Rozhovor Britských listů 527. Lze říct: "Tihle voliči jsou blbí, nemusíme se o ně starat?"

8. 9. 2022

čas čtení < 1 minuta









Kritik a komentátor Petr Fischer byl jedním z prvních, kdo se v sobotu 3. září vyjádřil k sedmdesátitisícové protestní demonstraci na pražském Václavském náměstí, která se možná stane zásadním politickým předělem ve vývoji České republiky za posledních 33 let. Vláda Petra Fialy se při řešení této krize zatím moc nevyznamenala a čas letí a společenská destabilizace hrozí. Jak se k celé věci postavit a co udělat, na to se Jan Čulík v tomto Rozhovoru Britských listů zeptal právě Petra Fischera. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi od pátku 9. září 2022.

