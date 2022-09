Čeští organizátoři demonstrací si z nich dělají byznys

13. 9. 2022 / Albín Sybera

Organizátoři velkého krajně pravicového shromáždění v centru Prahy ze soboty 3. září, kteří požadovali demisi české vlády a útočili na NATO a EU, jsou zároveň aktivními účastníky kampaně proti vakcínám a rouškám proti covidu, řídí se propagandou z Kremlu a zdá se, že protesty vedou jako soukromou firmu, odhalil český investigativní novinář.



Protesty na pražském Václavském náměstí přilákaly mnohem větší než očekávaný dav 70 000 lidí a demonstrovaly nespokojenost s prohlubující se krizí životních nákladů, kdy inflace v červenci dosáhla 17,5 % a prudce rostoucí ceny energií se již začínají promítat do mnohem vyšších domácích tarifů

K tomu:

Organizátoři a krajně pravicoví i krajně levicoví řečníci na shromáždění "Česko na prvním místě" využili této všeobecné nespokojenosti k tomu, aby protestovali proti sankcím proti Rusku, obvinili vládu, že pomáhá ukrajinským uprchlíkům více než obyčejným lidem, a zaútočili na NATO a EU.



Premiér Petr Fiala byl kritizován za komentář, že lídři demonstrace projevují "silně proruské postoje". Byl obviněn z toho, že nevidí, že mnozí protestující se shromáždění zúčastnili z opravdových obav, že si v letošní zimě nebudou moci dovolit platit za topení.



Ačkoli mnoho demonstrantů byli obyčejní lidé, velikost shromáždění také poukázala na sílu extremistických názorů v zemi. V loňských parlamentních volbách získaly krajně pravicové a okrajové protietablishmentové strany 18 % hlasů, do parlamentu se však dostala pouze strana Svoboda a demokracie politického podnikatele Tomia Okamury, která získala 9,5 % a 20 křesel ve dvousetčlenném parlamentu. Kromě toho tvrdě proruská KSČM jen těsně minula 5% hranici pro vstup do parlamentu.



Úspěch okrajových a extremistických protestů a jejich využívání stížností obyčejných lidí znepokojuje politické pozorovatele před očekávaným "horkým podzimem", kdy se prohloubí krize životních nákladů a kdy se v zemi koncem tohoto měsíce uskuteční komunální a senátní volby a v lednu volby prezidentské. Organizátoři protestu již svolali další protest na 28. září, na svátek svatého Václava, zatímco odbory uspořádají svůj vlastní protest 8. října.



Od demonstrace vyšetřují čeští novináři Ladislava Vrabela, hlavního organizátora protestu, který sám sebe líčí jako bojovníka za svobodu proti vládě a EU a varoval před "genocidou neočkovaných" během pandemie covidu-19. Neúspěšně také kandidoval do parlamentu za platformu "Chcipl pes", která pranýřovala lockdowny proti covidu a očkování.



Vrabel i jeho kolega organizátor Jiří Havel jsou veterány horečnaté české antiestablishmentové konspirační subkultury, podporované četnými dezinformačními weby. Havlův facebookový profil obsahuje obrázek červených a modrých pilulek s větou "vaše volba?", což je odkaz na kultovní film Matrix.



Nyní se Vrabel a Havel chytili lidových nepokojů s rostoucími cenami a vedou kampaň proti sankcím vůči Moskvě a proti pomoci ukrajinským uprchlíkům.



Vyšetřování českého investigativního novináře Lukáše Valáška také odhalilo, že Vrabel je v úpadku, má závazky ve výši 120 000 eur (3 miliony korun) a je proti němu vedeno 27 exekučních řízení. Jeho webové stránky k protestům vyzývají k poskytnutí darů, které organizátoři podle svých slov používají na protesty.



"I 100 Kč [4 eura] je příspěvek, kterým se můžete podílet na plánu Česko na prvním místě!", stojí na webu svolávajícím protest a odkazujícím na facebookové profily Ladislava Vrabla a Jiřího Havla na hlavní stránce.



Podle Vrabelových odpovědí Valáškovi a jeho kolegům z Aktualne.cz vybrala jeho srbská manželka Bojana Vurdelja z těchto příspěvků více než 20 tisíc eur (půl milionu korun), které byly podle Vrabla použity na organizaci shromáždění, a dodává, že "další demonstrace a různé jiné akce" budou následovat.



Šíření dezinformací na internetu a vykreslování organizátorů jako bojovníků za svobodu je "lukrativním východiskem z jejich tíživé finanční situace", řekl Valasek pro bne Intellinews.



Podle Valáška je od pandemie patrný trend, kdy zkrachovalí a "neúspěšní lidé z okraje společnosti" manipulují "zranitelné skupiny Čechů, aby uvěřili, že jsou zachránci bojující za jejich svobodu".



Platforma českých nevládních organizací Czech Elves monitoruje dezinformační weby psané v češtině a dlouhodobě upozorňuje, že aktéři šířící dezinformace o COVID-19 jsou stejní aktéři, kteří šíří dezinformace o ruské invazi na Ukrajinu.



Mezi tyto falešné narativy patří vykreslování ukrajinských představitelů a její armády jako zločinných a násilnických nacistů financovaných NATO a obviňování sankcí EU a klimatické politiky EU z energetické krize.



"Algoritmy sociálních sítí hrají těmto dezinformátorům do karet tím, že šíří jejich lži mezi desetitisíce lidí," uvedl Valášek a dodal, že cíloví uživatelé také představují zásobárnu, z níž Vrabel a další "lákají peníze v podobě finančních příspěvků".





"Je to lákavý způsob vydělávání peněz, protože kdyby byli oficiálně zaměstnáni, jejich platy by zabavili exekutoři," dodal Valášek.







Nedávný průzkum pro Český rozhlas ukázal, že 55 % Čechů nedůvěřuje kabinetu Petra Fialy a asi 70 % je nespokojeno s tím, jak kabinet řeší energetickou krizi. Většinu z těchto 70 % tvoří lidé, kteří nevolili strany zastoupené ve Fialově kabinetu. Mezi nespokojenými jsou nejčastěji lidé ve věku 45-59 let.





Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

Analytik dezinformací Roman Máca doložil, že v dluzích nebo v řízení o osobním bankrotu se topí také proruský aktivista Jiří Černohorský a česko-srbský moderátor proruské televize Raptor TV Žarko Jovanovič.Kromě nezvladatelných dluhů mají všichni tito muži společné také proruské názory, nacionalistický zápal pro Česko (nebo v případě Jovanoviče pro Srbsko) a údajný cíl chránit své krajany před establishmentem v době krize."Rostoucí sociální napětí mnoha občanů bude dále živit prostředí zralé pro podobné manipulátory," uvedl Valášek. Dodal, že je nezbytné, aby česká vláda "lépe komunikovala s lidmi a zabránila jim hledat pikantnosti u obchodníků se strachem".Nevládní organizace v minulých týdnech upozorňovaly na dopady rostoucích životních nákladů na zranitelné části obyvatelstva, s nimiž se již nyní potýkají důchodci a rodiny s nízkými příjmy. Přibližně 700 000 Čechů (zhruba 6,4 % populace) zůstává uvězněno v nekonečných exekučních řízeních a mnozí z nich čelí dluhům, které během svého života nemohou splatit.Opoziční strany obviňují vládu, že pro řešení krize dělá příliš málo a pozdě, a 1. září uspořádaly hlasování o nedůvěře.