Andrej Babiš pod pirátskou vlajkou?

15. 8. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

Odpovědí je zatím jemný či ostřejší výsměch z vládních lavic. Pětikoalice má ve sněmovně dost poslanců na to, aby případné hlasování o důvěře ustála.



Tedy přinejmenším na papíře.

Připomenu: Babišovi už před drahnou dobou zjevně někdo poradil, že Pirátská strana představuje potenciální slabinu projektu pětikoalice. Před volbami se stala Babišovým hlavním terčem a cílilo na ni proto nezměrné množství argumentačních exkrementů vrhaných čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu katapulty holdingových médií.

Strašení "neomarxistickými" Piráty Babišovi do značné míry vyšlo, protože volební výsledek strany zdaleka nenaplnil všechny možnosti. Nicméně povolební diskuse se soustředily mnohem více na nekolegiální chování koaličního STANu než na diskreditační úsilí ANOpropagandy.

Jde o tentýž STAN, který nyní čelí krátce po sobě už druhé aféře v souvislosti s podnikatelem Redlem a kauzou Dozimetr. Ministr vnitra a předseda STAN Rakušan jmenoval bez mrknutí oka šéfem civilní rozvědky člověka, který se celá léta s Redlem osobně stýkal, uzavíral s ním kšefty a jehož manželka si založila byznys s osobou odsouzenou za úniky z policie.

Kdyby byl Vít Rakušan soudný a cítil zodpovědnost a loajalitu vůči vládě, už by musel rezignovat sám. Jeho pozice je neudržitelná a premiér Fiala jej bude muset dříve či později odvolat, pokud neodejde dobrovolně.

To je Babišovi jasné. Zároveň si dovede spočítat, že pokud nyní, už po jeho výzvě, Fiala Rakušana odvolá, nepříliš bystří příznivci ANO začnou freneticky mávat svým klonem červených MAGA čepic a vykřikovat, že to Donald - pardon, Andrej - donutil slabého premiéra jednat. Nebyla by to pravda, ale co na ní v populistické politice záleží...

V členské základně Pirátské strany zároveň přetrvávají dvě věci, které Babišovi nahrávají, a které by mu mohly pomoci pětikoalici rozložit. První je setrvačná nevraživost vůči STANu, který teď nese primární zodpovědnost za současnou politickou krizi. Především kvůli ní část Pirátů a jejich příznivců vnímá vládní působení své strany jako nežádoucí a poškozující. Teď dostali do ruky další argument. Až dosud předseda Bartoš zmíněné pnutí zvládal. Nadále už to ale nemusí být pravda.

Za druhé, členstvo Pirátů i někteří jejich politici bohužel nevykazuje příliš velkou zběhlost ve strategickém uvažování, ba dokonce ani v obyčejném domýšlení věcí do konce. Zrovna teď někteří Piráti vystupují ve prospěch Ukrajiny napadené imperiálním Ruskem - a současně, aniž by jim to přišlo sebeméně protikladné, vyzvedávají jako hrdinu poněkud zatuchlého "whistleblowera" Edwarda Snowdena, který pobývá v Rusku pod bdělým dozorem služby FSB a musí dělat, co mu chlebodárcovy noty předepisují.

Pokud by nyní Piráti odešli z vlády, už se patrně pro svou nespolehlivost nikdy do žádné demokratické vlády nedostanou - a s vysokou pravděpodobností by je potkal i někdejší osud Zelených, kteří také v době evropského předsednictví Česka položili Topolánkovu vládu. Pnutí by přešlo ve štěpení na pragmatickou a radikální frakci a následoval by rozpad "jediné perspektivní levicové strany" - což je označení, které často opakují ti, kdo považují za nutné držet se zombie analytických kategorií z 18. století.

Mezitím už začaly Babišovy námluvy. Předvolební tiskovinu v rozsahu 712 600 kusů Pirátům vytiskne Babišova holdingová Mafra, která zničehožnic nabídla nižší cenu než dosud bezkonkurenčně levný Novotisk. A tak se strana vyznačující se sebevražednými sklony rozhodla, že nechá na své volební kampani vydělat hlavního politického protivníka. Členstvo šilhající po vysněných opozičních lavicích to pomůže posunout náležitým směrem. Ve vládě začnou opět na Piráty hledět s podezřením. A přesně toho mělo být dosaženo. Bartošova partaj si zase jednou dala vlastní gól, když strategickou úvahu nahradila čistě cenovou kalkulací.

Ještě je čas. Fiala se může sejít s Rakušanem a přimět ho, aby neprodleně rezignoval sám. Do vlády za něj může nastoupit nezkompromitovaný nestraník a kabinet by pokračoval. Mezitím se STAN pokusí o resuscitaci a hned poté o urovnání vztahů s Piráty.

Nebo se pětikoalice prostě spolehne na papírovou sněmovní většinu - a její skrytý rozklad zevnitř bude pokračovat.

