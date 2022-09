O ukrajinské protiofenzívě, aneb Trocha věštění z křišťálové koule

9. 9. 2022 / Karel Dolejší

Historicky vzato, oněch 12 dní je jakýsi historický průměr v podobných bitvách (pochopitelně žádné neměnné pravidlo). Nejprve musí protiútočící strana zničit obranná postavení a opotřebovat protivníkovy jednotky v první linii, než bude případně moci za nimi začít postupovat rychleji vpřed.



Prolomit takováto postavení ovšem není nic jednoduchého a jedná se zpravidla o mimořádně krvavou záležitost i v případě, že útok vedou perfektně připravené a vyzbrojené profesionální jednotky. A to bohužel v ukrajinském případě zdaleka není pravda.

Slibně se rozvíjející protiofenzíva v Charkivské oblasti, jejíž označování některými analytiky za "oportunní" je vzhledem k nasazení ukrajinských tankových formací podceněním situace, by ovšem nemohla kompenzovat případné selhání u Chersonu. Úspěch na jihu je klíčem k uchování důvěryhodnosti ukrajinského vedení a k udržení mezinárodní vojenské i ekonomické pomoci během nadcházející zimy.

Kdyby prezident Zelenskij vyhlásil alespoň částečnou mobilizaci už v okamžiku, kdy ho západní zpravodajské služby varovaly před akutně hrozící invazí, tzn. na přelomu listopadu a prosince 2021, důkladná půlroční příprava nových vojáků (naprosté minimum, pokud jde o výcvik kvalitní pěchoty) mohla být ukončena v květnu. V důsledku upřednostnění ohledů vůči ekonomice (kterou pak invaze stejně de facto zničila) před národní bezpečností ale příprava nových ukrajinských vojáků nabrala několikaměsíční skluz.

V současnosti je výrazně medializován výcvik ukrajinských vojáků v zahraničí. Británie byla první, kdo něco takového nabídl.

NEW: The UK is significantly expanding a training programme in Britain to turn potentially tens of thousands of Ukrainian citizens into frontline soldiers to fight Russia ⬇️https://t.co/5qVFyVftyi