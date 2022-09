Průzkum: Američané podporují rychlé diplomatické ukončení války na Ukrajině

29. 9. 2022

čas čtení 1 minuta





Podle nového průzkumu veřejného mínění by téměř 60 % Američanů podpořilo, aby se Spojené státy "co nejdříve" zapojily do diplomatického úsilí o ukončení války na Ukrajině, i kdyby to znamenalo, že Ukrajina bude muset Rusku ustoupit.

Průzkum, který provedla společnost Data for Progress jménem Quincy Institute for Responsible Statecraft, rovněž zjistil, že většina (49 %) respondentů uvedla, že Bidenova administrativa a Kongres neudělaly dost diplomatických kroků, aby pomohly válku ukončit (37 % uvedlo, že ano), píše Ben Armbruster.

Průzkum byl zveřejněn poté, co Vladimir Putin eskaloval ruskou válečnou mašinérii na Ukrajině mobilizací záloh a výhrůžkami použitím jaderných zbraní po nedávných úspěších ukrajinské armády u východní hranice země s Ruskem.



Moskva také nedávno zorganizovala v některých Ruskem kontrolovaných oblastech Ukrajiny referenda o tom, zda se tamní občané chtějí odtrhnout a stát se součástí Ruské federace, což vede odborníky k přesvědčení, že bez ohledu na výsledek má Putin v plánu nezákonně anektovat části Ukrajiny.



Průzkum také zjistil, že 47 % respondentů uvedlo, že podporují pokračování americké vojenské pomoci Ukrajině pouze v případě, že se Washington zapojí do probíhající diplomacie s cílem ukončit válku, zatímco 41 % respondentů uvedlo, že by pomoc podpořilo bez ohledu na to, zda se Spojené státy zapojí do jednání.



Pouze šest procent respondentů uvedlo, že ruská válka na Ukrajině patří mezi tři nejdůležitější problémy, kterým Spojené státy v současnosti čelí, přičemž na prvních třech místech se umístila inflace (46%), pracovní místa a ekonomika (31%) a násilí páchané střelnými zbraněmi (26%).







Text v anglickém originále ZDE

