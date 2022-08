Po celostátních železničních stávkách nyní v Londýně stávkuje metro

19. 8. 2022

V Londýně začíná stávka v metru a dochází k narušení dopravy



Akce odborového svazu RMT přichází v době, kdy odboroví předáci na železnici varují, že spor bude pokračovat "tak dlouho, jak bude třeba".



Stávka zaměstnanců železničních, námořních a dopravních odborů (RMT) v londýnském metru, která se týká mimo jiné pracovních míst a důchodů, způsobila narušení dopravy v britském hlavním městě.



Na internetových stránkách společnosti Transport for London (TfL) bylo uvedeno, že provoz na naprosté většině linek metra byl přerušen, jinde byl provoz velmi omezený.



Narušena byla také autobusová doprava v západním a jihozápadním Londýně a v některých částech hrabství Surrey. Důvodem byla páteční a sobotní stávka londýnských řidičů autobusů, kteří jsou členy odborového svazu Unite, v samostatném sporu o mzdy. Podle TfL se stávka dotkla 63 autobusových linek.





Stávková akce přchází v době, kdy odboroví předáci na železnici varovali, že dlouhotrvající spor o platy, pracovní místa a pracovní podmínky bude pokračovat "tak dlouho, jak bude třeba".



V sobotu budou železničáři stávkovat znovu, což ovlivní i nedělní ranní vlakové spoje.



Stávka autobusových odborů Unite se dotkne linek London United v západním a jihozápadním Londýně a v některých částech hrabství Surrey.



Společnost Transport for London vyzvala občany, aby se v pátek a v sobotu až do osmi hodin ráno nsnažili používat metro a na zbytku sítě cestovali pouze v nezbytných případech.



Na celostátní úrovni ve čtvrtek stávkovaly desítky tisíc členů odborových organizací RMT, Transport Salaried Staffs Association (TSSA) a Unite, v důsledku čehož nejezdil přibližně každý pátý vlak a v některých oblastech se nejezdilo celý den.



Stávky přicházejí v době, kdy Downing Street popřela, že by ministři záměrně usilovali o politický boj s železničními odbory poté, co obě strany ještě více přitvrdily.



"Prioritou je zajistit, aby se lidé, kteří používají veřejnou dopravu, mohli dostat do práce, do školy a do nemocnice bez takového narušení," uvedl zdroj z johnsonova premiérskéhio úřadu.-





Ve čtvrtek napsal Mick Lynch, generální tajemník RMT, dopis ministru dopravy Grantu Shappsovi, v němž uvedl: "Vaše vláda přijala rozhodnutí použít peníze daňových poplatníků na záchranu soukromých vlakových společností před odpovědností za příjmy, které jim ubudou v důsledku stávek, pod podmínkou, že tytéž společnosti splní vládní pokyny, aby snížily platy, zrušily tisíce pracovních míst důležitých pro bezpečnost na železnici, zavedly vlaky pouze pro strojvedoucí a zavřely pokladny v celé síti."

Lynch uvedl, že odbory spočítaly, že včetně předchozích a nadcházejících protestních akcí bylo na "záchranu" soukromých vlakových společností použito více než 120 milionů liber z peněz daňových poplatníků.







Přibližně 80 procent britských občanů si přeje, aby byla železnice znárodněna.

Bude také zavedena ochranná lhůta, takže odbory již nebudou moci stávkovat tolikrát, kolikrát budou chtít, v období šesti měsíců po hlasování.



Manuel Cortes, generální tajemník TSSA, řekl: "Pevně doufáme, že nyní zvítězí zdravý rozum a provozovatelé vlaků předloží revidovanou nabídku, protože od jejich směšné a urážlivé nabídky 2 % zvýšení platu, jsme od nich nic neslyšeli. Pokud tak učiní, okamžitě s nimi zahájíme další jednání."Ale aby se tak stalo, musí Grant Shapps buď zasednout k jednacímu stolu, nebo dát provozovatelům vlaků mandát k jednání a překonat tuto patovou situaci."Labouristický poslanec Grahame Morris napsal na Twitteru: "Je děsivé, že máme vládu, která se spolčuje s provozovateli vlaků, kteří už léta vysávají veřejné peníze z našich železnic a více se starají o útoky na zaměstnance a o snižování počtu zaměstnanců na našich železnicích, než aby zajistili přístup nevidomých a zdravotně postižených cestujících na železnici."Mluvčí ministerstva dopravy uvedl: "Vyzýváme šéfy odborů, aby se zachovali správně ke svým členům a nechali je vyjádřit se k velmi spravedlivé dohodě se společností Network Rail, která přinese reformy, jež náš železniční systém naléhavě potřebuje. Je čas přestat stávkovat a vrátit se k jednacímu stolu - závisí na tom budoucnost naší železnice."Britský konzervativní inistr dopravy Grant Shapps se vyjádřil, že reformy železnice, které jsou důvodem některých stávkových akcí, budou vynuceny zákonem, pokud zaměstnanci nepřistoupí na dohodu.Shapps prohlásil, že je třeba odstranit zastaralé pracovní postupy, a dodal: "Pokud se nám nepodaří tyto modernizace zavést, budeme muset tyto modernizace nařídit zákonnou cestou, ale mnohem raději bychom to udělali prostřednictvím nabídek, které budou předloženy členům odborů."Nejnovější stávka ve veřejné dopravě přichází v době, kdy favoritka na post lídra strany toryů Liz Trussová představila plány na radikální změnu pracovního práva. Plán, který Trussová vypracovala, zahrnuje zavedení minimální úrovně služeb v kritické národní infrastruktuře, aby se udržel provoz vlaků, autobusů a dalších služeb.Nové zákony budou předloženy parlamentu do měsíce od nástupu do funkce, pokud bude její kandidatura na post lídra úspěšná. Zvýší odborové prahy pro hlasování, aby ztížila stávky ve všech odvětvích.