné snížení spotřeby energie, jako je tomu v Německu, aby se zabránilo výpadkům proudu.



Finanční podpora domácnostem by podle Browna měla být uhrazena novou "jednorázovou daní z neočekávaných příjmů" z ropy a plynu a novou daní z astronomických prémií pracovníků britského finančního trhu. To by dalo dohromady 15 miliard liber, což by stačilo na to, aby téměř 8 milionů rodin s nízkými příjmy dostalo každá necelých 2 000 liber.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0