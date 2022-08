Dcera Putinova ideologa Alexandra Dugina zahynula při výbuchu bomby v autě v Moskvě - další podrobnosti

21. 8. 2022

čas čtení 3 minuty

Foto: Alexander Dugin v zoufalství na scéně atentátu

Terčem atentátu měl zřejmě být sám ultranacionalista a "Putinův mozek" Alexander Dugin





Dcera ultranacionalistického ruského ideologa, často označovaného za "Putinův mozek", byla zabita při výbuchu bomby v autě na okraji Moskvy.



Darja Duginová, jejímž otcem je ruský politický komentátor Alexandr Dugin, podle vyšetřovatelů zemřela, když Toyotu Land Cruiser, kterou řídila, roztrhal silný výbuch asi 12 mil (20 km) západně od hlavního města u obce Bolšoje Vjazemy kolem 21:30 místního času (1930 SELČ).



"Výbušné zařízení nainstalované v automobilu Toyota Land Cruiser vybuchlo v plné rychlosti na veřejné silnici a poté se auto vznítilo," napsali ruští vyšetřovatelé ve své zprávě o incidentu. "Řidička na místě zemřela. Totožnost zemřelé byla zjištěna: jedná se o novinářku a politoložku Darju Duginovou."



Podle agentury Tass to potvrdil Andrej Krasnov, přítel Duginové a šéf sociálního hnutí Ruský horizont.





Uvedl, že bomba mohla být určena jejímu otci.





"Bylo to otcovo vozidlo. Darja jela jiným autem, ale dnes si vzala jeho vůz, zatímco Alexandr jel jinudy. Vrátil se, byl na místě tragédie. Pokud vím, cílem byl Alexandr nebo pravděpodobně oni dva společně," řekl Krasnov.

Americké ministerstvo financí Duginovou sankcionovalo jako šéfredaktorku webových stránek United World International, které podle něj vlastní Putinův spojenec Jevgenij Prigožin.



Médium 112 uvedlo, že Dugin a jeho dcera byli na akci u Moskvy a měli se společně vracet, dokud se na poslední chvíli Dugin nerozhodl odjet odděleně.Na záběrech na sociálních sítích ho bylo vidět na místě nehody v zoufalém stavu.Řada prokremelských představitelů z výbuchu okamžitě obvinila Kyjev. Margarita Simonyanová, šéfka státem financované televize RT, napsala, že "vyhodili do vzduchu Duginovu dceru", a vyzvala k útokům na "rozhodovací centra" v Kyjevě.Šéf samozvané, Ruskem kontrolované Doněcké lidové republiky Denis Pušilin na svém kanálu Telegram napsal, že Dugina byl zabit, a obvinil ukrajinskou vládu."Podlí darebáci! Teroristé ukrajinského režimu ve snaze zlikvidovat Alexandra Dugina vyhodili do vzduchu jeho dceru... V autě. Blahé paměti Darja,byla to pravá ruská dívka!"Vyšetřovatelé sdělili, že zahájili vyšetřování vraždy a budou provádět forenzní expertizy, aby se pokusili zjistit, co přesně se stalo. Řekli, že zvažují "všechny verze", pokud jde o to, kdo je za to zodpovědný.Dugin je známý tím, že zastává extrémně pravicový názor na postavení Ruska ve světě. Je označován za "ruského fašistu", který pomáhal utvářet expanzivní zahraniční politiku ruského prezidenta Vladimira Putina.Duginův vliv na Putina je předmětem spekulací, přičemž někteří pozorovatelé Ruska tvrdí, že jeho vliv je významný, a jiní jej označují za minimální.Na Dugina a jeho dceru uvalily Spojené království a USA sankce za to, že přispívali k destabilizaci Ukrajiny. Britský Úřad pro provádění finančních sankcí ve svém podání označil Dugina za "častého a významného autora dezinformací v souvislosti s Ukrajinou a s ruskou invazí na Ukrajinu na různých internetových platformách".