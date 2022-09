Argument Hitlerem

30. 9. 2022 / Boris Cvek

Zatím tomu bylo v běžných diskuzích současnosti tak, že „argument Hitlerem“ byl způsob vedení argumentace, jak diskreditovat pozici protivníka tím, že se našel způsob dát ji do nějaké analogie k nacismu. Prostě: tohle, co vy zastáváte, zastával vlastně i Hitler, a proto je to zlo. Když čeští islamofobové vedli nenávistnou kampaň proti islámu, tvrdili, že jde o ideologii podobnou nacismu (aniž by si všimli, že odsuzovat lidi podle etnicity, náboženství nebo výchovy je nacistický princip).

Nyní se však situace obrací: paní na krajně pravicové demonstraci na Václaváku dává Hitlera – a vedle něj Lenina – jako vzor ve smyslu: když demokratické volby neplní naše očekávání, uděláme to jako pan Hitler. Prý: Hitler se ptal, Lenin se ptal, až budou volby? A pokračuje: když něco nejde, je třeba zvolit nestandardní řešení. Odkaz na Hitlera a Lenina jasně ukazuje na násilné převzetí moci, na puč, na tyranii. A proč? Protože tato paní prostě chce a jiní lidé ji nezajímají.

K tomu bych udělal jednu poznámku: mne ta paní sama ani tak neděsí. Kdyby její názory byly něco jako barva duhovky, tedy něco neměnného, co ve společnosti nebude růst ani klesat, nebyl by problém. Jenže vůbec bych se nedivil, kdyby ta paní byla před několika lety třeba demokratka. Mnoho lidí, kteří vzývali Masaryka jako tatíčka, ho za hilsneriády posílalo na šibenici – a za druhé republiky ho nenáviděli stejně, jako ho za první milovali. To je ten problém: že tohle, co říká ta paní, může být časem většinový názor.

Ta včerejší akce na Václaváku byla konjukturální akcí lidí, kteří cítí vítr v plachtách. Poněkud uklidňující bylo jen to, že představitelé této lidové nevole se asi na ničem neshodnou a bojují jen za své vlastní zájmy, své zviditelnění, svou polívčičku. Ale škody na veřejné náladě a nenávistné radikalizaci veřejnosti mohou být dlouhodobé. Nemůže taky být pochyb o tom, že za tím stojí ruský režim, jehož vliv vláda nechává v Česku řádit fakticky bez omezení. Džin puštěný z láhve se ale už jenom velmi nesnadno volá zpět. Naposledy, když tohle postihlo Evropu, to stálo desítky milionů životů ve nejděsivější válce, jakou kdy lidstvo poznalo.

Rozhovor se zmíněnou paní z Václaváku:





