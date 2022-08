Moskva chce obejít západní sankce výstavbou dopravního koridoru. Zřejmě to nepůjde

24. 8. 2022

upozorňuje Michail Vojtenko.

Situace ohledně ruské lodní dopravy je nyní velmi vážná. Nikdy v historii světové lodní dopravy neexistovalo nic podobného. Tato omezení nejsou jen sankcemi; jsou plnohodnotnou námořní blokádou.

Ruským lodím je bráněno vplout do přístavů nebo zpracovávat ruský náklad a hlavní mezinárodní dopravci se stáhli z ruského trhu. Ale nejzávažnějším vývojem je, že ruské lodě byly odříznuty od neustále aktualizovaných elektronických navigačních map.

Podle současného námořního práva loď, která neaktualizuje své elektronické mapy, je považována za neschopnou plavby po moři a může být dokonce zadržena. To v kombinaci se zavedením zákazu pojištění přepravujícího ruské zboží skutečně naznačuje, že byla uvalena námořní blokáda Ruské federace.

To znamená, že Rusko cítí povinnost vybudovat severojižní koridor přes Írán, aby se vyhnulo sankcím. Ale jiný ruský expert, Vladimir Sažin z Moskevského institutu orientálních studií, říká, že při tom čelí šesti vážným potížím, z nichž mnohé jsou v blízké budoucnosti nepřekonatelné.

Za prvé, Rusku chybí flotila kombinovaných říčních a námořních lodí schopných přesunout se z řek do oceánu. Jeho několik lodí tohoto druhu má průměrné stáří 40 let a musejí být brzy nahrazeny. A chybí velký počet kontejnerů potřebných pro tranzit většiny hotového zboží do jiných zemí.

Za druhé, přístavy v Astrachani a Machačkale stárnou a nedostačují k tomu, aby zvládly jakýkoli významný nárůst tranzitních operací nebo dokonce kontejnerových operací.

Za třetí, vnitřní vodní cesty v Rusku jsou příliš mělké na to, aby zvládly větší lodě, a nejsou dostatečně často bagrovány, aby zvládly i ty stávající dvanáct měsíců v roce.

Za čtvrté, Rusku a Íránu v současnosti chybí přímé železniční spojení, které by podpořilo expanzi lodní dopravy.

Za páté, Rusku chybí jediný dohodnutý plánovací dokument o řešení všech těchto problémů.

A za šesté, má vážný problém s kádry. Téměř ve všech těchto oblastech je nedostatek kvalifikovaného personálu a neexistuje zřejmý způsob, jak tento nedostatek rychle vyřešit.

Zdroj ruštině: ZDE

