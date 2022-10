Británie: Trussová udělala obrat o 180 stupňů a zrušila svou novou daňovou úlevu pro nejbohatší

3. 10. 2022

Liz Trussová upustila od plánu zrušit horní sazbu daně z příjmu ve výši 45 procent uprostřed vzpoury Konzervativní strany





Vláda Liz Trussové upustila od svého plánu zrušit 45% horní sazbu daně z příjmu a poníženě udělala obrat o 180 stupňů po rostoucí vzpouře konzervativců proti této politice a bouřlivé reakci trhů.



Její ministr financí Kwasi Kwarteng tuto změnu potvrdil na Twitteru: "Chápeme to a poslechli jsme."



Kwarteng uvedl, že rozhodnutí snížit daň lidem s příjmem nad 150 000 liber ročně "se stalo odváděním pozornosti od našeho prvořadého úkolu řešit problémy, kterým naše země čelí".



Pokračoval: "V důsledku toho oznamuji, že nebudeme pokračovat ve zrušení sazby daně 45 procent."

Obrat přichází několik hodin před Kwartengovým vystoupením na výročním sjezdu konzervativců v Birminghamu.







Náhlá změna kurzu následovala poté, co si v Downing Street uvědomili, že proti rozhodnutí snížit daně superbohatým má námitky tolik konzervativních poslanců, že by toto rozhodnutí mohli v Dolní sněmovně poslanců odmítnout, a to v souvislosti s obavami voličů z rostoucích nákladů na hypotéky, protože toho vysoce kontroverzní rozhodnutí vyděsilo peněžní trhy, což vedlo k zvýšení úrokových měr v Británii a ohrozilo to tak miliony lidí, kteří by nemohli splácet své hypotéky.-Kwarteng se odmítl vyjádřit k tomu, zda je nyní podkopána jeho důvěryhodnost jako ministra financí, a řekl pouze, že se "stoprocentně soustředí na plán růstu".Odmítl však říci, zda snížení objemu výpůjček potřebných na snížení daní znamená, že sociální dávky budou nyní zvýšeny v souladu s inflací. Dosud chtěli Kwarteng a Trussová kompenzovat snížení daní superbohatým snížením sociálních dávek pro důchodce, invalidy a chudé občany.Libra během nočního obchodování v pondělí prudce vzrostla, když se objevily zprávy, že vláda udělá obrat o 180 stupňů. V jednu chvíli dosáhla hodnoty 1,125 USD a vrátila se tak zpět na úroveň před kontroverzním Kwartengovým, i když v ranním obchodování část zisků pokleslo a libra zůstala na 1,119 USD.Celkový balík nefinancovaných daňových škrtů v Kwartengově rozpočtu vyvolal v City rozruch a byl kritizován Mezinárodním měnovým fondem. Po prudkém nárůstu nákladů na státní dluh provedla Bank of England nouzovou intervenci ve výši 65 miliard liber, aby situaci stabilizovala.Zdroj v angličtině ZDE