"Nesmíme zapomínat, že je to pouze Putinův plán B"

5. 10. 2022

Serhij Plochij je profesorem ukrajinské historie na Harvardské univerzitě. Jerzy Sobotta v rozhovoru s ním rozebírá mylnou představu, kterou si Putin udělal o Ukrajině, a nepředstavitelné důsledky, které to má pro Ruskou federaci.

WELT: Ruský prezident Vladimir Putin v pátek před kamerami dokončil anexi území okupovaných Ruskem. Z jakého důvodu?

Serhij Plochij: Anexe je součástí Putinova projektu "Velkého Ruska". To je podobné jako v Hitlerově "Velkoněmecké říši": Jde o dobytí co největšího území. Nesmíme ale zapomínat, že jde jen o Putinův plán B. Protože původně chtěl k sobě připoutat celou Ukrajinu. To se nepovedlo, a tak teď musí zopakovat scénář z roku 2014: Anexe Krymu a faktická okupace Donbasu.

WELT: Tehdy stejně jako nyní Putin legitimizoval nezákonnou anexi tím, že přivedl Rusy zpět do jejich země. Jací ruští jsou lidé na okupovaných územích?

Plochij: Verze Kremlu zní: Pokud mluvíte rusky, jste Rus. Pak byste měli být loajální k Rusku. Máme dokonce právo na vaši věrnost a odeslání do zákopů. Ale propaganda a realita spolu mají velmi málo společného. Vidíte to na pomyslných výsledcích "referend", která nyní Putin předkládá s železnou tváří jako vůli milionů lidí.

WELT: Jaká je vaše verze?

Plochij: Když Putin v únoru zaútočil, myslel si, že Ukrajina je stále stejná jako v roce 2014. V té době bylo mnoho lidí zmateno svým národním sebeobrazem. Mnozí se nepovažovali ani za Rusy, ani za Ukrajince, ale za bývalé sovětské občany. Rusko využilo tohoto zmatku pro svou brutální politiku.

WELT: Kreml to nazval "russkij mir", ruský svět. Každý, kdo mluví rusky, by se měl cítit jako Rus. O tom teď slyšíme méně. Proč?

Plochij: Putin zničil myšlenku "ruského světa" svými vlastními raketami. Ostřeluje Charkiv a Záporoží. Jedná se o rusky mluvící oblasti na jihu a východě Ukrajiny. Zabíjí lidi, kterým říká "Rusové". To činí "ruský svět" absurdním. Mnoho ukrajinských občanů, kteří se celý život cítili Rusy, se nyní považují za Ukrajince. S tímto ničivým agresivním Ruskem už nikdo nechce mít nic společného – ani na Ukrajině, ani nikde jinde na světě.

WELT: Co to znamená? Že se tito lidé stali Ukrajinci?

Plochij: Na Ukrajině se za posledních osm let vyvinulo úplně jiné chápání národnosti. Nevychází z jazyka ani náboženství. Rusky mluvící Ukrajinci bojují s touto agresí stejně hrdinsky jako ti, kteří mluví ukrajinsky. Je to zrození Ukrajiny jako politického národa. Tento proces značně urychlila ruská agrese. Pro naše demokratické instituce je to patriotismus: Můžeme volit, svobodně mluvit, co si myslíme. Nic takového není v Rusku, nejméně na okupovaných územích.

WELT: Putin nazývá Ukrajince "Malorusy". Co tím myslí?

Plochij: Toto je myšlenka "trojjediného ruského lidu", imperiální koncepce z 19. století. V souladu s tím se ruský lid skládá z Velkorusů, Malorusů a Bělorusů. Jako Malorusové jsou Ukrajinci považováni pouze za kmen, tedy za podskupinu. Ne za politický národ. Tato myšlenka byla reakcí na první ukrajinské národní hnutí, kterým se carové cítili ohroženi. Putin se vrátil k ideologii tohoto carského imperialismu. Protože je imperialista.

WELT: Také v Německu mnozí dlouho považovali Ukrajinu za součást Ruska.

Plochij: Ano, absolutně. Zde pokračovalo císařské myšlení 19. století. I za komunismu, i když bolševici předstírali, že Sovětský svaz není impérium, jméno Rusko se usadilo v této části Eurasie, nejen v Německu. Proto byli mnozí na Západě tak překvapeni pádem Sovětského svazu. Najednou jste si všimli: Počkejte, nežijí tam jen Rusové. Tento názor je ale minulostí.

WELT: Putin obviňuje Západ, že chce rozpad Ruské federace. Bylo by něco takového vůbec myslitelné?

Plochij: Stále jsme svědky kolapsu ruské říše! Začalo to revolucí na konci 1. světové války. Bolševici pak dali říši zpět dohromady tím, že udělali velké ústupky národním skupinám. Zejména Ukrajinci, kteří si zpočátku dokázali vypěstovat svůj jazyk a kulturu, později už ne více. Ale toto impérium se v roce 1991 znovu zhroutilo. A nyní vidíme nejhorší pokus o znovuzískání kontroly nad ztraceným územím.

WELT: Válka se pro Putina nevyvíjí dobře. Jaké to může mít následky?

Plochij: Jde o přežití jeho režimu. Právě blížící se chaos otevírá dveře rozpadu Ruské federace. Nyní dokonce prohlásil části Ukrajiny, které vůbec neovládá, za Rusko. Zatímco podepisoval anexi Doněcka, ukrajinské jednotky obklíčily město Lyman. Nachází se na anektovaném území v Doněcku. Takže Ruská federace již ztratila části svého území.

WELT: Sporné a anektované oblasti jsou jedna věc. Druhým je Ruská federace.

Plochij: Pokud se krize v Rusku zhorší, jeho části by se mohly oddělit. Stalo se to v roce 1991 a mohlo by se to stát znovu, řekněme na Kavkaze. Už jsme svědky protestů proti mobilizaci v Čečensku, v Dagestánu, v částech Sibiře. Lidé se tam začínají bouřit proti ruskému centru. Teď se cítí jako potrava pro děla.

Zdroj v němčině: ZDE

