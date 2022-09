Liz Trussová byla zvolena šéfkou britské Konzervativní strany a stává se příští britskou premiérkou

5. 9. 2022

O volbě nové britské premiérky rozhodlo pouhých 0,3 % britských voličů



Liz Trussová se stane příští britskou premiérkou po drtivém vítězství nad Rishim Sunakem v tvrdém souboji o post lídra Konzervativní strany.



Ministryně zahraničí, která získala 81 326 hlasů členů Konzervativní strany, zatímco bývalý ministr financí Sunak dostal 60 399 hlasů, přebírá funkci po Borisi Johnsonovi, kterého letos v létě sesadili jeho vlastní poslanci.



Euforie z vítězství však rychle ustoupí tvrdé realitě ekonomických problémů, které zemi svírají krize životních nákladů a rodiny se v zimě budou potýkat s problémy při placení účtů za energie.



Trussová prohlásila, že do týdne po nástupu do funkce zveřejní plány na podporu domácností, přičemž spojenci podle všeho diskutují o balíčku v hodnotě 100 miliard liber, který by mohl zahrnovat zmrazení účtů za energie. Trussová se již zavázala, že zruší zvýšení národního pojištění, přestože z tohoto zrušení budou neúměrně profitovat majetní lidé.



Během prvního měsíce se očekává mimořádný rozpočet, který by měl stanovit, jak Trussová podpoří ekonomiku v situaci trvale nízkého růstu, prudce rostoucí inflace, klesajících mezd a reálné hrozby recese.



Její politické líbánky budou pravděpodobně krátkodobé, protože ji čeká přehršel palčivých problémů, včetně vyhlídky na podzimní stávky ve zdravotnictví, rozklad záchranné zdravotnické služby, konflikt na Ukrajině, a pokračující hádky s Bruselem ohledně způsobu realizace brexitu v Severním Irsku.



Trussová přebírá funkci poté, co Johnsona donutili k odchodu jeho vlastní poslanci kvůli jeho lhaní a skandálům včetně aféry Partygate, mejdanů v Downing Street během lockdownu, což vyvolalo pochybnosti o jeho integritě a dále podkopalo důvěru v jeho vládu.



Trussová se stává šéfkou hluboce rozhádané Konzervativní strany, která zaostává v průzkumech veřejného mínění po souboji, v němž si obě kampaně, její i Sunakova, vyměňovaly ostré osobní útoky, a vládlo vakuum v čele britské vlády v době, kdy veřejnost hledá jistotu. Vedoucí představitelé toryů se obávají trvalého poškození svých volebních vyhlídek.



Její soupeř Rishi Sunak by se neměl ujmout ministerského postu. Chystá se vyčkávat v záloze, dokud historie neprokáže, že se Trussová mýlila ve svých plánech na snížení daní, místo aby nejprve dostala pod kontrolu inflaci. Nevyloučil, že bude kandidovat v budoucím souboji o vedení Konzervativní strany.



Nový kabinet se poprvé sejde ve středu dopoledne, než se Trussová, která se během soutěže o vedení strany přiklonila k názorům Margaret Thatcherové a k ultrapravicí postaví při parlamentních interpelacích předsedovi labouristů Keiru Starmerovi.



Sunak vyhrál poslaneckou fázi soutěže, ale do hlasování členů Konzervativní strany vstupoval s vědomím, že stojí proti miláčkovi toryovské pravice.

