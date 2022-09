Ekonomika Liz Trussové se ukázala jako dětinská absurdita. Její politika je ještě horší

30. 9. 2022

Každý, kdo slyšel Liz Trussovou v její předvolební kampani na funkci britského premiéra, tušil, že konzervativci udělají chybu. Teď už to víme. Je nepředstavitelné, že by Británie byla tam, kde je dnes, kdyby se premiérem stal Rishi Sunak. I tak si ale málokdo dokázal představit rozsah této katastrofy. Kabinet opilý miliardami, které vydal v boji s covidem, si myslel, že totéž může znovu vydat za bezdůvodné politické gesto v podobě nefinancovatelného snížení daní pro superbohaté, píše Simon Jenkins.



Trussová během své kampaně hodně zdůrazňovala svůj úsměvný odpor k "tradiční ortodoxii ministerstva financí". Na důkaz toho hned první den propustila stálého tajemníka ministerstva financí sira Toma Scholara. Své slovo pak dodržela. Rozdala 45 miliard liber na snížení daní pro superbohaté a ještě více na energetické dotace, aniž by se obtěžovala říci, jak je bude financovat. Urazila inteligenci veřejnosti tvrzením, že peníze najde z "plánu růstu" s "reformami na straně nabídky", což je plán, který Kwarteng odmítl projednat se svým vlastním Úřadem pro rozpočtovou odpovědnost. Výdaje založené na nespecifikovaném budoucím tempu růstu ekonomiky jsou zcela nebezpečné. Tento týden už trhy reagovaly. Směnný kurz libry prudce klesl. Celý projekt se ukázal jako dětinský ve své absurditě.



Kromě čtvrtečního krátkého vystoupení Trussové v regionálních rádiích, kdy novináři dostali pouhých pět minut na rozhovor, se premiérka a ministr financí schovali před veřejností, zatímco ministerstva financí pohltila finanční nestabilita v celé Evropě. Držitelům státního dluhu nemohli nabídnout žádnou útěchu (Kwarteng se dokonce vytahoval, že v budoucnu provede "další snížení daní"). Před hrozícím bankrotem zachránila národ až ve středu Bank of England, která zjevně jednala nezávisle. Na stabilizaci trhů vydala ohromujících 65 miliard liber. MMF se omezil na přirovnání Spojeného království k "rozvojové" ekonomice.



Lze si jen představit, že rozumný finanční management by mohl udržet inflaci na úrovni kolem 10 % díky levnější energii, poklesu cen nemovitostí a drastickému omezení veřejných výdajů. Není však myslitelné, že by tomu napomohlo snižování daní, které by stimulovalo růst prostřednictvím reforem "na straně nabídky", jejich dopad na produktivitu byl vždy slabý. V současné době žádný prognostik nenaznačuje, že by se jednalo o pravděpodobný scénář. TrEkonomická strategie Trussové je nesmyslná.



Pokud jde o politickou strategii Trussové, budoucnost je ještě chmurnější. Nedávný průzkum pro časopis Economist byl jednoznačný. Britové jsou skeptičtí k tomu, aby jim někdo říkal, že mají přinášet oběti za nejasné sliby budoucího zisku. Většina se vyslovila pro větší výdaje na zdravotnictví a sociální zabezpečení a menší na "infrastrukturu a vědu". Jako by se to snažili zdůraznit, náskok labouristů v průzkumech se zvýšil na 33 procentních bodů.



Zdá se, že Trussová má klapky na očích pro své příznivce, kteří ji právě dostali do premiérské funkce. Ignoruje skutečné úspěchy Borise Johnsona mezi voliči na severu a v chudších volebních obvodech. Vyhrožuje venkovským konzervativcům, že skoncuje s ochranou přírody. Odmítá zdanit prudce rostoucí zisky energetických společností. Celkově se zdá, že se zaklíná toryismem, který uvízl v pseudo-volném trhu Margaret Thatcherové, v turbokapitalismu. Thatcherové libertariánství však bylo vždy jen naoko a nikdy neztratilo kontakt s ekonomickou realitou, natož s odpovědností.



Zdá se nepředstavitelné, že by Trussová nyní po pouhých dvou týdnech vyhodila svého ministra financí Ale ona a Kwarteng se schovali za svého hlavního tajemníka ministerstva financí Chrise Philpa. Ten se omezil na ujišťování BBC o své železné kontrole veřejných výdajů, aby mohl zaplatit extravaganci své šéfky. Vzhledem k tomu, že praktičtí lékaři, pečovatelský sektor, školy, soudy a policie volají po penězích, škrty jsou to poslední, co chtějí konzervativní poslanci slyšet.





Bývalý guvernér Bank of England Mark Carney premiérku zdrtil a obvinil ji, že podkopává práci ústřední banky a "pracuje v rozporu" s klíčovými institucemi, jako je banka a, jak předpokládáme, i ministerstvo financí. Britská ekonomika si podobnými krizemi prošla již dříve, naposledy v roce 2008. Při každé z těchto situací však ekonomičtí manažeři pracovali ve vzájemném souladu, monitorovali, předvídali a reagovali na tržní síly. Když Trussová vyhodila Scholara pro "ortodoxnost", ochromené ministerstvo financí zřejmě nebylo schopno Kwartenga omezit.





