Guardian: Babiš v České republice útočí na média

6. 9. 2022

Novináři obviňují Andreje Babiše z podkopávání "seriózních médií" mimořádným útokem na titulní straně





Populistický bývalý český premiér Andrej Babiš byl obviněn z podkopávání svobody tisku poté, co použil titulní stránky dvou celostátních deníků, které vlastní, aby zaútočil na integritu nezávislých zpravodajských médií a vyzval čtenáře, aby ho jako alternativu sledovali na sociálních sítích, píše v deníku Guardian Robert Tait.



Tento pozoruhodný útok vyšel v listech Mladá Fronta Dnes a Lidové noviny týden předtím, než Babiš - miliardářský magnát a jeden z nejbohatších mužů České republiky - stane před soudem kvůli údajnému dotačnímu podvodu.

České denníky Mladá fronta Dnes a Lidové noviny dnes vyšli s inzerciou Andreja Babiša, ktorá na titulnej strane spochybňuje nestrannosť a objektivitu novinárov.

Podle kritiků Babiš ponížil a vysloveně znevážil práci novinářů, které zaměstnává, když v těchto denících, které dříve patřily k nejrespektovanějším v České republice, otiskl dvě stejné titulní strany s jeho fotografií a titulkem: "Věříte médiím?"

Pod tím byla položena řada navazujících otázek: "Nemáte pocit, že vám televize, noviny a zpravodajské weby říkají jen část příběhu? Že o něčem nemluví? Že něco záměrně vynechávají? ".



Pod tím byla položena řada navazujících otázek: "Nemáte pocit, že vám televize, noviny a zpravodajské weby říkají jen část příběhu? Že o něčem nemluví? Že něco záměrně vynechávají? ".



Babišovi příznivci zdůvodnili zprávu na titulní straně jako pouhou reklamu na jeho pořad Čau lidi na sociálních sítích, kterou jiné české noviny odmítly zveřejnit. Babišův vzkaz pokračoval: "Zkuste mou radu. Každé pondělí odpoledne. Už přes pět let. Na Facebooku, Twitteru, YouTube a Instagramu."



Veronika Sedláčková z české pobočky Mezinárodního tiskového institutu však uvedla, že jde o "útok na seriózní žurnalistiku a seriózní média".



A dodala: "Pan Babiš to dělá už dlouho a tohle se od jeho předchozích výroků zase tolik neliší. Jeho cílem je oslabit vliv seriózních médií a oslabit důvěru veřejnosti v novináře a demokratické instituce České republiky."



Jeho zpráva - důrazně podtržená jeho podpisem - byla zveřejněna před plánovaným Babišovým vystoupením před pražským městským soudem 12. září kvůli obvinění z podvodného získání 2 milionů eur z evropských fondů určených pro malé podniky na výstavbu hotelu a konferenčního centra na českém venkově.



V případě odsouzení hrozí 68letému Babišovi maximálně 10 let vězení, ačkoli státní zástupce navrhl tříletou podmínku a pokutu 10 milionů korun. Bývalý premiér byl obviněn loni v březnu, pět měsíců po ztrátě moci v parlamentních volbách, poté, co poslanci odhlasovali zrušení jeho poslanecké imunity vůči trestnímu stíhání.



Babiš, lídr strany ANO, obvinění, které se datuje do roku 2007, odmítá a označuje je za politicky motivované.



Michal Klíma, český zmocněnec pro média a boj proti dezinformacím, uvedl, že Babišovo jednání představuje útok na svobodu médií.



"Bývalý editor Mladé Fronty Dnes na sociálních sítích uvedl, že to představuje definitivní krach jeho starých novin, a já s tím naprosto souhlasím - je to hrozné," řekl Klíma. "Ale Andrej Babiš od začátku útočí na svobodná média, a to je důvod, proč ty noviny koupil: aby je ovlivnil a odklonil je z cesty nezávislosti."



Jiří Pehe, český politolog a ředitel New York University v Praze, řekl, že Babišova protimediální výpad je "nehorázné zneužití novin", jehož cílem je odvést pozornost od jeho právních problémů.



Oba deníky se dostaly pod Babišovu kontrolu v roce 2013 poté, co koupil vydavatelskou skupinu Mafra - čímž získal i vlastnictví největší komerční rozhlasové stanice v České republice - a připojil ji ke svému rozsáhlému konglomerátu Agrofert, multiindustriálnímu impériu zahrnujícímu více než 250 firem.



Řada novinářů následně odešla a podle pozorovatelů Babiš publikace využil k prosazování svých politických zájmů, včetně možné kandidatury v příštích prezidentských volbách v lednu 2023.



Babiš svou kandidaturu neohlásil, ale v posledních měsících objíždí zemi v obytném voze a pořádá politická shromáždění nesoucí znaky volební kampaně. Analytici se však domnívají, že o kandidatuře není rozhodnut vzhledem k soukromým interním průzkumům, které naznačují, že by pravděpodobně neporazil Petra Pavla, armádního generála ve výslužbě a bývalého velitele NATO.



Babišova kampaň za znovuzvolení premiérem dostala ránu několik dní před loňskými volbami, když deník Guardian a další média odhalily v dokumentu Pandora Papers, že si Babiš několik let před vstupem do politiky koupil zámek na jihu Francie za 13 milionů liber z prostředků složité a záhadné offshorové struktury.



V té době jeho kancelář nereagovala na žádosti Guardianu o komentář k jeho offshorovým společnostem.





Francouzská prokuratura nedávno oznámila, že zahájila vyšetřování tohoto případu.







Zdroj v angličtině ZDE

