Šéfové britského zdravotnictví se obrátili s naléhavým apelem na nečinnou londýnskou vládu: Jednejte proti chudobě, nebo lidé budou houfně umírat

20. 8. 2022

Šéfové britského státního zdravotnictví zcela výjimečně apelovali v pátek otevřeným dopisem na londýnskou vládu. Varovali ji, že v důsledku astronomického nárůstu cen energií čelí Británie "stavu ohrožení veřejného zdraví"

Konfederace britských zdravotníků zaslala v pátek ministrům dopis, v němž varuje, že rostoucí náklady znamenají, že lidé si budou muset vybrat mezi jídlem kvůli vytápění svých domovů a životem v chladných a vlhkých podmínkách během letošní zimy



Vedoucí představitelé zdravotnictví uvedli, že se obávají, že rozšířená energetická chudoba zvýší vysoký počet ročních úmrtí spojených s nevytopenými byty - na 10 000 - a zvýší tlak na již tak přetížené zdravotnictví.



Zároveň se chystají desetitisíce menších britských firem k bankrotu, protože neustojí astronomické zvýšení cen energií.









"Mnoho lidí bude čelit strašné volbě nejíst nebo vytápět byt," varují zdravotnici.



"To povede k propuknutí nemocí po celé zemi a prohloubí to nerovnostiv oblasti zdraví, zhorší to životní šance dětí a zanechá to nesmazatelnou jizvu na místních komunitách."



Šéf konfederace zdravotníků Matthew Taylor uvedl, že tyto epidemie nemocí udeří "právě v době, kdy zdravotnictví zažije nejtěžší zimu v historii".



"Vedoucí představitelé britského zdravotnictví učinili tento bezprecedentní apel, protože vědí, že energetická chudoba nevyhnutelně povede ke značným dodatečným nárokům na již tak velmi nestabilní zdravotnictví," dodal.



"Vedoucí představitelé zdravotnictví vědí, že pokud vláda nepřijme naléhavá opatření, způsobí to stav ohrožení veřejného zdraví."





Konfederace britských zdravotniků v dopise adresovaném britskému ministru financí Nadhimu Zahawimu a ministru zdravotnictví Stevu Barclayovi varovala, že šéfové zdravotnických zařízení ve Spojeném království "již nyní vidí obrovské utrpení v našich místních komunitách kvůli krizi životních nákladů".





Uvedl, že místní představitelé již přijímají opatření na pomoc zaměstnancům, kteří se ocitli v obtížné situaci, včetně zřizování potravinových bank, poskytování záloh na mzdy a bezplatného poskytování školních uniforem pro jejich děti.



V dopise také uvedli, že se domnívají, že vládou navrhovaná politika 400 liber (12 000 Kč) vyplácených v měsíčních splátkách nebude dostatečná, a vyzvali ministry, aby ochránili domácnosti, které nemohou absorbovat nárůst cen energií až o 82 %.



Není naším úkolem říkat vládě, co má dělat. Naší povinností je jasně říci, co se bude dít, pokud jde o potřeby v oblasti zdravotnictví a schopnost zdravotnictví se s tím vyrovnat," řekl Taylor.







"Je to velký problém veřejného zdraví."







