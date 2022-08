Nord Stream 1: Rusko vypnulo plynovod s odvoláním na údržbu

31. 8. 2022

Rusko ve středu zastavilo dodávky plynu hlavním plynovodem do Evropy s odvoláním na nutnost údržby jeho jediného zbývajícího kompresoru.Výpadek na plynovodu Nord Stream 1 znamenal, že do Německa nebude proudit žádný plyn až do 3. září, uvedla ruská státní energetická společnost Gazprom. Na internetových stránkách provozovatele plynovodu Nord Stream 1 byl uveden nulový průtok.