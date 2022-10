Zdá se, že ukrajinská armáda úspěšně postupuje daleko za osvobozený Lyman

2. 10. 2022

- Nejnovější průlom na východě přibližuje Ukrajinu k osvobození celé Luhanské oblasti a nutí Rusy, aby se připravili na to nevyhnutelné, řekl guverném Luhanské oblasti Serhej Hajdaj:

The latest breakthrough in the east brings Ukraine closer to liberating Luhansk Oblast, forcing Russians to “prepare for the inevitable,” according to Luhansk Oblast Governor Serhiy Haidai. https://t.co/ADMSiwYS4z

Reports are mounting of a Russian collapse on the Kherson front, where approximately 25,000 Russian troops are trapped on the right bank of the Dnipro River with bridges across the river partially destroyed and unable to support military vehicles pic.twitter.com/D4BnGcsuAD