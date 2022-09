O energiích pro veřejný sektor a o svetrech

6. 9. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Sledovat nedělní Otázky V. Moravce bylo opravdu náročné. Ministr průmyslu a obchodu za STAN, pan Síkela, v pořadu kroužil a mlžil, jak se dalo. Vláda samozřejmě bude jednat, jistě má všechno připraveno a promyšleno, jen vlastně neví, kdy, kolik a pro koho. Na speciálním tarifu prý pracovalo padesát lidí, ale dosud se prý neví, komu vlastně bude podpora určena.

Unie se prý musí dohodnout, protože by byla špatná zpráva, kdyby se nedohodla. Nicméně vláda je samozřejmě připravena i na nedohodu. Jak je připravena, o tom svědčí nejen to, že moderátor z pana Síkely nedostal žádný jasný termín, ba vůbec žádnou jasnou odpověď, ale také slova pana ministra o tom, jak vláda chce zajistit nákup energií pro veřejný sektor.





Pod veřejným sektorem si představme třeba fakultní nemocnice. Pan ministr zdravotnictví Válek řekl minulý týden v OVM, že fakultní nemocnice nemají energie na příští rok a že pokud by to tak mělo zůstat, rezignuje (to bude jistě velká úleva pro všechny, když sice nebudou fungovat nemocnice, lidi budou umírat bez lékařské péče, ale aspoň si před smrtí řeknou: Válek rezignoval, to je satisfakce!). Řekl také, že jeho ministerstvo situaci řešit může jen těžko, protože nemá experty na energetiku. Experti na energetiku by měli být asi právě na ministerstvu průmyslu, jenže…







Jenže pan ministr Síkela teď v neděli v OVM řekl, že nakupování energií pro veřejný sektor nepatří do jeho kompetencí a že agentura, která by měla být k tomu účelu zřízena, nemůže být součástí jeho ministerstva, ale ministerstva financí. On ale samozřejmě udělá všechno a všechno zvládne. Myslím, že pan moderátor Moravec by si měl brzy do svého pořadu pozvat všechny klíčové ministry téhle vlády a konfrontovat je jednoho vůči druhému. To bychom aspoň viděli v plné kráse, jak na tom ta vláda vlastně je.





Je nutno zdůraznit, že za vládu odpovídá premiér a koaliční špičky, tedy lídři vládních stran. Je-li pravda, že pan Síkela je neschopný, premiér ho může kdykoli odvolat. Výkon vlády padá právě na jeho hlavu a na hlavy pánů Rakušana, Jurečky, Bartoše a paní Pekarové Adamové.







Chápu ovšem, že pro paní Pekarovou Adamovou řešení energetické krize znamená oblékání svetrů. Jistě je to velká náplast na případný kolaps nemocnic, když zemřete na slepé střevo ve svetru. Pekaři, hutníci, skláři by si taky měli vzít svetry a budou v pohodě. To se hned na ten krach fabriky dívá jinak, když jste ve svetru, ani nemusí být značkový, stačí vytahaný se žmolky. A právě proto by debata představitelů vládních stran mezi sebou v televizi mohla být velmi poučná. Třeba bychom se dozvěděli další skvělé rady.







0