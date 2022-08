Floridský soudce nařídil americkému ministerstvu spravedlnosti, aby připravilo ke zveřejnění redigované prohlášení o prohlídce u Trumpa

19. 8. 2022

čas čtení 6 minut





Ministerstvo spravedlnosti bylo proti zveřejnění dokumentu, ale floridský federální soudce uvedl, že jeho části by mohly být zřejmě odtajněny



Federální soudce na Floridě ve čtvrtek nařídil americkému ministerstvu spravedlnosti, aby upravilo a připravilo ke zveřejnění místopřísežné prohlášení, kterým FBI odůvodnila prohlídku v Mar-a-Lago, sídle Donalda Trumpa, provedenou na začátku tohoto měsíce.



Federální soudce Bruce Reinhart to oznámil na slyšení ve West Palm Beach. Federální soudce na Floridě ve čtvrtek nařídil americkému ministerstvu spravedlnosti, aby upravilo a připravilo ke zveřejnění místopřísežné prohlášení, kterým FBI odůvodnila prohlídku v Mar-a-Lago, sídle Donalda Trumpa, provedenou na začátku tohoto měsíce.Federální soudce Bruce Reinhart to oznámil na slyšení ve West Palm Beach.





Proti zveřejnění místopřísežného prohlášení se postavilo americké ministerstvo spravedlnosti. Soudce Reinhart uvedl, že jeho části "by mohly být zřejmě odtajněny".



"Nejsem připraven konstatovat, že by místopřísežné prohlášení mělo být zcela utajeno," řekl Reinhart a dodal, že podle něj existují "části", které by mohly být zveřejněny.



Reinhart požádal ministerstvo spravedlnosti, aby mu do sedmi dnů předložilo zredigovanou verzi.



Utajované dokumenty odnesené z Bílého domu byly mezi těmi, které federální agenti zabavili při prohlídce 8. srpna, o níž Trump prohlásil, že byla "nezákonným vloupáním" do jeho soukromého sídla.



Ale zatímco generální prokurátor USA Merrick Garland schválil zveřejnění příkazu odkazujícího na zákon o špionáži, který byl použit k provedení prohlídky, jeho ministerstvo se postavilo proti zveřejnění dalších klíčových dokumentů.



Patří k nim i místopřísežné prohlášení, v němž je podrobně popsán "pravděpodobný důvod", který FBI vedl k žádosti o vydání příkazu, jenž je součástí trestního vyšetřování Trumpova nakládání s utajovanými materiály po jeho loňském odchodu z Bílého domu.



Republikánský exprezident čelí i dalším právním potížím, včetně několika federálních a státních vyšetřování jeho snah zvrátit porážku ve volbách v roce 2020 včerně násilné vzpoury v Kapitolu z 6. ledna 2021.



"Přísežné prohlášení slouží jako plán pro probíhající vládní vyšetřování a jeho zveřejnění by poskytovalo konkrétní podrobnosti o jeho směru a pravděpodobném průběhu," uvedlo ministerstvo spravedlnosti v soudním podání.



"Zveřejnění vládního místopřísežného prohlášení v této fázi by také pravděpodobně zmařilo budoucí spolupráci svědků."



Ve čtvrtek si Reinhart, který podepsal původní příkaz k prohlídce, vyslechl argumenty několika mediálních organizací, které ho žádaly, aby dokumenty ve veřejném zájmu odtajnil. Sám Trump není účastníkem řízení, ale prohlásil, že zveřejnění podporuje, a pohrozil, že zveřejní vlastní videozáběry agentů FBI provádějících prohlídku.





"Před událostmi tohoto týdne federální vláda od dob Nixonovy administrativy nevyužila své pravomoci zabavit záznamy bývalého prezidenta tak veřejně," uvedly mediální společnosti včetně CNN, Washington Post a NBC v soudním podání.



"Obrovský zájem veřejnosti o tyto záznamy převažuje nad údajným zájmem na jejich utajení."



Jay Bratt, vedoucí právník v oddělení národní bezpečnosti ministerstva spravedlnosti, řekl Reinhartovi, že vyšetřování dokumentů je v "rané fázi", a i když uznal veřejný zájem na transparentnosti, uvedl, že existuje "další veřejný zájem" na tom, aby trestní vyšetřování mohlo nerušeně pokračovat.



Odtajnění místopřísežného prohlášení by podle něj odhalilo "vyšetřovací techniky a vytváří riziko obstrukcí a zásahů".



V únoru Národní archiv USA potvrdil, že úředníci našli v 15 krabicích dokumentů, které Trump neoprávněně vynesl z Bílého domu, utajované materiály, čímž porušil zákon z roku 1978 o prezidentské dokumentaci. Archiv uvedl, že krabice získal zpět a o svých zjištěních informoval ministerstvo spravedlnosti.



Deník Washington Post minulý týden sdělil, že agenti FBI při razii hledali přísně tajné dokumenty týkající se jaderných zbraní. Garland ve vzácném veřejném prohlášení informoval, že rozhodnutí o vydání příkazu k prohlídce osobně schválil.



Trump, který zvažuje další prezidentskou kandidaturu v roce 2024, se snažil prohlídku Mar-a-Lago zpolitizovat a bez důkazů tvrdil, že je součástí širšího spiknutí demokratů, kteří mu chtějí zabránit v návratu do Bílého domu.



Řada vysoce postavených republikánů přispěchala s podporou pro jeho tvrzení o honu na čarodějnice, napadla Garlanda a ministerstvo spravedlnosti a někteří pravicoví spojenci a extremisté včetně kongresmanek Marjorie Taylorové Greeneové a Lauren Boebertové volali po zrušení FBI.



Vůdce sněmovní menšiny Kevin McCarthy mezitím slíbil, že pokud republikáni v listopadových průběžných volbách získají zpět kontrolu nad sněmovnou, zahájí ve sněmovně vyšetřování Garlanda a na Twitteru varoval tohoto generálního prokurátora, aby si "uchoval své dokumenty a vyčistil kalendář".



Ve středu také deník New York Times informoval, že ministerstvo spravedlnosti zaslalo v květnu Národnímu archivu předvolání k velké porotě, aby si vyžádalo všechny dokumenty, které 6. ledna poskytl sněmovnímu výboru, což dále prohloubilo Trumpovo právní nebezpečí.







U federálního soudu v New Yorku se Allen Weisselberg, bývalý výkonný ředitel Trump Organisation, přiznal k 15 obviněním z daňových podvodů. Trump zasedl k výpovědi v rámci paralelního civilního vyšetřování v New Yorku, které se týká obvinění, že jeho firma uvedla věřitele a daňové úřady v omyl ohledně hodnoty majetku, a více než 400krát se odvolal na pátý dodatek o ochraně americké ústavy proti sebeobviňování, který obviněnému umožňuje nesvědčit.



Trump navíc čelí právnímu nebezpečí v Georgii, kde velká porota vyšetřuje snahy trumpovců zvrátit Bidenovo těsné vítězství v tomto klíčovém státě.







Zdroj v angličtině ZDE

0