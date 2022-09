"Nezacházejte s našimi dětmi jako se psy!" Odhalený archiv ruské vojenské prokuratury ukázal reálnou situaci na frontě

9. 9. 2022

Portál Insider se dostal ke stížnostem zaslaným ruské vojenské prokuratuře nejen na to, jak se zachází s ruskými vojáky, ale také na to, jak se chová ruská armáda na Ukrajině. Zveřejnil výběr z nich. Portálse dostal ke stížnostem zaslaným ruské vojenské prokuratuře nejen na to, jak se zachází s ruskými vojáky, ale také na to, jak se chová ruská armáda na Ukrajině. Zveřejnil výběr z nich.

Představuje děsivé čtení. Odvedenci byli oklamáni nebo donuceni ke službě na Ukrajině, vojákům nebylo poskytnuto normální jídlo ani lékařská péče, profesionální vojáci porušovali vojenské předpisy v naději, že budou posláni domů, a příbuzní se nemohou dozvědět o osudu svých synů, bratrů a manželů.

Co však může být na této sbírce dokumentů nejdůležitější je to, že i samotné stížnosti ruských občanů poukazují na to, kolik rabování a dalších zvěrstev páchají ruské jednotky. Níže je úplný text jednoho dopisu na toto téma, který byl zaslán vojenským prokurátorům:

"Dobrý den, rád bych se na vás ještě jednou obrátil s žádostí o vyřešení situace zvěrstev a rabování ze strany ruské armády. Moji rodiče žijí v DNR v Doněcké oblasti, ve vesnici Ljubovka, v ulici Sovětskaja 1. 8 let jsme na území ovládaném DNR, jsme občané Ruské federace, moji prarodiče jsou Rusové, bývalí občané SSSR.

Ale zvěrstva ruské armády, která zažili moji příbuzní, nesmí být zatajena. Krátce před 9. dubnem přišly do naší vesnice ruské útvary a byly umístěny nedaleko našeho domu. Když 8. dubna [raketomety] GRAD začaly ostřelovat jejich pozice, moji rodiče se svezli na podlahu a po čekání na ostřelování šli do nedaleké vesničky přečkat alarmující situaci.

Druhý den, když se moje matka ráno vrátila domů, viděla v naší garáži zvěrstva... velký tank nám vyrazil vrata, strhl obrovskou desku, která nám sloužila jako plot, strhl obrovskou bránu hangáru v garáži, která později dopadla na auta, která byla v garáži, navíc ukradli náhradní díly a nářadí v hodnotě 200 000 rublů. Dokonce si vzali drobné z našeho auta a kondom z auta mého bratra. Řekněte mi, jsou to vůbec lidé?

Když tam šla moje matka a zeptala se, proč to všechno udělali, důstojník ji hrubě poslal pryč a řekl jí, aby se vrátila, odkud přišla... Skrývají se za našimi zády. Přišli nás bránit nebo nás okrást a zabít? Opakuji, moji rodiče žijí v DNR 8 let a nikdy neviděli taková zvěrstva. Jsou to jejich obránci?"

Pokud toto dělají ruské jednotky etnickým Rusům a ruským občanům, lze si jen stěží představit, co dělají Ukrajincům.

