Dvě třetiny britských rodin se do ledna 2023 ocitnou v energetické chudobě, zjistil výzkum

18. 8. 2022

Odhaduje se, že 45 milionů Britů bude mít tuto zimu problémy s placením účtů za energie







Zdroj v angličtině ZDE

Podle výzkumu se dvě třetiny britských domácností ocitnou do ledna v pasti energetické chudoby, protože plánovaná nedostatečná vládní podpora způsobí, že i domácnosti se středními příjmy budou mít problémy s placením účtů.18 milionů rodin, což odpovídá 45 milionům lidí, bude snažit vyjít s penězi poté, co se v říjnu a lednu předpokládá další zvýšení stropu pro ceny energií.Odhaduje se, že 86,4 % párů důchodců se dostane do energetické chudoby, která je tradičně definována jako situace, kdy náklady na energie přesahují 10 % čistého příjmu domácnosti, a 90,4 % osamělých rodičů se dvěma a více dětmi.Tyto údaje přicházejí poté, co inflace v Británii vzrostla na 40leté maximum 10,1 %Varování, že 65,8 % všech britských domácností se do ledna ocitne v energetické chudobě, následuje po revidovaných prognózách poradenské společnosti Cornwall Insight z minulého týdne, podle nichž by roční účty za energie mohly od ledna přesáhnout 4 200 liber, tedy 10 500 Kč měsíčně.Zastánce spotřebitelů Martin Lewis označil nejnovější prognózu za "tragickou zprávu" a vyzval britskou "zombie vládu", aby předložila okamžitý akční plán na pomoc domácnostem.