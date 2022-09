Několik slov před sociální potopou...

11. 9. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 8 minut

Jsme země tisíců čápů, stovek opravdu velkých čápů, desítek obřích čápů a milionů drobných žabiček… V sociální oblast již teď asistuji u beznadějné potopy občanů do obrovské chudoby, kterou většina nikdy nezažila: Ztráty bydlení často díky nevyplacenému příspěvku na bydlení včas od naprosto přetíženého úřadu práce, nemožnost splácet ceny energií, veliká inflace, obrovský stres, měnící se v agresivitu klientů všech skupin ve společnosti mezi sebou, zhoršující se psychický stav obyvatelstva, vzrůst závislostí všeho druhu, vzestup kriminality, těžké deprese zejména u starších občanů, domácí násilí v rodinách a hádky, které nejvíce dopadají na děti, opětovná vlna půjček, která bude pokračovat další vlnou exekucí. Azylové domy s klienty praskají i v létě ve švech a klienti nacházejí poloprázdné potravinové banky. "…Tak dost! Už to skončeme! Přestalo mě to bavit! A ještě se všichni tváří, že se k tomu propůjčili ze soucitu, aby se ten chudáček, co je úplně mimo, mimo čas, prostor a život, nerozčílil! No jo, protože jinak…,copak by si takovou nadvládu nechal líbit? Oni ano, každý den, každou minutu vyžadují od ostatních, aby byli takoví, jaké je chtějí mít…A oni toho využívají, donutí vás, aby jste se poddali a přijali ten jejich způsob, abyste slyšeli a viděli jako oni!..." Luigi Pirandello, Jindřich IV, 1921 Těžko říci, proč nám neustále vnucují ty vyprázdněné, politické kandidátky naprosto tupé kampaně. A jelikož politici nemají absolutně co nabídnout vyděšené společnosti k ekonomické realitě všedního dne, zůstávají pouze strašlivé fráze: Bude líp s… Dáme Prahu dohromady! Společně to dokážeme! A to slyším snad nejvíce za posledních třicet let ve své sociální bublině: Poprvé nejdu k volbám, vůbec nemám koho volit…

Situace ve společnosti tak hnědne každým dnem a příklon k extremismu i u demokratických stran zde probíhá již zcela nepokrytě. Za SPD v Praze například kandiduje z prvního místa dlouholetý zastupitel za ODS, bývalý ředitel domova seniorů a bývalý ředitel centra sociálních služeb. Poptávka po silovém řešení ve společnosti sílí a sociální práce se veřejnosti populistickými politiky prezentuje hlavně jako represivní síla k tzv. nepřizpůsobivým. Dobře nám tak!

Čluny společenské záchrany ve vrcholové politice spouštějí ti, kteří desítky let zde tento příšerný korupčně/nefunkční/oligarchický systém budovali: Zeman, Klaus, Kuba, Blažek, Drobil, Babiš, ale i Středula a jeho odbory znají své pappenheimské. Přece si ty "Čecháčky" za třicet let vychovali k obrazu svému. Každý z nich napojený na tento třicetiletý, morální hnus, který metastázoval do celé společnosti. Na rozdíl od neoliberálních fachidiotů (Fiala, Sikela, Skopeček, Pekarová-Adamová) si však tito lidé uvědomují ekonomickou katastrofu, která se na tuto zemi řítí a svoji šanci dostat se znovu do hry - vždy vycítí.

Zeman a Klaus je naučili pohrdat lidmi. Pro ně jsme jen tupci, které lze vždy nějak ovládat. V zákulisí upéct jakési řešení - je to přece jedna parta. Vidíme, jak třeba Vildumetzová /Mračková se sice v televizi na oko hádá se zástupci ODS, ona sama neskutečně podlézá prezidentovi a její manžel je ve výkonné radě ODS, poradce ministryně Hubáčkové a všechny spojuje jedno - oligarchičtí kamarádi, teď někteří trestně stíhání…

Je neuvěřitelné, jak tam někde dole v podzámčí - v našich rodinách, hospodách, na pracovištích se lidé hádají o politice, dokonce spolu často rodiny nemluví, jeden hájil dříve Klause. druhý Zemana, teď zase Ano a ODS. A ona je to přeci jen hra, hrané kecy, hrané emoce, nesmyslně to rozbírají politologové a komentátoři, přestože je to jen herecká debata. Sledujeme jen hry spojené, vlivové oligarchie. To opravdu podstatné se děje za kulisami.

Navíc vše řídí v každé partají vytvořený fachidiotský tým lidí typu Prchal, Topinka, Hanč ..Kdo víc zaplatí, tomu slouží - bez sebemenší morální zpětné vazby k důsledkům své "práce". V globálním světě anonymního zla se stávají "užitečnými idioty" těch větších čápů (třeba Zemana, Babiše a Nejedlého). A ti jsou zase v rukou těch největších čápů - tentokrát již vrahů (Putin), kteří jsou schopni opakovat hrůzy a genocidu 20 století i v 21 století. A tam se nám kruh banality zla (Hannah Arendtová) uzavírá. Nemylme se, ty strašlivé vraždy civilních obyvatel třeba v Buče, které již nechceme ani vidět v televizi - mají původ vždy někde u anonymní občanské pasivity…Třeba i v Praze. Tady tato vláda snad i díky ministru zahraničí Lipavskému směrem k Ukrajině neselhala.

Úplně jiné je to v otázkách domácí politiky, která byla po hrůzostrašné vládě miliardáře Babiše a hlavně jeho česko/maďarské cesty (předvolební knihu jednoznačně napsali Topinka a Prchal společně s lidmi od Orbána) velkou hrozbou. Minulé volební období jsem věřil opravdu v politiky nové generace reprezentované Rakušanem, Bartošem, Richterovou, Navrkalem. Zejména Piráti a jejich středová a sociálně citlivá, moderní politika se mi zdála konečně generační nadějí změny.

A nebyl jsem sám, pracovníci v sociální oblasti čekalipomoc podfinancované sociální oblasti, zásadní systémovou změnu nefunkčního úřadu práce a očekávali jsme změnu třeba přes Olgu Richterovou (dostala k tomu od nás šestý největší počet v počtu preferenčních hlasů). Jenže člověk nevidí ani za první kulisy, natož za ty druhé, třetí. ..Vše nadějné je pryč během ani ne celého tři čtvrtě roku…To je skutečně unikátní selhání i na české poměry.

Ukazuje se každým dnem stále více, že česká politika je ovládaná zločinými strukturami a celý stát je na tom podobně jako na Slovensku za Fica…A tak jen člověk zírá na další kroky úspěšného starosty Kolína Rakušana a v Ústí nad Labem slavícího své narozeniny v romské komunitě Bartoše. Co musejí tito politici všechno vytěsnit? Jaké to s námi hrají divadlo? Alespoň za prvními kulisami (Zlín a jeho nesvéprávný Redl, Hlubuček, Gazdík, Polčák…) to museli vědět. A co ty druhé, třetí kulisy, za kterými pracuje Nejedlý a ruské tajné služby? Vidí tam vůbec někdo?



Ztrácím poslední iluze. Všechno tohle museli tito tzv. noví politici aspoň tušit, mohli si udělat si ve straně pořádek (Rakušan) nebo nechodit s touto partou do koalice (Bartoš). A hlavně: Proč nedokázali ty kulisy zla strhnout a ukázat je občanské společnosti, která je podporovala v milionu demonstrantů na Letné? Čeho se tito lidé, kteří evidentně jsou již jiná generace než politici devadesátek, tak bojí? Nebo jim to takto vyhovuje a jsou také součástí tohoto nikdy nekončícího Palerma? Samé otázky a žádné odpovědi.

V sociální oblast již teď asistuji u beznadějné potopy občanů do obrovské chudoby, kterou většina nikdy nezažila:

Ztráty bydlení často díky nevyplacenému příspěvku na bydlení včas od naprosto přetíženého úřadu práce, nemožnost splácet ceny energií, veliká inflace, obrovský stres, měnící se v agresivitu klientů všech skupin ve společnosti mezi sebou, zhoršující se psychický stav obyvatelstva, vzrůst závislostí všeho druhu, vzestup kriminality, těžké deprese zejména u starších občanů, domácí násilí v rodinách a hádky, které nejvíce dopadají na děti, opětovná vlna půjček, která bude pokračovat další vlnou exekucí. Azylové domy s klienty praskají i v létě ve švech a klienti nacházejí poloprázdné potravinové banky.

Fluktuace oboru sociální pracovník, kdy například v Praze je nástupní plat skoro dvacet tisíc pod průměrným platem v Praze - je obrovská. Do výběrových řízení se nikdo nehlásí, Kdo uteče, vyhraje - říká se nejen na úřadech práce, kde si můžete po konci naprosto vysilující směny, kdy jste na pokraji nervového zhroucení, využít benefit - bez fronty u okénka u své kolegyně podat žádost o vlastní příspěvek bydlení.

Vaří nás jak žáby a teplota ve vodě stále stoupá…









0