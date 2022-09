Greta Thunbergová: Vypalování lesů pro výrobu energie není "obnovitelné" - EU to nyní musí přiznat

6. 9. 2022

Klasifikace dřevěného paliva jako "ekologického" v EU urychluje klimatickou krizi. Příští týden to může změnit klíčové hlasování

Proč v této věci ČR jako předsedající země EU razantně nejedná?



Příští týden se rozhodne o budoucnosti mnoha světových lesů, až budou poslanci Evropského parlamentu hlasovat o revidované směrnici EU o obnovitelných zdrojích energie. Pokud parlament nezmění zdiskreditovanou a škodlivou politiku EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie, bude z daní evropských občanů i nadále placeno pálení lesů po celém světě.

Přímo volení evropští zástupci si nyní musí vybrat: buď mohou zachránit "klimatické cíle" EU svými legislativními kličkami, nebo mohou začít zachraňovat naše klima, protože právě teď pro tento účel nedělají nic.







Stále větší množství dřevěných fragmentů a dalšího dřevěného paliva se dováží ze zemí mimo EU, aby se uspokojil rostoucí apetit Evropy po spalování lesů pro výrobu energie. Tento apetit podporuje stávající směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie. Činí tak tím, že lesní biomasu na papíře klasifikuje jako biomasu s nulovými emisemi uhlíku, zatímco ve skutečnosti bude spalování lesní biomasy v nadcházejících rozhodujících desetiletích produkovat vyšší emise než fosilní paliva.



Vzájemně propojené válečné krize a rostoucí ceny potravin a energie zdůrazňují naléhavou potřebu strategií, které umožňují úspory energie a energetickou účinnost, a význam dekarbonizace energetického sektoru EU. Mělo by být zřejmé, že dekarbonizace může být provedena pouze pomocí bezuhlíkových zdrojů energie. Postupné vyřazení fosilních paliv je zásadní, ale stejně důležité jsou i zdroje energie, kterými je nahradíme.





Směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie by se měla vztahovat pouze na skutečné obnovitelné formy energie - a lesy nejsou obnovitelné. Lesy jsou ekosystémy vytvořené přírodou, které nelze znovu vysadit. Mezivládní panel pro změnu klimatu uvádí, že musíme obnovit a zachovat více lesních ekosystémů - jak však upozorňují mezinárodně uznávaní vědci, směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie motivuje ke každodenní likvidaci nenahraditelných lesních ekosystémů ve prospěch škodlivého vysazování nových stromů.



Autorem článku je Greta Thunbergová a ekologičtí odborníci.



Zdroj v angličtině

Politicky řízená přeměna lesů na ekologicky škodlivé plantáže stromů ohrožuje způsob života domorodých komunit Sámů. Jejich sobi přežívají v drsném arktickém klimatu od nepaměti, ale po pouhých 60 letech takzvaného udržitelného lesního hospodářství již ve Švédsku zmizelo 71 % lesů bohatých na lišejníky, které jsou pro přežití sobů klíčové. Sámské komunity bijí na poplach: říkají nám "sobi umírají hlady".





Na to, aby tyto výsadby stromů znovu vyrostly a byly v souladu s Pařížskou dohodou, prostě není dost času. Spálení lesní biomasy trvá několik minut, zatímco klimaticky a ekologicky škodlivým stromovým plantážím trvá desítky let až staletí, než znovu pohltí vypouštěný uhlík. To se rovná desetiletím uhlíkových dluhů, na které nemáme čas.Totéž platí pro spalování toho, čemu průmysl říká lesní zbytky, jako jsou koruny stromů a větve. Spalování jakékoliv části stromu znamená spalování uhlíku. Pokud lesnické zbytky pocházejí z 80letého stromu, bude trvat 80 let, než znovu vyroste ekvivalentní strom - a to je čas, který nemáme.Aby se lesní zbytky staly udržitelnými konečnými produkty, musí být lesnictví především udržitelné; to však dnes není. Většina lidí by na základě toho, co jim bylo řečeno, předpokládala o našich lesích několik věcí: zaprvé, že Evropa má poměrně dost chráněných lesů - a i když jich zatím není tolik, kolik EU slíbila, že míra ochrany se alespoň ubírá správným směrem. Dalšími rozšířenými mylnými představami je, že lesní hospodářství je prováděno udržitelným způsobem, že se vyrábějí převážně produkty šetrné ke klimatu a že se pro energetické účely spalují pouze lesní zbytky.Ve skutečnosti nic z toho dnes v EU neplatí. Přísně chráněné lesy se kácejí denně, polovina toho, co se v lesích EU vytěží, nejen zbytky, se spálí jako palivo. Certifikované a údajně "udržitelné" lesnictví způsobuje zvýšené emise, každodenní ztrátu biologické rozmanitosti a systematické porušování práv původních obyvatel v arktických oblastech Evropy.Lesy znehodnocené kácením jsou také více hořlavé a uprostřed zrychlující se klimatické krize to představuje obrovské riziko. Jasně to ukázaly nekontrolovatelné požáry, které vypukly v Evropě během nedávných extrémních veder a vedly k rozsáhlému uvolňování uhlíku, což dále prohloubilo klimatický rozvrat.Musíme drasticky snížit všechny druhy emisí skleníkových plynů, nejen ty z fosilních paliv. Kromě toho, nikoliv místo toho, musíme z atmosféry odstraňovat oxid uhličitý. Namísto důvěry v neexistující, nespolehlivé a drahé technologie zachycování uhlíku je nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, chránit a obnovovat více lesů. Pokud budeme lesy neustále kácet, bude v atmosféře vždy více uhlíku, než kdyby lesy zůstaly nekácené. Kvůli motivované těžbě dřeva se v EU již začínají hroutit propady uhlíku v zemích, jako je Finsko a Estonsko.Jednoznačně musíme přejít na lesnictví založené na ekosystémech a opustit dnešní model lesnictví, který znamená prořezávání, kácení a výsadbu průmyslových porostů.Takový posun by se rovnal udržitelnějším pracovním místům na venkově a vedl by k větší odolnosti lesů vůči klimatu, což je obojí pro spravedlivý přechod zásadní. V této souvislosti je třeba všechny dotace poskytované na spalování lesní biomasy přesunout na skutečné obnovitelné zdroje energie, jako jsou větrné elektrárny na moři, solární a geotermální energie.Za současného stavu však směrnice o obnovitelných zdrojích energie vytváří negativní spirálu směřující dolů. Můžeme to však zvrátit. Poslanci Evropského parlamentu mají vzácnou příležitost a povinnost. Do středy 13:00 mají čas na předložení pozměňovacího návrhu, který by vyjmul lesní biomasu ze směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Tuto změnu mohou odhlasovat 13. září. Mají 48 hodin na to, aby udělali správnou věc. Pokud se jim to nepodaří, zablokují si tím desetiletí zvyšování emisí uhlíku, ztráty biologické rozmanitosti a porušování lidských práv.