Otazníky nad jmenováním pana Mlejnka do čela rozvědky

19. 8. 2022 / Boris Cvek

Na Českém rozhlase jsem ve středu poslouchal komentář bývalého šéfa rozvědky a ministra vnitra Bublana ke kauze Mlejnek. Bublan, jak je pro něj typické, vypadal umírněně, ale zmínil třeba to, že pro rozvědku je podstatné mít důvěru zahraničních partnerů, což v současné situaci nemusí být dosažitelné.

Podle Bublana není důvod, aby se rozvědku snažil někdo ovládnout z politických důvodů, nicméně její postavení by mělo být pevné, o jejím šéfovi by se nemělo moc mluvit atd. Už to je podle mého soudu důvod, proč by měl pan Mlejnek odejít, protože se stal mediálně exponovanou osobou, spojovanou s organizovaným zločinem.

Ministr vnitra Rakušan, kterému jsem zpočátku věřil, měl jasnou argumentaci: pan Mlejnek mi byl doporučen bezpečnostní komunitou. Pak jsem četl, že to lidé z bezpečnostní komunity popírají. Včera zase bylo v médiích, myslím od samotného pana premiéra, že Mlejnek byl nápomocný při vyšetřování kauzy Dozimetr, a dnes to popírá paní vrchní státní zástupkyně Bradáčová. Co si pak o tom myslet?

Jedna věc se zdá být jasná a opakuje ji i pan ministr vnitra: Mlejnek prochází prověrkou na stupeň přísně tajné, bez níž nemůže v čele rozvědky setrvat. Podle Bublana tento proces může zabrat i rok a pojí se s ním dva paradoxy: 1. Mlejnek zatím nemůže zacházet s ničím, co je v režimu přísně tajné, takže to bude muset nechat na své podřízené, 2. prověrku Mlejnka provádějí jeho podřízení, což je konflikt zájmů, takže Bublan se přimlouval pro zapojení dalších služeb a celé bezpečnostní komunity včetně policie.

Nabízí se pak otázka: proč byl pan Mlejnek jmenován do čela rozvědky bez prověrky na přísně tajné, aby pak byl v konfliktu zájmů při jejím udělování? Co když ji nedostane a bude muset být odvolán? Sází pan ministr na to, že do té doby se na to zapomene a Mlejnek v roce 2023 odejde z funkce bez pozornosti médií?

