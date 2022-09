Ukrajina: O "údajné ofenzívě" u Chersonu

12. 9. 2022 / Karel Dolejší

Důvodů je však mnohem více, než jen akutní nebezpečí anexe. Ukrajina nezbytně potřebuje osvobodit Chersonskou oblast kvůli možnostem exportu i kvůli kontrole vodních zdrojů, které odsud směřují na Krym. A pokud by se nepodařilo vojenskými prostředky zmařit úsilí o přičlenění k Rusku, bude muset Kyjiv přinejmenším hledat jiné prostředky, jak "referendu" zabránit. Žádné spolehlivé a účinné možnosti v tomto směru se však nenabízejí.

Bylo by jen logické, pokud by se Kreml pokusil kompenzovat důsledky faktu, že ukrajinská protiofenzíva na severu za necelý týden zmařila výsledky půlročního ruského dobývání, právě přičleněním Chersonské oblasti, bez jejíhož ovládání těžko může spravovat Krym. A jestliže se bude dál držet svých fantastických plánů na dobytí Oděsy "někdy v budoucnu", potřebuje Cherson jako východiště útoku.

Je samozřejmě pochopitelné, že Ukrajina a její příznivci vyjadřují velkou radost nad tím, že Moskva byla oklamána. Naději v plán ukrajinské protiofenzívy, která by proběhla na jiném než oznámeném úseku fronty, jsem ostatně vyjádřil v posledním rozhovoru Britských listů věnovaném tomuto tématu, kde také shrnuji své pochybnosti nad oznámenými plány ukrajinské jižní protiofenzívy.

Problémem však je, že ani vyhnání Rusů z Charkivské oblasti, ba dokonce ani případný pád donbaských "republik" v návaznosti na zhroucení fronty a přerušení některých zásobovacích linií, samo o sobě problém Chersonu neřeší. Nejedná se o žádný zázrak, jenž by mávnutím kouzelného proutku odstranil nejvýznamnější ruské územní zisky v celé válce.

