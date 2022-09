Lapání srozumitelnosti

7. 9. 2022 / Jan Sláma

Většina národa asi nechce ani umírat ani chudnout



Díky politikům se dozvídám aktuality ze života. Obohacují nám řeč a osvětlují leccos kolem nás. Tak ještě poměrně nedávno, myslím, že to bylo za vlády pana Topolánka, jsem se dozvěděl, co znamená gesto zvednutého prostředníčku. Do té doby jsem to opravdu nevěděl. Tak páni, hlavně páni politici zavádějí ze svých poslaneckých lavic do národa osvětu.

S tou řečí to beru tak, že se dozvídám některé termíny, které jsem v minulosti znal jen česky. Na toto téma jsem si dovolil už před časem napsat článek Podle řeči poznáte je.





Cítím se teď mnohem současnější. Přesto si s některými průpovídkami nejsem jist. Nevím, co pan poslanec míní tím, že o někom řekne „na to asi nemá koule,“ copak tím asi politik míní. Myslí tím, že pohyb kuličkovými ložisky je mnohem snadnější a že ten kdo údajné koule nemá se pohybuje jaksi těžkopádně a pomalu. Nevím. V jednom známém kresleném vtipu volá středověký zbrojnoš na podobného gentlemana „ střílejte, šlechetný nepříteli“ a ten mu z hradeb odpovídá, „jak máme střílet když naše koule je u vás!“







Kamenná koule asi politikům na srdci neleží. Co to tedy bude? Předpokládám cudně, že nemají na mysli cosi, co zavání testosteronem a je tudíž možná v úzké souvislosti s nějakým mužným chováním. Jak říkal ten poslanec v Básnících, že impotence se mu vytrácí jen a pouze při hlasování. Takže to bude zřejmě výmysl poslanců, když na druhé pokřikují „to byste na to museli mít koule.“ Ještě vyzývavěji to vyzní z kultivovaných úst dam v poslaneckých lavicích. To už skoro připomíná vyzývavé pokřikování lehkých ženštin.





Koule v dámských ústech by nabývaly kombinovaného účinku kdyby se jednalo o souhru nebojácnosti a válčení, i když si tím vůbec nejsem jist. Většina národa asi nechce ani umírat ani chudnout. Nejlepší by pak bylo, kdyby politici měli zmíněné koule na prosazení takových opatření, která by byla ku prospěchu našeho národa.

