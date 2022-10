Staré jako nové: Lekce ze studené války pro boj proti dezinformacím

7. 10. 2022

čas čtení 11 minut

Nepřátelské cizí státy používají k útoku na Spojené státy informace v roli zbraně. Rusko a Čína šíří dezinformace o domácích rasových vztazích v USA a COVIDu-19, aby podkopaly a zdiskreditovaly americkou vládu. Tyto útoky informační války, které ohrožují národní bezpečnost USA, se mohou zdát nové, ale nejsou, upozorňuje Calder Walton. Nepřátelské cizí státy používají k útoku na Spojené státy informace v roli zbraně. Rusko a Čína šíří dezinformace o domácích rasových vztazích v USA a COVIDu-19, aby podkopaly a zdiskreditovaly americkou vládu. Tyto útoky informační války, které ohrožují národní bezpečnost USA, se mohou zdát nové, ale nejsou,

Tento dokument využívá metodologii aplikované historie a množství dříve utajovaných archivních záznamů a používá také dvě případové studie k odhalení toho, jak a proč nepřátelský cizí stát, Sovětský svaz, v minulosti zamířil na Ameriku podobnými dezinformacemi. Metody, které americká vláda vymyslela během studené války v boji proti sovětským dezinformacím, jsou stále aktuální, dokonce i v dnešním informačním prostředí. S použitím této historie dokument doporučuje vyvinout novou americkou strategii pro boj proti dezinformacím nepřátelského státu: Prostřednictvím podpory digitální gramotnosti, což vyžaduje generační úsilí celé společnosti. Stanovení koherentní strategie je důležité, protože dezinformace budou hlavním tématem mezinárodní bezpečnosti 21. století, v němž se společnosti a vlády stále více propojují.

Od roku 2016 nepřátelské cizí státy používají k útokům na Spojené státy informace v roli zbraní. Existovaly dva prominentní cíle takových útoků: Za prvé, dezinformace byly použity ke dezinterpretaci domácích rasových vztahů v USA, a za druhé byly použity k obviňování USA z viny za pandemii COVIDu-19. Rasa byla hlavním cílem ruských dezinformací během prezidentských voleb v USA v roce 2016 s cílem pomoci Donaldu J. Trumpovi a podkopat kampaň jeho soupeřky Hillary Clintonové. Mezitím si Čína vypůjčila ruskou dezinformační příručku k šíření konspirací obviňujících vládu USA kvůli novému koronaviru. Útoky ruské a čínské informační války na Spojené státy týkající se rasy a COVIDu-19 se mohou jevit jako nové, ale ve skutečnosti mají dlouhou historii. Na začátku 21. století americká vláda zdánlivě zapomněla na tuto historii: Na hrozbu, kterou dříve představovaly kremelské dezinformace pro americkou národní bezpečnost, a především na vlastní minulou zkušenost Washingtonu s bojem proti ní.

Zneužívání rasových vztahů v USA a šíření dezinformací o pandemiích byly hlavními metodami sovětské dezinformační kampaně během pozdějších fází studené války. Cílem Kremlu bylo zdiskreditovat americkou vládu, delegitimizovat její instituce, dezorientovat a polarizovat americkou společnost a zpochybnit pravdivost událostí s úmyslem podkopat efektivní fungování země jako demokracie. Přestože technologie, kterou dnes Rusko nasazuje k šíření dezinformací, je nová, její strategie je stejná jako u Sovětského svazu. Stejně důležité je, že metody, které Washington dříve vymyslel k odhalení sovětských dezinformací o rasových vztazích a pandemiích, jsou dodnes použitelné. S využitím rozvíjejícího se pole výzkumu veřejné politiky – aplikované historie – tento dokument tvrdí, že nejúčinnějším způsobem, jak čelit dezinformacím nepřátelských cizích států, je celospolečenské úsilí, při kterém americké zpravodajské agentury spolupracují s dalšími vládními orgány i soukromými společnostmi v úsilí vystavit publikum přesným informacím a podpořit digitální gramotnost.

Navzdory dezinformačním hrozbám, kterým Spojené státy čelí, postrádají koherentní a koordinovanou strategii, jak jim čelit. Různé vládní agentury čelí dezinformacím, stejně jako technologičtí giganti sociálních médií, ale Spojené státy v současnosti postrádají komplexní strategii zahrnující spektrum zainteresované strany z veřejného a soukromého sektoru. Tento dokument čerpá z množství dříve utajovaných zpravodajských záznamů z mnoha mezinárodních archivů a exkluzivních rozhovorů s odborníky v oblasti zpravodajských služeb a nabízí doporučení pro vytvoření takové strategie. Stanovení koherentní strategie boje proti dezinformacím je důležité, protože nedávné snahy ovlivnit konkrétní události, jako jsou volby v USA v roce 2016 a 2020, nejsou zdaleka izolované, naznačují, že dezinformace budou hlavním a trvalým tématem mezinárodní bezpečnosti v 21. století. Cizí státy budou stále více využívat digitální informace k útokům na demokracie, aby prosadily své velké geopolitické strategie.

Ruská invaze na Ukrajinu v únoru 2022 poškodila minulé snahy Ruska využít dezinformace k rozdělení NATO: Vytvořila v alianci větší odhodlání než cokoli jiného v její historii. Bylo by však chybou se domnívat, že ruské dezinformace byly odsunuty do minulosti. Ve skutečnosti existují dobré důvody domnívat se, že se otevřou nové příležitosti pro ruské dezinformace proti Západu, až bude válka na Ukrajině pokračovat během nadcházející zimy. Pravděpodobně například najdeme ruské dezinformační kampaně zaměřené na zneužívání sociální dislokace způsobené pokračujícími prudkými nárůsty cen ropy a narušení dodávek potravin z Ukrajiny, což má za následek zvýšení inflace v západních zemích. Vzhledem k těmto okolnostem je o to důležitější porozumět ruským dezinformacím. Studium jejich historie je nejlepší způsob, jak toho dosáhnout.

Před ruským vměšováním do amerických voleb v roce 2016 byla historie sovětských aktivních opatření specializovaným akademickým předmětem v historii zpravodajských služeb. Jeho studium prováděli bývalí praktici a historici jako Christopher Andrew. V nedávné době Thomas Rid navázal na Andrewovu práci. Od roku 2016 se americká vláda a stipendia veřejné politiky pilně pustili do "znovunaučení" dlouhé historie ruského používání aktivních opatření. Učenci se také obecněji obracejí ke studené válce jako k analogii pro oživení velmocenských sporů v 21. století. V nedávných oficiálních vyšetřováních a vědeckých poznatcích však stále chybí ponaučení, která lze získat ze snahy americké vlády čelit sovětským dezinformacím v pozdějších fázích studené války. Zatímco diagnostika problému dezinformací pokročila, vědci a praktici se stále nedokázali poučit z dřívější léčby. Studiem a aplikací jejich historie tak tento článek předepisuje léčbu dezinformací. Pokud jde o dezinformace a jejich odhalování, co je staré, je opět nové.

Tento dokument uvádí tři hlavní argumenty. Za prvé, aplikovaná historie je cennou oblastí výzkumu veřejné politiky, jak dokládají dějiny zpravodajských služeb, dezinformací a mezinárodní bezpečnosti. Za druhé, historie sovětských dezinformací zaměřených na domácí rasové protesty v USA a používání biologických zbraní Washingtonem k vyvolání pandemií ukazuje, jak a proč nepřátelské cizí státy používají dezinformace k útokům na liberální demokracie. Na rozdíl od minulých a současných tvrzení o cizích zhoubných "skrytých rukou" ve vnitřních záležitostech USA byly dezinformační strategie Sovětského svazu a její dopad ve skutečnosti omezené: Zaměřovala se na existující rozdělení v americké společnosti a nedělala nic jiného, ​​než že je zvětšovala. Za třetí, americká vláda navrhla politiky pro boj proti sovětským dezinformacím o rase a pandemiích, které jsou stále použitelné, dokonce i v dnešním digitálním informačním prostředí. Přestože digitální revoluce nabídla bezprecedentní možnosti, jejichž prostřednictvím mohou státy šířit dezinformace, historie toho, co bylo dříve, je stále relevantní a použitelná. Ve skutečnosti je nemožné porozumět současným dezinformačním strategiím cizích států, aniž bychom zvážili jejich minulost. Toto bude stále důležitější téma, protože společnosti se v tomto století budou více propojovat. Digitalizované 21. století bude svědkem "infodemických" událostí, které produkují tolik informací, že pro diváky bude obtížné, ne-li nemožné, rozlišit fakta od státem podporovaných lží.

Tento dokument pokračuje posouzením sovětské dezinformační strategie a použitím dvou případových studií, které ji ilustrují: Zacílení KGB na rasové vztahy USA na olympijských hrách v Los Angeles v roce 1984 a obvinění KGB, že americká vláda vytvořila virus AIDS. Tyto dvě případové studie byly vybrány, protože ukazují samostatné cíle sovětské dezinformace: Ovlivnit konkrétní výsledek a vytvořit širokou atmosféru nedůvěry. Byly vybrány také proto, že odhalují dopad dezinformací - a co je zásadní, jak americká vláda tyto dezinformace odhalila a poskytují poučení, jak to udělat dnes.

Článek používá metodologii aplikované historie: Výslovnou snahu využít minulost k informování současných rozhodnutí a tvorby politik. Využití historie pro veřejnou politiku má dlouhou tradici, ale v současnosti zažívá renesanci. Tento článek sleduje metodologický a analytický přístup, který stanovili zesnulí harvardští profesoři Ernest May a Richard Neustadt ve své stěžejní knize Thinking in Time, kde demonstrují, že k tomu, aby politici získali cenné poznatky z historie, je nutné analyzovat podobnosti a rozdíly mezi minulými a současnými situacemi. Historie se nikdy neopakuje, takže lekce nelze vytáhnout z jednoho období a jednoduše je přenést do jiného. Historie není v předpovídání budoucnosti o nic lepší než jakákoli jiná oblast vědy o veřejné politice. Je také obtížné získat hluboké historické znalosti a přeměnit je ve snadno konzumovatelné produkty pro tvůrce politik. Jak řekl jeden učenec, který se stal poradcem pro zahraniční politiku: "Historie se nenechá snadno propůjčit k powerpointovým prezentacím ani manažerům ke shrnutí, na které naši politici stále více spoléhají." Nestudovat historii je však stejně chybné: Znamenalo by to žít v amnézii, nepoučit se z minulých zkušeností a opakovat staré chyby.

Hloubkové studium historie – nikoli prostřednictvím zběžných prezentací v PowerPointu – nabízí tvůrcům rozhodnutí vhled do toho, jak jejich předchůdci řešili analogické situace v minulosti, a osvětluje dnešní politická rozhodnutí. Učenci jsou oprávněně znepokojeni anachronismem a obávají se "prezentujících" historických argumentů. Ale Mayova a Neustadtova metodologie, která zahrnuje jak podobnosti, tak rozdíly vůči minulosti, pomáhá tyto obavy zmírnit. Někteří učenci dávají přednost "historické citlivosti" nebo "historismu" před termínem "aplikovaná historie", ale konečný účel je stejný: Informovat současná politická rozhodnutí identifikací precedentů a hledáním analogií s minulostí a zároveň se vyhnout historickému násilí aplikací špatných historických poučení z minulých událostí.

Celý text v angličtině: ZDE

0