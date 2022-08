Rusko je novým čínským vazalem

12. 8. 2022

Alexander Gabujev píše o tom, jak válka na Ukrajině proměnila Moskvu v mladšího partnera Pekingu. , jak válka na Ukrajině proměnila Moskvu v mladšího partnera Pekingu.

Válka na Ukrajině odřízla Rusko od velké části západního světa. Rusové, zavaleni sankcemi, odsuzováni v mezinárodních médiích a vyloučeni z globálních kulturních událostí, se cítí stále osamělejší. Kreml se ale může spolehnout alespoň na jeden hlavní pilíř podpory: Čínu. Rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina napadnout Ukrajinu donutilo Rusko obrátit se s kloboukem v ruce na svého euroasijského obra.

Ve dvacátém století Sovětský svaz pohlížel na Čínu – přinejmenším do čínsko-sovětského rozkolu v 60. letech – jako na chudšího příbuzného, zemi, kterou je třeba řídit a pomáhat jí v jejím překotném pokroku směrem k úctyhodnosti. O desítky let později se karta rozhodně obrátila. Čína se již nějakou dobu může pochlubit robustnější a dynamičtější ekonomikou, větší technologickou zdatností a globálnějším politickým a ekonomickým vlivem než Rusko. Tato asymetrie je předurčena k tomu, aby se v nadcházejících letech jen prohloubila, protože přežití Putinova režimu závisí na Pekingu. Čína pravděpodobně spolkne větší část celkového ruského obchodu. Stane se základním trhem pro ruský vývoz (zejména přírodní zdroje), zatímco ruští spotřebitelé budou stále více spoléhat na čínské zboží. A využije svízelné situace Ruska k prosazení své měny jako dominantní regionální i hlavní mezinárodní měny.

Aby byla Čína spokojená, ruští lídři nebudou mít jinou možnost, než přijmout nevýhodné podmínky v obchodních jednáních, podporovat čínské pozice na mezinárodních fórech, jako je OSN, a dokonce omezit vztahy Moskvy s jinými zeměmi, jako je Indie a Vietnam. V psaní mnoha západních analytiků se Čína a Rusko často objevují jako dvojice, dvě velké autoritářské mocnosti, které se snaží revidovat mezinárodní řád. Ale jejich vztah není rovný. Závislost Kremlu na Číně promění Rusko v užitečný nástroj ve větší hře o sídlo čínské vlády Čung-nan-chaj, což je obrovská výhoda v konkurenci Pekingu s Washingtonem.

Nachytáni na švestkách

Před nevyprovokovaným ruským útokem na Ukrajinu 24. února se čínští diplomaté a zpravodajští důstojníci snažili pochopit velké nahromadění ruských jednotek na hranici s Ukrajinou a vyhodnotit varování USA, že se blíží válka. Peking byl rozhodně skeptický k poplachům, které Washington vyhlašoval, a stejně jako mnoho evropských vlád předpokládal, že náklady na invazi pro Rusko výrazně převýší případné přínosy. Navzdory spekulacím, že Putin alespoň částečně informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga o svém plánu s předstihem, se zdálo, že vypuknutí války Čínu vyděsilo a postavilo ji před obtížný problém: Jaký postoj by měla zaujmout? Pokud by Čína podpořila Rusko, mohla by se vystavit sankcím a ztratit přístup k západním technologiím a trhům, což je nepříjemná vyhlídka. Pokud by však Čína Putinovo jednání odsoudila, mohlo by to ohrozit její vazby na Rusko.

Peking považuje svůj vztah s Moskvou za prvořadý z několika důvodů. Obě země sdílejí rozlehlou hranici dlouhou 4 200 kilometrů. Jejich ekonomické vztahy se dokonale doplňují: Rusko je bohaté na přírodní zdroje, ale potřebuje technologie a investice, zatímco Čína může nabídnout technologie a investice, ale potřebuje přírodní zdroje. Rusko je také klíčovým zdrojem sofistikovaných zbraní pro Čínu, proudu zbraní, který se v posledním desetiletí rozrostl. Jako autoritářské státy se obě země vzájemně podporují v rámci mezinárodních institucí, mezi něž patří především Rada bezpečnosti OSN. Zdržují se vzájemné kritiky v otázkách lidských práv a zaujímají podobné přístupy k mnoha globálním otázkám, jako je stanovení standardů pro správu internetu, o kterém se obě země domnívají, že by měl být přísněji kontrolován na národní úrovni. Si a Putin mají blízký vztah, sdílejí zároveň nostalgickou a rozhořčenou touhu vrátit jejich zemím dřívější stavy vznešenosti. Dvoustranný vztah je oživován smyslem pro křivdu a účelnost – namířený především proti Spojeným státům, které Čína a Rusko obviňují, že jim chtějí upřít jejich právoplatné postavení ve světě – což je sentiment, který jen zesílil, když se politické systémy v Číně a Rusku staly závislými na personalistické vládě Si Ťin-pchinga a Putina.

Tyto úvahy formovaly předvídatelnou reakci Číny na únorovou invazi na Ukrajinu. Peking se obrátil ke svému osvědčenému přístupu během předchozích krizí vyvolaných kremelským avanturismem, jako byla válka v Gruzii v roce 2008, anexe Krymu v roce 2014 a ruské vměšování do prezidentských voleb v USA v roce 2016. Čína zarputile seděla na plotě. Ukrajinským a západním partnerům čínští představitelé sdělili, že jejich vláda podporuje suverenitu a územní celistvost Ukrajiny a usiluje o rychlé ukončení války. Ruským protějškům čínští představitelé zdůraznili, že blízké vztahy s Ruskem zůstávají nenarušeny, že Peking se postavil proti jednostranným sankcím Západu a že přijal ruský postoj, že expanze NATO a horlivost Washingtonu tlačit na vojenské aliance pod vedením USA po celém světě urychlily konflikt.

Západní pokusy dostat Čínu z tohoto plotu zatím selhaly. Čínští vůdci si nemyslí, že by měli mít kritický postoj k ruským akcím. Dobře vědí, že základní příčiny neshod mezi jejich zemí a Západem v čele se Spojenými státy nezmizí, pokud se Peking postaví na stranu Ukrajiny. Čína se také obává možného kolapsu Putinova režimu pod tíhou bezprecedentních ekonomických sankcí, což je výsledek, který by byl jasně v rozporu s čínskými zájmy. Čína vnímá Rusko nepřátelské Západu jako výhodu a nový režim v Moskvě s prozápadními sklony by byl strategickou noční můrou. Čínští vůdci si také uvědomují, že pravděpodobně nezmění ruské myšlení o Ukrajině; Putin věří, že válka je nezbytná pro zabezpečení jeho země a jeho vlastního dědictví. Čína navíc nemá schopnosti ani zkušenosti, aby mohla hrát smysluplnou roli ve vyjednávání o válce. V důsledku toho se Si Ťin-pching a jeho tým pro zahraniční politiku ani nepokusili pomoci při zprostředkování.

Chytrá horákyně

Čína odmítá nátlak na Rusko, ale zároveň se snaží vyhnout možným ekonomickým důsledkům ze strany Západu. Rozhodla se přísně dodržovat americké sankce a kontroly vývozu – alespoň prozatím. Mnoho čínských společností zmrazilo své projekty v Rusku nebo pozastavuje svou činnost. Podobně se čínské státní energetické giganty zdráhaly ukořistit ruská aktiva (nyní dostupná s výraznými slevami) západních společností, jako jsou BP a Shell, protože se obávají budoucích amerických sankcí.

Dodržování sankcí ze strany Číny ale neznamená, že Peking Moskvu ekonomicky nepodporuje. Spíše naopak, jeho podpora je silnější. Čína využila války a představila se jako alternativní trh pro ruské zboží, které se dříve prodávalo na evropských trzích. Plně využila příležitosti k levnému nákupu ruských komodit prostřednictvím krátkodobých ujednání, která neriskují porušení sankcí.

Od února Čína zvýšila nákup ruských uhlovodíků. Vzhledem k tomu, že Evropa omezuje svou závislost na ruské energii a dalších nerostných zdrojích, má Kreml jen málo jiných možností, než přesměrovat svůj vývoz do Asie – většinou do Číny, což je přirozená volba kvůli geografické poloze, existujícím pozemním ropovodům a námořnímu obchodu, schopnosti poskytovat platební nástroje v jüanech jako alternativu k těm, které jsou vázané na americké dolary, eura, japonské jeny, švýcarské franky nebo britské libry. Tento trend již probíhá. Za posledních sedm měsíců vzrostl ruský export do Číny o 48,8 % na 61,45 miliardy dolarů, což odráží nejen prudký nárůst světových cen komodit, ale také zvýšené dodávky ruské ropy.

Od roku 2014 čínské zboží na ruském trhu postupně nahrazuje evropské a v roce 2016 Čína poprvé předběhla Německo jako hlavní ruský zdroj průmyslových strojů. Kombinovaný efekt rostoucích logistických nákladů a sankcí omezí dostupnost mnoha evropských výrobků v Rusku, takže ruští spotřebitelé a podniky nakonec přejdou na více čínských alternativ. Ve skutečnosti za posledních sedm měsíců vzrostl dovoz z Číny do Ruska o 5,2 % na 36,3 miliardy dolarů. Vzhledem k tomu, že se Čína stává hlavním obchodním partnerem Ruska pro vývoz i dovoz, bude více této činnosti probíhat v její měně. Čínská měna se stane de facto rezervní měnou pro Rusko, i když nebude plně směnitelná, což zvýší závislost Moskvy na Pekingu. Tento posun je již v plném proudu, o čemž svědčí exponenciální růst objemu obchodu v renminbi na moskevské burze, který poprvé předběhl obchod s eurem.

Takové jednání s Čínou bude pro Rusko nákladné. Čína nebude schopna nahradit ruské ztráty na evropských trzích. Závislost Moskvy na Pekingu navíc Číně poskytne ohromný vliv a bude moci získat u Ruska ústupky, které by dříve byly považovány za absurdně jednostranné. Například při současných jednáních o novém plynovodu, který spojí naleziště plynu na západní Sibiři s čínským trhem, bude Peking schopen prosadit cenový vzorec, který bude přínosem pro čínské zákazníky, učiní renminbi smluvní měnou a omezí svou zákonnou povinnost kupovat naprosté minimum kapacity potrubí. Další nákupy plynu tak podléhají přání Pekingu (nebo jeho nedostatku) nakupovat. Moskva pravděpodobně bude souhlasit s těmito podmínkami – nemá jinou alternativu – a poskytne Pekingu nejen levný plyn, ale i budoucí páku při jednáních s dodavateli zkapalněného zemního plynu, jako je Katar a Spojené státy.

Ještě před rokem by takové podmínky byly pro Kreml nepřijatelné. Ale nyní se možnosti Ruska vypařují, což dává Číně navrch. Ruští představitelé nejsou vůči této dynamice slepí, ale válka vnutila Kremlu zdráhavý pragmatismus. Dokud Čína poskytuje peněžní toky, které dokážou udržet režim nad vodou a udržet jeho konfrontaci se Západem, Kreml bude čínské požadavky akceptovat. Pro Čínu bude hlavní výzvou řízení rizika amerických odvetných opatření, jako jsou sekundární sankce na potenciální čínské transakce se sankcionovanými ruskými subjekty nebo porušení režimů kontroly vývozu. Čínští lídři však doufají, že uniknou provokování svých amerických protějšků, pokud jejich obchod s Ruskem výslovně neporuší sankce. Domnívají se, že Spojené státy pravděpodobně nezačnou obchodní válku s druhou největší globální ekonomikou uprostřed hrozící recese, v marné snaze rozbít Putinovu válečnou mašinérii.

Výhody Pekingu

V Moskvě přichází ke slovu realita. Ještě před válkou na Ukrajině byly čínsko-ruské vztahy stále více jednostranné. Mnoho ruských představitelů, včetně těch z nejvyšších pater moci, se obávalo, že sblížení s Čínou – bez současného zlepšení vztahů se západními zeměmi a zvýšení konkurenceschopnosti ruské ekonomiky – by skončilo omezením strategické autonomie Ruska. Vazby s Čínou však stále sílily. Před Putinovou anexí Krymu v roce 2014 tvořila Čína asi 10 % celkového ruského obchodu; do konce roku 2021 Čína tvořila 18 %. Toto číslo se pravděpodobně zvýší pouze v důsledku války na Ukrajině. Není nereálné si představit blízkou budoucnost, kdy Čína bude ovládat polovinu ruských obchodních toků a stane se hlavním zdrojem technologií v důležitých oblastech, jako jsou telekomunikace, doprava a výroba energie. V takovém scénáři by měl Peking na Rusko obrovskou páku, kterou by se neostýchal použít. Čína by například v budoucnu mohla požádat Rusko, aby se vzdalo svých obranných vazeb s Indií a Vietnamem, nebo aby hlasitě podpořilo územní spory Číny v Jihočínském moři a její nárok na Tchaj-wan.

Rozkol se Západem se nenapraví, dokud bude Putin v Kremlu a pravděpodobně ani poté. Rusko se mění v obří euroasijský Írán: Poměrně izolovaný, s menší a technologicky zaostalejší ekonomikou díky nepřátelství vůči Západu, ale stále příliš velký a příliš důležitý na to, aby byl považován za irelevantní. Čína bude největším externím partnerem Ruska, hlavním odběratelem vývozu, hlavním zdrojem dovozu a významným diplomatickým partnerem (zejména s tím, jak se Indie stále vzdaluje od Ruska směrem k demokraciím v Indo-Pacifiku a Evropě). Stárnoucí vládnoucí elita v Kremlu, krátkozrakově fixovaná na Washington, bude ještě více toužit hrát roli služebnice Číny, až se stane arcirivalem Spojených států.

Čína z toho bude mít velký prospěch. Je nepravděpodobné, že by Peking zachránil Moskvu nebo výrazně pomohl modernizaci ruské ekonomiky. Čína však udělá dost pro udržení přátelského režimu v Kremlu – a pro podporu čínských národních zájmů – nákupem ruských přírodních zdrojů za nízké ceny, rozšířením trhu s čínskými technologiemi, prosazováním čínských technologických standardů a nastavením renminbi jako výchozí regionální měny severní Eurasie. Vzhledem ke svému rostoucímu vlivu bude Peking schopen vytáhnout z Moskvy něco, co bylo před rokem nemyslitelné: Přístup k nejsofistikovanějším ruským zbraním a jejich konstrukcím, preferenční přístup do ruské Arktidy, ukotvení čínských bezpečnostních zájmů ve Střední Asii a podporu Ruska – jako stálého člena Rady bezpečnosti OSN – pro postoje Číny ve všech regionálních a globálních otázkách, zejména v územních sporech mezi Čínou a jejími sousedy. Ve skutečnosti se Kreml ochrání před tlakem Západu na úkor ztráty velmi vysokého stupně své strategické autonomie. Tento stav bude pravděpodobně přetrvávat i po Putinově odchodu. Čína by mohla pochybit přílišným tlakem na Rusko a příliš rychlým vymáháním ústupků, což by mohlo vést k nacionalistickému odporu a vyvíjet tlak na Putina, aby odolal čínským požadavkům. Ale skutečná změna ve vztahu by vyžadovala ochotu Kremlu plně se osvobodit z pevného objetí Číny a západní otevřenost. A v dohledné době se ani jeden z těchto vývojů nezdá pravděpodobný.

Zdroj v angličtině: ZDE

