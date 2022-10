Hlavní TV zprávy íránského režimu přerušeny hackery

8. 10. 2022

čas čtení < 1 minuta

Vlajkovou zpravodajskou relaci íránské státní televize v sobotu v devět hodin večer na chvíli přerušila při Chamenejího projevu hackerská skupina Edalat-e Ali. Na obrazovce se objevily fotografie Mahsy Amíníové a několika dalších mladých žen, které byly při protestech zabity. Hlasový doprovod zpíval: "Ženy, život, svoboda."

Objevil se také titulek pod fotografií Chamenejího: "Z tvých prstů kape krev našich mladých lidí." Zobrazil se další vzkaz: "Povstaňte a přidejte se k nám."



BREAKING: Islamic Republic’s state-owned TV network hacked during a Khamenei address and the message: “The blood of our youth is dripping from your fingers.” Another message displayed: Rise up and Join Us.#مهسا_امینی#MahsaAmini pic.twitter.com/GliPMHUgJo