Ruská agrese na Ukrajině: jaderné řinčení zbraněmi musí přestat, varuje šéf OSN; USA předpovídají, že Moskva zintenzivní údery

23. 8. 2022

- António Guterres prohlásil, že svět se nachází v "maximálním okamžiku nebezpečí"; Rusko zvýší údery proti civilní infrastruktuře, varují americké zpravodajské služby



- Ruské síly pravděpodobně začaly přesouvat bárky na stavbu plovoucího mostu přes řeku Dněpr poblíž Antonivského mostu, uvedla britská zpravodajská služba.



Most v Chersonu byl opakovaně terčem raketových úderů ukrajinských sil, je klíčovou zásobovací trasou pro Rusko na jihu země.



Ruské síly a místní civilisté se již několik týdnů spoléhají na trajektový přechod přes řeku Dněpr.



Pokud Rusko dokončí improvizovaný most, téměř jistě se zvýší kapacita přechodu oproti trajektu, domnívá se britské ministerstvo obrany.



Aktualizace dodala, že plovoucí most bude pravděpodobně stále zranitelný vůči ukrajinským útokům.



Prezydent @AndrzejDuda na zaproszenie Prezydenta @ZelenskyyUa przebywa dziś w Kijowie. W czasie wizyty odbędą się dwustronne rozmowy Prezydentów oraz delegacji poświęcone sytuacji na 🇺🇦, wsparciu w wymiarze militarnym, ekonomicznym i humanitarnym oraz współpracy dwustronnej. pic.twitter.com/isQcEK1gdj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022



- Celkem 33 nákladních lodí s přibližně 719 549 tunami potravin opustilo Ukrajinu v rámci dohody zprostředkované OSN a Tureckem o odblokování ukrajinských námořních přístavů, uvedlo ukrajinské ministerstvo zemědělství.



Kromě lodí, které již opustily Ukrajinu, ministerstvo zemědělství uvedlo, že dalších 18 lodí nyní nakládá nebo čeká na povolení opustit ukrajinské přístavy.



Ministerstvo uvedlo, že ukrajinský vývoz obilí by mohl v srpnu dosáhnout 4 milionů tun, v červenci to byly 3 miliony tun.



- Americké ministerstvo zahraničí vydalo bezpečnostní upozornění, v němž varuje, že Rusko "stupňuje" úsilí o údery proti ukrajinské civilní infrastruktuře a vládním zařízením v nadcházejících dnech.



Toto varování vydané v úterý je prvním konkrétním bezpečnostním upozorněním, které velvyslanectví USA v Kyjevě v posledních měsících vydalo. Neuvádí, na jaká místa se podle něj Rusko hodlá zaměřit, ale doporučuje občanům USA, aby opustili Ukrajinu, pokud je to bezpečné.



Varování přichází den před tím, než si Ukrajina připomene 31 let od vzniku nezávislého státu. Dne 24. srpna 1991 ukrajinský parlament odhlasoval odtržení od Sovětského svazu. V tento den uplyne rovněž šest měsíců od zahájení ruské invaze v plném rozsahu. Některé restaurace v Kyjevě tento týden kvůli vnímanému zvýšenému nebezpečí předčasně zavřely.





- Vicepremiérka Iryna Vereščuková oznámila, že z Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny bylo evakuováno 825 lidí, z toho 238 dětí.



Děkujeme vedoucímu charkovské OVA Olegu Sinegubovovi za organizaci procesu, stejně jako dobrovolnickým organizacím za jejich obětavost a pomoc.





- Polský prezident Duda přijel do Kyjeva na jednání se Zelenským



Polský prezident Andrzej Duda přijel do Kyjeva na jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.



Podle Dudova oficiálního kanálu na Twitteru bude dvojice jednat o současné válečné situaci na Ukrajině, hospodářské a humanitární podpoře a dvoustranné spolupráci.



Duda se letos se Zelenským setkal již pětkrát, včetně tří návštěv, které na Ukrajinu podnikl od začátku invaze v únoru letošního roku.





- Ukrajinské zdroje uvádějí, že ruské síly zasáhly kotelnu ve městě Mariupol na jihu Ukrajiny.







Mychajlo Podoljak navrhl, že k "úplné změně průběhu této války" by bylo zapotřebí 50 amerických zbraňových systémů dlouhého dosahu Himars v ceně asi 200 milionů dolarů.



