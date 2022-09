Máme se špatně, protože jsme na sebe zlí

5. 9. 2022 / Ivan Větvička

čas čtení 4 minuty

Obrázek Pěst hněvu (kresba Ivan Větvička)





Hněv voličů je přirozený a zákonitý. Jako první ho využily extremistické strany a na demonstraci bylo prezentováno spousta nesmyslů. To ale neznamená, že se na Václavském náměstí sešlo 70 000 extrémistů a hlupáků.

Česká republika vydala od března roku 2020 do konce roku 2021 na boj s koronavirem a kompenzační opatření spojená s pandemií přibližně 330 miliard korun. (ČTK, 6. 1. 2022) Stát, kraje a obce vynaložily od konce února do konce května 2022 na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny 7 miliard korun (Český rozhlas, 22. 6. 2022) a stát deklaroval poskytnutí vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě, která by během léta 2022 mohla překročit 4 miliardy korun. (Český rozhlas, 29. 5. 2022)



Součet výdajů na pomoc Ukrajině a lidem odtamtud prchajícím se pohybuje kolem tří procent nákladů na domácí boj s koronavirem. Soudě podle výdajů, stát rozhodně nezanedbává vlastní občany, aby mohl upřednostnit Ukrajince.



Stát přehlíží mnoho českých občanů v tísni proto, že není schopen jejich problémy postřehnout.

Raketový růst cen začal v České republice již v roce 2021, mnoho měsíců před frontálním útokem Ruska na Ukrajinu, v době, kdy se náklady za energie držely v přijatelných mezích. Podílely se na tom dopady pandemie (komplikace v dopravě, narušení dodavatelských řetězců, nedostatek surovin...), ale v mnoha případech také nehorázná snaha některých podnikatelů a firem co nejrychleji kompenzovat ztráty vyvolané covidem na úkor zákazníků.







Mnoho zla si působíme navzájem mezi zdánlivě slušnými občany. V tom jsou Ukrajinci zcela nevinně a Putinův režim situaci zhoršuje teprve od letošního února, navíc jenom částečně, neboť jeho špinavá hra by zdaleka neměla takový efekt, nebýt ničím nevázaných spekulantů na burze a neregulovaných marží distributorů. K čemu nám bude zemní plyn, který se nyní (díky správným krokům vlády) daří hromadit v zásobnících, když si ho nebudeme mít za co koupit?

Přestože vláda mnoho těchto potíží nezpůsobila, právě ona by měla krizí zdivočelé prostředí kultivovat, chránit slabší a silnějším nedovolit, aby ostatní drali z kůže.







Jenomže aktivita vlády je v tomto ohledu malá, navíc její ministři dlouho nečinně přihlíželi exponenciálnímu růstu cen energií a zmohli se pouze na obecné blekotání, kterým si člověk nezatopí ani neposvítí.







Po průtazích schválená pomoc domácnostem pomohla, ale pro mnoho lidí je stále naprosto nedostatečná. Přitom právě předsedáme Evropské unii.







Měli jsme to být my, kdo přijde s dobrým nápadem, jak ceny vrátit do snesitelných mezí, nejenom u nás, ale v celé EU. A pokud se v makroekonomice kontinentu nevyznáme dostatečně dobře, meli jsme si nechat poradit od někoho s lepším přehledem a prosazovat jeho návrh.







To se zatím nestalo, a proto 70 000 lidí, kteří se v sobotu 3. září sešli na Václavském náměstí, právem žádalo demisi vlády.







Hněv voličů je přirozený a zákonitý. Jako první ho využily extrémistické strany a na demonstraci bylo prezentováno spousta nesmyslů. To ale neznamená, že se na Václavském náměstí sešlo 70 000 extrémistů a hlupáků.







Přibývá lidí, kteří nemají z čeho žít a nemohou pasivně čekat na to, až se vláda po měsících uvolí zpětně vyplatit nějaké kompenzace. V té době by mnozí byli mrtví.







Kombinace chladu, hladu a koronaviru je smrtící i pro zdravého člověka.







Je třeba jednat hned.







Podle mého názoru by bylo lepší dát vládě ještě možnost následky nečinnosti napravit, ale naše trpělivost nemůže být bezbřehá.







Zima se blíží a z vyjádření pana premiéra a paní Pekarové není zřejmé, že chápou situaci.









Popis k ilustraci

Pěst hněvu (kresba Ivan Větvička)

0