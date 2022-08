Ruská hra: Rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským

17. 8. 2022

čas čtení 15 minut



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskj se během posledních šesti měsíců stal inspirativním válečným vůdcem a zastáncem své země. Během hodinového rozsáhlého rozhovoru s deníkem The Washington Post v prezidentské kanceláři, kde jsou chodby temné a obložené pytli s pískem na ochranu před ruským útokem, Zelenskij hovořil o amerických varováních o tom, že se Rusko chystá zahájit rozsáhlou invazi - a o tom, zda jim věřil.



Zelenskij o zlehčování hrozby války pro Ukrajince



Otázka: Když se s vámi v lednu tady v Kyjevě setkal ředitel CIA William J. Burns, řekl vám mimo jiné, že se Rusové pokusí přistát na letišti v Hostomelu. Jaká byla vaše reakce, když se to 24. února skutečně stalo? Mělo tam být už tehdy více ukrajinských sil?



Odpověď: Pokud jde o to letiště, asi půl roku před tím vším, a možná ještě dříve, pokud si vzpomínáte, došlo ke shromáždění vojsk na území Běloruska a tak dále. Apelovali jsme na všechny naše partnery a říkali jsme jim, že si myslíme, že takto budou jednat. Oni tam cvičili - a bylo to dobře známo - obsazení nebo bombardování klíčových infrastrukturních bodů. Prováděli výcvik, měli plány na obsazení letiště Boryspil a tak dále. Nevím, jak staré ty plány byly.



Používali mapy a způsob, jakým se zmocňovali věcí, některé jejich způsoby byly stejné jako způsoby nacistů za druhé světové války. Takže říct, že tady měli naplánováno něco unikátního, je nemožné. Všechno, co jsme měli, tam bylo.



Nejsem připraven mluvit o všem, o čem Burns mluvil, ale jeho hlavní signály se týkaly ohrožení mého života. A to nebyly první signály - přicházely odevšad, od našich zpravodajských služeb, od zahraničních kolegů a tak dále.



Podívejte se, jakmile začala invaze v plném rozsahu, od té chvíle naše ekonomika přicházela o pět až sedm miliard dolarů měsíčně. To jsou mzdy. A víte, že peníze, které nám naši partneři dávají, nemůžeme utratit za platy vojáků. V tom všem je nějaký globální paradox. Potřebuji peníze, abych nepřišel o svou zemi. Ale nemohu tyto peníze utratit za vojenské platy. Proto jsem současně s výbuchy a ostřelováním měl velmi problematickou situaci. Musím platit platy lidem, kteří tam jdou a umírají. A to je beznadějné. Nemám čas na argumentaci, varování, závazky - mám prostě úkol. Nesmím jim dovolit, aby okupovali naši zemi, a musím platit lidem, kteří umírají. Přesně tak to zní. Nejsou v tom žádné sentimenty. Musíte to dělat každý měsíc.



Pokud jde o všechna varování nebo signály od určitých partnerů, tady jsem jim to vysvětlil: Pokud nebudeme mít dostatek zbraní, bude pro nás těžké bojovat. Budeme s nimi bojovat, to je jisté. A oni nechtějí vyjednávat [Ruský prezident Vladimir Putin] už tři roky není ochoten komunikovat. Takže nechci poslouchat ty nesmysly, že Rusové jsou připraveni mluvit, to je nesmysl. Já jsem to jasně vysvětlil. Všechno, co potřebujeme, jsou zbraně, a pokud máte možnost, donuťte ho, aby si se mnou sedl k jednacímu stolu. Mluvil jsem o tom konkrétně, protože jsme se domnívali, že k invazi dojde.



Nemůžete mi prostě říct: "Poslyšte, měli byste začít připravovat lidi už teď a říct jim, že si musí dát stranou peníze, že si musí naskladnit potraviny." Kdybychom to sdělili - a to někteří lidé, které nebudu jmenovat, chtěli -, tak bych přicházel o sedm miliard dolarů měsíčně už od loňského října a v okamžiku, kdy by Rusové zaútočili, by nás za tři dny porazili. Neříkám, čí to byl nápad, ale obecně jsme měli pravdu: Když před invazí zasejeme mezi lidi chaos, Rusové nás sežerou. Protože během chaosu lidé utíkají ze země.



A to se stalo, když invaze začala - byli jsme tak silní, jak jen to šlo. Někteří naši lidé odešli, ale většina jich tu zůstala, bojovali za své domovy. A jakkoli to může znít cynicky, právě tito lidé všechno zastavili. Kdyby se to stalo v říjnu - nedej bože v topné sezóně -, nezbylo by tu nic. Naše vláda by neexistovala, to je stoprocentně jisté. Uvnitř země by byla politická válka, protože bychom nezvládli ty ztráty 5 až 7 miliard dolarů měsíčně. Neměli jsme seriózní finanční programy. Na trhu byl nedostatek energetických zdrojů, který vytvořili Rusové. Neměli jsme dostatek energetických zdrojů. Nebyli bychom schopni se z této situace dostat a v zemi by nastal chaos.



Ale jedna věc je, když je chaos řízený a je to v době války - stát řídíš jinak. Můžete otevřít hranice, zavřít hranice, útočit, ustupovat, bránit se. Můžete převzít kontrolu nad infrastrukturou. A jiná situace je, když nemáte vojenskou situaci nebo mimořádný režim a máte stát, který je řízen obrovským množstvím různých úředníků a institucí. A minus 7 miliard dolarů měsíčně, i bez bojů, to už je pro naši zemi velká válka.



Otázka: Takže vy osobně jste očekával, že se blíží plná válka?



Odpověď: Podívejte se, jak to můžete očekávat? Že budou mučit lidi a že je to jejich cíl? Nikdo nevěřil, že to takhle dopadne. A nikdo to nevěděl. A teď všichni říkají, že jsme vás varovali, ale vy jste varovali obecnými frázemi. Když jsme řekli, ať nám dají konkrétní informace - odkud přijdou, kolik lidí a tak dále -, všichni měli stejně informací jako my. A když jsem řekl: "Dobře, když jdou odsud a budou tady probíhat těžké boje, můžeme dostat zbraně, abychom je zastavili?" Nedostali jsme je. Proč potřebuji všechna ta varování? Proč musím naši společnost přivádět k šílenství? Od února, dokonce už od ledna, jak se toho v médiích hodně dělo, Ukrajinci převedli ven více peněz, než kolik Ukrajinci v zahraničí dostali na pomoc. Byly vybrány desítky miliard dolarů na vkladech, takže Ukrajinci utratili v Evropě mnohem více peněz v porovnání s částkou, kterou tam Ukrajinci dostali, při vší úctě.



Proto musíte pochopit, že se jedná o hybridní válku proti našemu státu. Byl energetický úder, byl politický úder - oni tady míchali kotlem, chtěli změnu moci zevnitř země. Třetí úder byl během podzimu a byl finanční. Potřebovali, aby kurz naší měny byl válečný, abychom neměli na benzín. Tak to všechno udělali: Nebylo palivo, neměli jsme benzín, odřízli nás, aby topná sezóna vedla k destabilizaci uvnitř země a aby lidé věděli, že existuje riziko devalvace měny, aby si vybrali peníze. Celkově to dělali proto, abychom přestali být zemí, a v době jejich invaze bychom byli hadr, ne země. Na to sázeli. My jsme na to nepřistoupili. Ať lidé v budoucnu diskutují o tom, zda to bylo správné, nebo ne. Ale rozhodně vím a intuitivně - diskutovali jsme o tom každý den na Radě pro národní bezpečnost a obranu a tak dále - jsem měl pocit, že nás [Rusové] chtěli připravit na měkkou kapitulaci země. A to je děsivé.



Otázka: Chápu obavy z rozsévání paniky a tankování ekonomiky, ale co byste řekl těm Ukrajincům, kteří nyní říkají: "Chtěl bych evakuovat svou rodinu nebo být prostě lépe připraven"?



Odpověď: Po celý prosinec, leden a únor Ukrajinci vybírali peníze z naší ekonomiky. Mohli jsme na to být přísní, ale nedovolili jsme ani Národní bance, ani nikomu jinému, aby omezil možnost lidí vybrat si své peníze. I když jsme dobře věděli, že to bude mít vliv na ekonomiku země. Svoboda, kterou mají lidé v demokratické zemi, je svoboda, kterou měli naši lidé. Měli přístup ke všem dostupným informacím. Pardon, to, že jsem jim neříkal o spiknutí Rusů, kteří mi chtěli něco udělat, a o všem, co mi zpravodajské služby hlásily: "Musíte odvést svou rodinu." Řekl jsem jim: "Jak si to představujete? Já si odvezu rodinu, budu něco dělat, a lidi tady budou jen tak zůstávat? To nemůžu udělat." Naše země je to jediné, co máme, zůstaneme tu spolu. A pak se stalo to, co se stalo.





Otázka: Pokud Spojené státy s jistotou věděly, že se blíží plná invaze, daly vám před 24. únorem dostatek zbraní na obranu?











Zdroj v angličtině ZDE

Odpověď: Dnes mohu být Spojeným státům jen vděčný za to, co máme. Ale musíme si jasně uvědomit, že zbraně jsme měli vždycky ještě z dob Sovětského svazu. Nikdy jsme neměli zbraně NATO. To minimum, které jsme měli od roku 2014, bylo podle mého názoru nedostatečné. Vážné síly, které jsme potřebovali, jako je HIMARS, který teď všichni vidíme, nebo, řekněme, 155milimetrové dělostřelectvo - o tancích a letadlech se ani nezmiňuji - nic z toho jsme neměli a neměli jsme možnost to koupit. Jediné, na čem jsme se dohodli, byly vojenské bezpilotní letouny, bajraktary a tak dále. Ale při vší úctě, s bezpilotními letouny se válka vést nedá.A tak, jak si asi vzpomínáte, od začátku invaze v plném rozsahu až do teď jsem jenom žádal, aby se zavřela obloha, protože kdyby se zavřela obloha, neměli bychom tolik mrtvých. A my jsme nabízeli alternativu k uzavřenému nebi: řadu letadel.A myslím, že s tím nebyl žádný problém ani nedostatek, protože jsme dodali adresy, kde se všechna ta letadla nacházela. Ale nikdy jsme neměli tu možnost zavřít oblohu. I teď se bavíme o tom, co bylo před válkou, co bylo v roce 2014, ale k čemu to je, když ani dneska, když ta válka probíhá, jsme nedostali možnost to nebe uzavřít a zabezpečit.Odpověď: Nemám žádné stížnosti - až do chvíle, kdy mi někdo začne říkat: "Ale my jsme vám posílali signály." To je pravda. Ale když někdo tvrdí, že nám posílali nějaké signály, tak mu říkám: "Pošlete nám zbraně."Takže jakmile jsme dostali seriózní zbraně - já jsem jim řekl: "Naše země nikam neuteče, jsme připraveni bojovat, dejte nám zbraně." A jakmile jsme je dostali, tak jsme začali bojovat.Všichni se báli války. Nikdo nechtěl vést válku s Ruskem. Podívejte, nikdo nechce vést válku s Ruskem. Všichni chtějí, aby Ukrajina vyhrála, ale nikdo nechce vést válku s Ruskem. A to je všechno. To je tečka. A proto jsme se museli rozhodnout, jak zůstat silní. Pokud s nimi nikdo nechce vést válku, všichni se bojí s nimi bojovat - promiňte, pak se budeme rozhodovat, jak to udělat, jestli je to správné, nebo ne. Ale válka půjde dál, hlouběji do Evropy, tak nám prosím pošlete zbraně, protože my bráníme také vás. A oni je začali posílat.Ale je možné teď zavřít nebe? To by mě jen zajímalo. Je to řečnická otázka.Odpověď: Mohou podniknout pouze důrazné a konkrétní kroky s využitím sankcí. Protože nezákonné referendum a anexe Chersonu, což Rusové plánují, je porušením jakéhokoli - no, nechci mluvit o mezinárodním právu, to porušili už dávno. Nemá to žádný smysl. Ale země mohou udělat totéž, protože je to porušení hranic. To znamená, že rozhodně mohou uvalit omezující sankce. Například zákaz vstupu všech občanů Ruské federace do zemí Evropské unie. Dobré sankce. Myslím, že jsou velmi dobré a mírumilovné.V těchto sankcích není nic, co by bralo majetek nebo lidské životy. Od samého začátku jsem říkal, že podle mého názoru jsou nejdůležitější sankce na uzavření hranic, protože oni berou někomu území. No, ať si žijí ve svém vlastním světě, dokud nezmění svou filozofii. Takže země uzavřou hranice a uvalí embargo na energetické zdroje. Můj osobní názor je, že je to pořád slabé. Na energetické zdroje není uvaleno úplné embargo a hranice se nezavírají.Je to velmi jednoduché: Ať už jsou občané Ruské federace jacíkoli - jsou ti, kteří to podporují a nepodporují - jejich děti jsou tam, studují v zahraničí, na školách, univerzitách a tak dále. Ať se vrátí do Ruska. Na tom není nic strašidelného, ať tam jedou. Ne navždy, prosím, ať se vrátí. Oni to pak prostě pochopí. Říkají: "Aha, my s tím nemáme nic společného a všichni lidé nemohou nést odpovědnost". Mohou. Zvolili si ty lidi a teď s nimi nebojují, nehádají se s nimi a nekřičí na ně. Rusové, kteří veřejně vystupují proti válce, to jsou jen ojedinělé případy a tito lidé jsou ve vězeních. Ale ať jdou Rusové domů, ať jdou všichni do Ruska. Vy chcete tu izolaci, že? Říkáte celému světu, že celý svět bude žít podle vašich pravidel. Dobře, tak jděte domů a žijte tam.Co nám to dá? To je jediný způsob, jak ovlivnit Putina. Protože ten člověk nemá jiný strach než strach o svůj život. A jeho život závisí na tom, jestli ho ohrožuje jeho vnitřní obyvatelstvo, nebo ne. Nic jiného ho neohrožuje. Tak to prostě je. Proto když jeho obyvatelstvo vyvine tlak na jeho rozhodování, pak se dostaví výsledky. A válka skončí. To jsou velmi srozumitelné sankce, jsou velmi jednoduché. Nejde o peníze, nejde o plyn nebo o tropovody, ani o to, že Němci nebudou mít v zimě teplo. Stačí na rok zavřít hranice a uvidíte výsledek.