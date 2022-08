Zákaz cestování Rusů na Západ nenahraje Putinovi do karet, naopak

18. 8. 2022 / Jan Čulík

když kritizuje návrhy některých evropských politiků, aby byla zakázána turistika Rusů na Západ, zatímco ruská armáda vraždí ukrajinské děti a důchodce. Argument, že takový zákaz napomůže Putinově propagandě, je pošetilý: Putinova propaganda lže jako když tiskne bez ohledu na to, co kdo na Západě říká a vytváří virtuální realitu bez ohledu na fakta. Putin bude vždycky tvrdit, i když by se vůči jeho vražednému režimu choval Západ jakkoliv vstřícně, že "USA a Evropská unie" vedou proti Rusku válku, jíž se Rusko snaží zničit.

Fakta s tím nemají nic společného. Obdobně pošetilé je obvinění, že když nedávné zprávy lidskoprávních organizací Amnesty International a Human Rights Watch poukázaly na to, že ukrajinská armáda v některých případech umisťuje své vojáky v civilních objektech a tím ohrožuje jejich životy (v řadě případů došlo k zavraždění civilistů), že to "napomůže Putinově propagandě". Opakuji: Putinova propaganda nemá nic společného s realitou a jeho režim bude šířit drzé lži o Západě a o Ukrajině bez ohledu na to, jaká fakta mohou být zveřejněna.



Argumentace Volodymyra Zelenského, že pokud by Rusové najednou zjistili, že nesmějí na Západ, povede k to jejich nespokojenosti, a že situace v Rusku se změní teprve, pokud Rusové prozří, že absolutně přesvědčivá. Máme přímé informace z Ruska a víme, že obyčejní Rusové nemají v Rusku přístup k žádným informacím o válce na Ukrajině, natož k informacím o zvěrstvech, které tam páchá ruská armáda. Drtivá většina ruského národa tak setrvává v blahé nevědomosti. Žijete-li v Rusku a chcete-li získat nějaké informace o tom, co ruská vojska dělají na Ukrajině, musíte vyvinout značné vlastní originální úsilí, připojit se na internet prostřednictvím VPN, atd. Je to dost podobné jako bylo vysílání Svobodné Evropy do Československa za komunismu: Ve velkých městech bylo tak silně rušeno, že ho nebylo možno poslouchat. (Slyšet bylo jen na venkově a jen v určitých denních hodinách a v určitých ročních obdobích, kdy rušičky, umístěné v Rusku, v zimním období vysílaly v době, kdy tam bylo o dvě hodiny dříve tma, a tak jejich signál se nemohl do Československa odrazit od stratosféry, už tam nebyla sluncem osvícená, kdežto vysílače Svobodné Evropy v Portugalsku byly tou dobou ještě ve slunci). Přestože Svobodná Evropa vysílala rozhovory s Václavem Havlem za komunismu skoro každý druhý den, věděli jste, že po pádu komunismu český národ vůbec netušil, co je to za člověka? Sledování nemainstreamových médií bylo minimální, a totéž platí i pro dnešní Rusko. Teprve když by Rusové zjistili, že nemohou cestovat na Západ, jak právem zdůrazňuje Zelenskij, trklo by je to, že "něco není v pořádku" a na Putina by konečně vznikl domácí tlak.



Je fakt, že ti Rusové, kteří jezdí na dovolenou na Západ, Ukrajince nebombardují, přesto je to poněkud obscénní.



Je jedna výjimka, a v tom má Olaf Scholze pravdu: Západ by měl Rusům i nadále umožnit, aby z Ruska na Západ utekli před politickým pronásledováním. Západní státy ovšem poskytují Rusům politický azyl jen v minimálním procentu případů. To je také obscénní a mělo by se to změnit.



Co se týče dirigenta Giergieva a jeho vyhození z mnichovské filharmonie: Giergijev byl a dlouhá léta je nekritickým stoupencem Vladimíra Putina. Ano, víme, že hudebníci někdy bývají blbí (stejně jako lékaři) ale mít v mnichovské filharmonii dirigenta, který otevřeně schvaluje zvěrstva kriminálníka Putina, by bylo naprosto nepřijatelné.



Po druhé světové válce se na pár let v řadě zemí v Evropě přestal hrát Beethoven, protože to byl německý skladatel. Ano, bylo to přehnané, ale asi pochopitelné. Bohužel, ruská kultura má v sobě často známky velikáštví a mesianistické výjimečnosti, najdete to i u Puškina. Někteří ruští čelní kulturní pracovníci s Putinem otevřeně kolaborují, i když řada filmových režisérů ho kvůli válce kritizovala a museli utéct. To by se taky nemělo zapomínat.

