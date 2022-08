Největší nadějí Andreje Babiše je rivalita demokratů

19. 8. 2022 / Boris Cvek

čas čtení < 1 minuta

Tak jsem si přečetl, že generál Pavel by v druhém kole prezidentské volby jasně porazil pana Babiše. Zatím ale ani pořádně nevíme, zda Babiš bude na funkci prezidenta kandidovat. Při takových vyhlídkách by to mohl rovnou vzdát.