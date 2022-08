Kde jsou hranice svobody slova, když jde o vraždění lidí?

19. 8. 2022 / Jan Čulík

čas čtení 8 minut

"Jako občan mám právo, dané Listinou práv a svobod, abych si z jakýchkoli a kdekoli získaných informací udělal názor a ten volně šířil. Vláda může takové právo omezit podle existujícího zákona (což ovšem nikdy neudělala). Nemůže to ale dělat tým censorů, který se odvolává na další servery, jimž do mých zdrojů a názorů nic není.

George Friedman je respektovaný odborník. Jeho jméno je možná na nějaké černé listině, ovšem jen proto, že vše, co v roce 2015 předpověděl, došlo naplnění.

Možná jste si všiml, že Listina pracuje pouze s termíny informace a názor, nikoli lež a pravda. Pokud se někomu můj názor nelíbí, může se mnou otevřeně diskutovat. Můj text obsahoval odkaz na přednášku George Friedmana a na rozhovor s Willi Wimmerem, jehož český překlad publikovaly v roce 2014 BL. Neobsahoval žádnou konspirační teorii. Dovolil jsem si zaspekulovat, že Putinova zmínka o jaderných zbraních, byla reakcí na dřívější hlasy z USA a tedy varováním, že by Rusko jednalo. Američané velmi rychle reagovali nabídkou na jednání o ZHN.

Vy jste za starých pro BL lepších časů připisoval pod některé články svoje mínění. Někteří autoři Vám za to nadávali, ale pro mě to bylo OK, protože to mohl být začátek diskuse."

Tento příspěvek pana Jírovce byl smazán:

"Diskutujícím lze doporučit, aby sledovali solidní americké zdroje. Pak lépe pochopí zprávu, že Biden, už od října 2021 věděl, co Putin chystá. Zloduch prý odmítl jednat, takže mírumilovní Američané byli postaveni před hotovou věc. Lze namítnout, že Putin požadoval, aby se NATO nerozšířilo na Ukrajinu. Americká odpověď byla diplomaticky shrnuta do známé věty: „Každý stát má právo, aby si svobodně zvolil spojence (když to budeme my).“ Přeloženo do češtiny: „Putine vy*er si voko.“ Institut CATO v lednu 2022 analyzoval mínění amerických politiků takto: „Having treated Russia as of no account since the collapse of the Soviet Union, Washington policymakers have reacted in disbelief to Moscow’s demand to be treated as an equal. That another nation would dare reject America’s God given right as the exceptional nation to intervene anywhere on earth at any time and in any way is insolent, even threatening. On Capitol Hill both Republicans and Democrats are pushing for confrontation and even war, including the use of nuclear weapons.“ ("Od rozpadu Sovětského svazu se k Rusku chovali jako k bezvýznamné zemi a na požadavek Moskvy, aby s ní bylo zacházeno jako s rovnocenným partnerem, reagovali washingtonští politici s nedůvěrou. To, že si jiný národ dovolí odmítnout Bohem dané právo Ameriky jako výjimečného národa zasahovat kdekoli na světě kdykoli a jakkoli, je drzé, ba dokonce výhružné. Na Kapitolu republikáni i demokraté prosazují konfrontaci a dokonce válku, včetně použití jaderných zbraní.") Puntičkáři si povšimnou zmínky o jaderné válce. Pozdější Putinův výrok lze chápat jako varování, aby si Američané nezahrávali. Součástí geopolitiky jsou sankce. Willi Wimmer, bývalý spolupracovník Helmuta Kohla je považuje za prostředek pro přípravu války. Rozhovor je z roku 2014. ( http://www.blisty.cz/…tml ). K pochopení geopolitických souvislostí lze doporučit přednášku zakladatele společnosti Stratfor (někdy označované za stínovou CIA). Vše, co Friedman roce 2015 předpověděl, se vyplnilo. ( https://www.youtube.com/…W7o