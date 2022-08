Známy britský odborník na spotřebitelskou problematiku varuje, že po zvýšení cen energií lidi budou umírat

26. 8. 2022

Martin Lewis varuje, že bez větší pomoci při placení účtů za energie přijdeme o život



Odborník tvrdí, že ministři a kandidáti na šéfa Konzervativní strany v Británii a premiéra nedělají nic pro to, aby zmírnili paniku a zděšení lidí.



Odborník na spotřebitelskou problematiku Martin Lewis kritizoval Liz Trussovou za to, že nepřišla s plánem, jak řešit "katastrofální" nárůst cen energií, a varoval, že bez pomoci budou lidé umírat.



V reakci na potvrzení, že průměrný účet za energie pro domácnost vzroste na 3 549 liber ročně (8872 Kč měsíčně), Lewis řekl: "Pokud nedojde k dalšímu zásahu vlády, kromě toho, co bylo oznámeno v květnu, pak tuto zimu přijdeme o život."



V rozhovoru pro pořad BBC Radio 4 Today řekl: "Jediné, co jsem slyšel a co mi dává určitou naději, je to, že oba kandidáti řekli, že chápou potřebu větší pomoci. Mé zklamání spočívá v tom, že nám ani jeden z obou kandidátů, a zejména kandidát, který má největší šanci zvítězit [Trussová], neřekli jasně a podrobně, v čem tato pomoc spočívá."



Řekl, že ministři a uchazeči o vedení státu neudělali nic pro to, aby lidé přestali panikařit.



"Jen škody na duševním zdraví lidí v celé zemi jsou katastrofální. Tohle není dobrá vláda. Není to ani dobrá politika. Jsem prostě šokován, že je nenapadlo, že musíme mít něco, co lidem zajistí klid," řekl. "Kdybyste viděli moji schránku na sociálních sítích, ta panika, zděšení, deprese - lidé říkají: jak si budu moci dovolit jíst a uživit se?" dodal.





Lewis řekl, že nechápe, proč ministři s oznámením krizového plánu otáleli.

Lewis poukázal na to, že nový cenový strop představuje 37 % státního důchodu a "bude představovat ještě větší část" příjmu pro ty, kteří pobírají podpoeu v nezaměstnanosti. A předpověděl, že někteří uživatelé s vysokou spotřebou energie, jako jsou lidé se zdravotním postižením, by mohli čelit účtům ve výši 10 000 liber, tedy 300 000 Kč ročně. "Jsme v naprosto hrozné situaci. A v lednu se to ještě zhorší," řekl Lewis.Britský ministr financí Nadhim Zahawi uvedl, že uznává, že zvýšení stropu cen energií "způsobí mnoha lidem stres a úzkost", a trval na tom, že "pomoc vlády přijde".Labouristé obvinili vládu ze zanedbání povinností. Stínová ministryně financí Rachel Reevesová prohlásila, že je otřesné, že žádný ministr nebyl ochoten vystoupit v pátek v televizi nebo rozhlase, aby odpověděl na otázky týkající se nového cenového stropu.V rozhovoru pro BBC Breakfast řekla: "Vláda musí jednat. Musí zmrazit ceny plynu a elektřiny na celou zimu. Měla by za to zaplatit rozšířením jednorázové daně pro ropné a plynárenské společnosti, které dosahují obrovských zisků, a použít tyto peníze k tomu, aby účty pro všechny ostatní zůstaly co nejnižší. Ministři pobírají platy za to, že řídí zemi. A přitom zatímm nic neudělali. To je zanedbání povinností a je to, upřímně řečeno, otřesné."Reevesová také kritizovala Trussovou a Rishiho Sunaka. Řekla: , "Dva lidé, kteří chtějí být příštími konzervativními premiéry, objíždějí posledních několik týdnů zemi a představují svou politiku téměř ve všem kromě největšího problému, kterému naše země nyní čelí, a tím je astronomické zvýšení cen plynu a elektřiny, k němuž nemají téměř co říci."Obhajovala plány labouristů na zmrazení účtů poté, co charitativní organizace Full Fact, která ověřuje fakta, prohlásila, že v politice Labouristivké strany je díra ve výši 5 miliard liber, protože nezohledňuje vyšší spotřebu energie v zimním období.