Rusko přiznává: Tohle nás na Ukrajině nejvíce děsí

19. 8. 2022

čas čtení 5 minut

Šéf severoamerického odboru ruského ministerstva zahraničí Alexandr Daričev v nedávném rozhovoru s ruským státním médiem TASS řekl, že v případě, že USA označí Rusko za státního sponzora terorismu, bude to ve vztazích mezi oběma zeměmi představovat "bod, odkud není návratu". Ve jménu země, která nemilosrdně napadla menšího souseda a je neustále obviňována z porušování lidských práv a vážných válečných zločinů, v sobotu bezostyšně tvrdil, že Západ v čele se Spojenými státy "pošlapal mezinárodní právo a absolutní tabu v diplomatické praxi".

Mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová, která se o den později objevila v pořadu Nedělní večer s Vladimirem Solovjovem ve státní televizi, zuřila kvůli možnosti takového označení a tvrdila, že tyto plány jsou způsobeny selháním snah USA izolovat Rusko od zbytku světa. Zacharovová se vysmívala úrovni kompetencí amerických úředníků a zpochybňovala, zda vůbec umějí číst, protože Moskva opakovaně varovala Washington před "následky", pokud by USA označily Rusko za sponzora terorismu.

Rezoluce obou stran ohledně prohlášení Ruska za sponzora terorismu prošla Senátem na konci července poté, co ji představili senátor Lindsey Graham a Richard Blumenthal. Předsedkyně Nancy Pelosiová ve Sněmovně reprezentantů údajně varovala ministra zahraničí Antonyho Blinkena, že pokud s vyhlášením nepokročí, Kongres sám schválí příslušnou legislativu.

Minulý týden lotyšský parlament prohlásil Rusko za "státního sponzora terorismu" za útoky na civilisty během války na Ukrajině a vyzval ostatní země, aby ho následovaly. Rihards Kols, který předsedá zahraničnímu výboru parlamentu, prohlásil: "Rusko po mnoho let různými způsoby přímo i nepřímo podporovalo a financovalo teroristické režimy a organizace." Pro ilustraci tohoto bodu Kols zmínil ruské zapojení v Sýrii, jeho sestřelení letu MH-17 nad východní Ukrajinou v roce 2014 a otravu Sergeje Skripala v roce 2018 v Británii.

Litva přijala podobnou rezoluci v květnu a Estonsko tak může brzy učinit také. Vyhlídka na to, že tato iniciativa získá celosvětovou trakci, vyděsila prominentní mluvící hlavy ruské státní televize.

Opatření by přidalo Rusko na seznam vyděděneckých států, jako je Severní Korea, Írán, Sýrie a Kuba, což by umožnilo světovým vládám rozšířit seznam opatření a sankcí, aby vyvíjely další tlak na Putinův režim, včetně zákazu obranného exportu a dalších finančních omezení. Prominentní učenci a experti v ruské státní televizi objasnili, že potenciální označení Moskvu nejvíce trápí ne kvůli poškození toho, co zbylo z ruské pověsti, ale z právních a finančních důvodů.

Před dvěma týdny Andrej Sidorov, zástupce děkana pro světovou politiku na Moskevské státní univerzitě, vysvětlil, proč je Moskva kvůli možnosti označení za sponzora terorismu v tak ubohém stavu: "Pokud jde o prohlášení Ruska za sponzora terorismu – s největší pravděpodobností tuto legislativu schválí. Všechny sankce, které na nás mohou uvalit, jsou bezpochyby již zavedeny. To není ta děsivá část. Bude bolet, že rodiny poškozených zemí, která je sponzorem terorismu, mají právo podat žalobu u amerických soudů. Masy ukrajinských občanů budou moci podávat žaloby. Odkud se vezmou zdroje na vyplacení těchto nároků?"

S odkazem na 300 miliard dolarů z 640 miliard dolarů, které mělo Rusko ve svých zlatých a devizových rezervách, jež byly zmrazeny západními sankcemi, moderátor Vladimir Solovjov prohlásil: "Hledají způsob, jak získat našich 300 miliard dolarů." Sidorov souhlasil: "Vezmou si těch 300 miliard dolarů na základě soudních příkazů."

Ruští experti otevřeně chválí myšlenku zabrání obrovských ukrajinských nerostných a energetických zdrojů, což podle nich podpoří upadající ruskou ekonomiku. Kromě krádeže ukrajinského bohatství proputinovští propagandisté ​​otevřeně doufali, že získají zpět své zabavené finanční prostředky a majetek – dokonce hrozili jadernými údery, aby zajistili jejich uvolnění. Vyhlídka na ztrátu těchto miliard nadobro je nekonečně znepokojivější, než jakákoli nálepka, kterou si Putinův režim tak bohatě zaslouží.

Solovjov, dvakrát oceněný prezidentem Vladimirem Putinem za služby vlasti, navrhl řešení: Násilnou přeměnu všech Ukrajinců na ruské občany poté, co Rusko ovládne Ukrajinu jako celek. Zatímco ruské genocidní cíle vůči sousední zemi byly zřejmé od začátku, mluvčí Moskvy se nyní pokouší obvinit Západ ze zničení Ukrajiny.

Když mluvil o ukrajinských obětech ruské agrese, Solovjov řekl: "Tyto rodiny by neměly mít příležitost podávat žaloby u soudu. Měly by se stát ruskými občany a ukrajinský národ by měl úplně zmizet." Počátkem srpna vojenský expert Igor Korotčenko, který vystoupil v pořadu "60 minut" státní televize, připustil, že Rusko chce Ukrajinu vymazat z mapy, protože "zaprvé nikdy ve skutečnosti neexistovala", je vnímána jako "protiruská" a proto nemá právo na existenci.

Bez ohledu na konečný výsledek ruské války proti Ukrajině jsou vyhlídky Moskvy jako globální mocnosti chmurné. Jevgenij Satanovskij, prezident Institutu pro Blízký východ, který se v pondělí objevil v pořadu "Solovjov živě", s ponurou rezignací poznamenal: "S ohledem na Západ jako celek, zejména pokud jde o Ameriku, Evropu nebo mezinárodní organizace, Rusko nemá v co doufat."

Zdroj v angličtině: ZDE

