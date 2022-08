Ruská válka na Ukrajině: "Posílají techniku, která už koly vrostla do země a vytáhli ji"

29. 8. 2022

čas čtení 6 minut

Bývalý praporčík, vrchní technik, jednačtyřicetiletý Andrej Lavrentěv z vesnice Jekatěrinoslavka v Amurské oblasti vypráví, jak to bylo v ruské armádě, proč neodjel bojovat na Ukrajinu a proč je pronásledován ruskými úřady, informuje Irina Dolinina.

Technika v armádě je všechna mimo [pokažené]. Stojí venku. Proto se přirozeně stává nepoužitelnou: v létě se paří na slunci, v gumě se objevují praskliny. Do této gumy se pak v zimě dostane voda a rozbije ji. A pak se podíváte [ve zprávách]: Zatkli jednoho s úplatkem, zatkli dalšího, tam ukradli milion, tam ukradli miliardu. Země má peníze. To znamená, že by mohli postavit normální skladiště tak, aby tam bylo uskladněno vybavení.

Dvakrát ročně vojáci převádějí techniku ​​na letní a zimní období. V tuto dobu musím vyměnit oleje a filtry ve vozidle. Pak přijde komise na kontrolu. A tady přichází velitel 35. vševojskové armády města Bělogorsk v Amurské oblasti (generálporučík Alexander Sančik - pozn. rus. red.), vstupuje do třetí minometné čety třetího praporu a jsou tam tři Uraly [nákladní vozy]. Vše je nalakované, kola rovnou černá, nárazník začerněný, všechny štítky natažené, algoritmus alarmu - vše drží, vše je úžasné. Generál říká: "Tady, velitelé, podívejte se, jak to má být, dávám vám příklad velitele třetí minometné čety!" Generál odchází... (smích). Jen jsou u těchto aut zvednuté kapoty a v jednom není motor, v druhém není chladič, ve třetím bylo ukradeno vysokotlaké palivové čerpadlo, v některých jiných akumulátory. Takové šaškování, to vám říkám vážně. Navíc tento velitel 35. armády přijíždí ve služebním [Toyota Land Cruiser] Prado 120 japonské výroby. A tenhle muž na mě z pódia něco křičí ohledně vlastenectví. A co, příteli, tady, prosím, UAZ "Patriot", v čem je problém? Vlez do toho a jdi. Pak jděte na pódium. Řekni mi, jak bránit vlast.

Nebo třeba Omurbekov (Osmatřicetiletý Azatbek Omurbekov šéfuje 64. samostatné gardové motostřelecké brigádě z Chabarovského území. Tehdy byl náčelníkem štábu v Jekatěrinoslavce. - pozn. rus. red.) měl řidiče, chlapce, který vzal své děti do školy a vyzvedl je ze školy. V autobuse, který jede z města, nejeli, pouze služebním UAZem. Sám Omurbekov vždy seděl v ústředí a vyšel ven, jen aby křičel, že se mu něco nelíbí: "Udělejte všechno znovu!"

Ruský vojenský důstojník Daniil Frolkin, který se přiznal k vraždě civilisty na Ukrajině, řekl, že plukovník Azatbek Omurbekov předal velení nepravdivé informace o neexistujících úspěších 64. motostřelecké brigády na Ukrajině. A také, že po celou okupaci Andrijivky v Kyjevské oblasti velitel "seděl v suterénu školy", kde sídlilo velitelství. Za odmítnutí boje Omurbekov bil vojáky a vyhrožoval jim popravou. Frolkinovi kolegové také řekli redakci, že Omurbekov nařídil armádě, aby střílela na civilní vozidla a zabíjela "každého, kdo má telefony".

"Když jsem byl ještě technik, odjel jsem na víkend, vrátil jsem se z víkendu. Ukradli mi tři startéry z Uralu," pokračuje Andrej Lavrentěv. "Šel jsem za zástupcem technického důstojníka a řekl jsem: "Soudruhu plukovníku, o víkendu mi ukradli startér." "No, gratuluji, praporčíku Lavrentěve, posral jste to." A služba, která zasahuje v parku (pro zajištění bezpečnosti zbraní, vojenské techniky a dalšího vojenského majetku v areálu parku), nevychází se zbraněmi jako dříve, ale s bajonety. To znamená, že pokud někdo přeleze plot s brokovnicí, bude se mu bránit bojovník s bajonetem?

Ruská armáda je postavena na fotoreportážích a prodeji motorové nafty. Schéma je jednoduché: Auto je vypraveno, ale nikam nejede. Odjíždí někam stranou. Stojí tam celý den, večer vjíždí do parku už s poloprázdnou nádrží. Nafta je vypuštěna. Pak je to diesel, co se prodává některým místním podnikatelům, kteří mají zařízení na naftu: V naší vesnici je například Číňan, který toto palivo nakupuje. Takhle mizí tuny nafty. A za tyto peníze pak mistři nakupují kancelářské potřeby, čisticí techniku ​​a náhradní díly. Protože náhradní díly v armádě prostě nejsou vůbec. Tzn., že podle papírů je armádě poskytováno vše, ale ve skutečnosti k tomu nedochází.

Proto je takové selhávání [ruské armády ve válce na Ukrajině] a takové ztráty v jednotkách – protože nikdo není na nic připraven. A to, že nyní údajně dochází k diskreditaci armády (Po ruské invazi na Ukrajinu se v zákoníku o správních deliktech objevil článek o "diskreditaci" ruské armády. Do poloviny července policie podle tohoto zákona vypracovala 3303 protokolů - pozn. rus. red.)

Mám jednoho kamaráda, který se účastnil akcí v roce 2014. Šli jsme s ním na ryby, mluvili od srdce k srdci. Řekl: "Andrjucho, byl jsem v Doněcku, v Lugansku. V noci jsme se převlékli za milice, šli jsme tam [na území Doněcké a Luganské oblasti], seděli tam v zákopech." V televizi tehdy řekli: "Neexistují žádné ruské jednotky. Existují jen milice." Řekl mi, že naši lidé se oblékli do ukrajinských uniforem a spáchali sabotáž pod záminkou, že ji páchali sami Ukrajinci. No, někde bylo potřeba rozpoutat konflikt. Nějak to zdůvodněte.

Já sám jsem na žádných horkých místech nebyl, v podstatě jsem se jim vyhýbal. Vojenská policie mi nabídla, abych šel do Sýrie. Řekl jsem: "Mám dítě. Nejsem tak hloupý, abych tam šel. Chci tančit na jeho svatbě, projít se, s celými končetinami. Navíc to není moje válka. Máme s nimi [Syřané] různé jazyky, různá náboženství. Ale pokud mluvíme o Ukrajině, pak jde o příbuzné."

"Zařízení, které koly vrostlo do země, je již vytaženo. Takhle mluvil můj kamarád o KrAZu", říká Andrej. (V Rusku stále existují auta vyrobená v Ukrajinské SSR - pozn. rus. red.) V září 2021 se konala společná rusko-běloruská vojenská cvičení. Publikace Breaking Defense tvrdila, že po skončení cvičení zůstala ruská vojenská technika včetně těžké techniky v Bělorusku. Další západní média od podzimu 2021 informovala o stahování ruských jednotek k hranicím Ukrajiny a možné ruské invazi na Ukrajinu. Na únorových rusko-běloruských společných cvičeních Bělorusové médiím řekli, že ruská armáda hodně pila a prodávala motorovou naftu.

Zdroj v ruštině: ZDE

